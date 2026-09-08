Tutti i Player of the Match di UEFA Champions League 2026/27
martedì 8 settembre 2026
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Scopri i vincitori del premio Player of the Match dopo ogni partita di UEFA Champions League 2026/27.
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La UEFA assegna il premio di Player of the Match, in collaborazione con PlayStation, ai migliori giocatori dopo ogni partita di UEFA Champions League 2026/27.
Dopo ogni gara, gli Osservatori Tecnici UEFA decideranno chi merita di essere scelto come Player of the Match e il vincitore riceverà un trofeo ufficiale. Le squadre in grassetto (sotto) sono quelle del giocatore selezionato.
Prima giornata
Martedì 8 settembre 2026 *
AEK Athens -LASK 1-0 – Răzvan Marin
Club Brugge - Aston Villa 2-3 – John McGinn
Borussia Dortmund - Villarreal 3-2 – Serhou Guirassy
Porto - Manchester City 0-2 – Erling Haaland
Lille -Real Betis 2-3 – Marc Bartra
Real Madrid - Inter 2-1 – Federico Valverde
Mercoledì 9 settembre 2026
Barcelona - Feyenoord –
Stuttgart - Viking –
Liverpool - Atlético Madrid –
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava –
Sporting CP - Galatasaray –
Napoli - Arsenal –
Giovedì 10 settembre 2026
Fenerbahçe - Roma –
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk –
Como - Leipzig –
Bayern München - Bodø/Glimt –
Manchester United - Sabah –
Slavia Praha - Lens –