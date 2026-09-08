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Tutti i Player of the Match di UEFA Champions League 2026/27

martedì 8 settembre 2026

Scopri i vincitori del premio Player of the Match dopo ogni partita di UEFA Champions League 2026/27.

Il trofeo Player of the Match prima della finale della scorsa stagione
Il trofeo Player of the Match prima della finale della scorsa stagione UEFA via Getty Images

La UEFA assegna il premio di Player of the Match, in collaborazione con PlayStation, ai migliori giocatori dopo ogni partita di UEFA Champions League 2026/27.

Dopo ogni gara, gli Osservatori Tecnici UEFA decideranno chi merita di essere scelto come Player of the Match e il vincitore riceverà un trofeo ufficiale. Le squadre in grassetto (sotto) sono quelle del giocatore selezionato.

Prima giornata

Martedì 8 settembre 2026 *
AEK Athens -LASK 1-0 – Răzvan Marin
Club Brugge - Aston Villa 2-3 – John McGinn
Borussia Dortmund - Villarreal 3-2 – Serhou Guirassy 
Porto - Manchester City 0-2 – Erling Haaland 
Lille -Real Betis 2-3 – Marc Bartra
Real Madrid - Inter 2-1 – Federico Valverde

Mercoledì 9 settembre 2026
Barcelona - Feyenoord ﻿–
Stuttgart - Viking –
Liverpool - Atlético Madrid – 
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava – 
Sporting CP - Galatasaray – 
Napoli - Arsenal –

Giovedì 10 settembre 2026
Fenerbahçe - Roma –
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk –
Como - Leipzig –
Bayern München - Bodø/Glimt –
Manchester United - Sabah – 
Slavia Praha - Lens –

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