Atlético de Madrid nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Semifinalista nel 2025/26, l’Atleti si presenta ancora una volta tra le squadre da battere, con l’obiettivo di raggiungere la finale di UEFA Champions League, in programma nel proprio stadio. Scopriamo più da vicino la squadra della capitale spagnola.

In breve: Atleti Ranking UEFA: 10

Qualificazione: quarto in La Liga

Scorsa stagione: semifinale Il Ranking UEFA è aggiornato al termine della stagione 2025/26.

Partite e risultati dell'Atleti in Champions League

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Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa dell'Atleti per la Champions League?

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Allenatore: Diego Simeone

Alla sua 16ª stagione sulla panchina dell’Atleti, dove è arrivato nel dicembre 2011, Simeone ha guidato la squadra alla qualificazione per le ultime 14 edizioni della Champions League. Con i Colchoneros ha conquistato due titoli della Liga, oltre a due Europa League, due Supercoppe UEFA e raggiunto due finali di Champions League. La massima gloria europea, però, continua a sfuggirgli: anche la semifinale raggiunta la scorsa stagione si è rivelata un’altra occasione mancata. La Champions resta così l’unico grande trofeo che manca nella sua prestigiosa bacheca.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Julián Alvarez

Dopo aver lasciato il segno nella sua prima stagione con il club, con sette gol in Champions League e 29 complessivi, Álvarez ha confermato nel 2025/26 di essere il giocatore chiave dell’Atlético. La Araña (il Ragno), già prolifico con River Plate e Manchester City, ha realizzato dieci gol in Champions League e servito quattro assist, confermandosi costantemente al centro delle azioni più pericolose della squadra.

Guarda i 25 gol di Julián Alvarez in Champions League

Grande acquisto estivo: Morten Hjulmand

Il centrocampista difensivo è ideale per la squadra di Simeone, ormai presenza fissa in Champions League. Dopo essersi messo in luce con gli austriaci dell’Admira Wacker e poi con il Lecce, con cui ha conquistato la promozione in Serie A vincendo la Serie B e di cui è diventato capitano a soli 23 anni, si è trasferito allo Sporting CP nel 2023. Eletto Calciatore danese dell’anno nel 2024, nelle ultime due stagioni ha disputato 20 partite di Champions League con il club portoghese.

Dove guardare le partite dell'Atleti

Osservato speciale: Rodrigo Mendoza

A soli 21 anni, il centrocampista ha contribuito alla promozione dell’Elche in Liga prima di trasferirsi all’Atleti nel febbraio 2026. Presenza fissa nelle varie selezioni giovanili della Spagna, il nazionale Under 21 ha collezionato dieci presenze con il club di Madrid nella sua prima mezza stagione alla corte di Simeone.

Gol classici dell'Atleti in Champions League

La stagione 2025/26 dell'Atleti

Nell’ultima stagione di Antoine Griezmann con il club, l’Atlético ha chiuso il campionato spagnolo al quarto posto, è stato eliminato in semifinale di Champions League e ha perso ai rigori contro la Real Sociedad nella finale di Copa del Rey.

Qual è il miglior piazzamento dell'Atleti in Champions League?

L'Atleti ha vinto l'Europa League (2009/10, 2011/12 e 2017/18), oltre alla Coppa delle Coppe (1961/62) e la Supercoppa UEFA (2010, 2012, 2018), ma non ha mai vinto la Champions League. L'Atleti ha raggiunto la finale tre volte: nel 1973/74, 2013/14 e nel 2015/16.

Lo sapevi L’esterno dell’Atleti Giuliano Simeone è figlio dell’allenatore Diego Simeone; un altro figlio del tecnico, Giovanni, gioca nel Torino.

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