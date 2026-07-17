Si chiude il primo turno di qualificazione delle competizioni UEFA per club maschili
venerdì 17 luglio 2026
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Per centinaia di squadre di tutta Europa, il percorso verso la fase campionato di UEFA Champions League, Europa League e Conference League è già partito, con il primo turno di qualificazione che si conclude questa settimana.
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Le prime sfide delle qualificazioni hanno già regalato risultati storici, con squadre provenienti da Albania, Ungheria e Finlandia che sono approdate al turno successivo. Ecco alcune delle storie più significative dell’ultimo turno.
UEFA Champions League: prosegue la corsa del Craiova
L’Universitatea Craiova ha eliminato i bielorussi dell’ML Vitebsk con un risultato complessivo di 5-1, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta mercoledì. La vittoria ha coronato una settimana storica, dopo che lo scorso fine settimana la squadra si era aggiudicata la Supercoppa rumena ai rigori – il terzo trofeo nazionale vinto dal club nel 2026.
L’Egnatia ha battuto 6-1 il Petrocub of Moldova, eguagliando il più ampio margine di vittoria mai ottenuto da un club albanese in una competizione europea. Il risultato complessivo di 7-2 ha permesso all’Egnatia di superare per la prima volta nella sua storia un turno della UEFA Champions League.
Diverse altre squadre hanno raggiunto per la prima volta il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League, tra cui l’Ararat-Armenia, il Víkingur Reykjavík, il Sabah, il Kauno Žalgiris e il Larne.
UEFA Europa League: la Dynamo Kyiv vince ai rigori
In UEFA Europa League, un incontro si è deciso ai calci di rigore: gli ucraini della Dynamo Kyiv hanno battuto i rumeni dell’Universitatea Cluj dopo un pareggio complessivo per 0-0, guadagnandosi così l’accesso al secondo turno di qualificazione contro i greci del PAOK.
Dopo aver vestito la maglia della nazionale di Haiti al Mondiale FIFA, Lenny Joseph ha segnato il primo gol nella vittoria per 3-0 del Ferencváros sul Vojvodina. La squadra ungherese affronterà l’FC Twente nel prossimo turno, mentre il club serbo prenderà parte alle qualificazioni di UEFA Conference League dove affronterà i quattro volte campioni d'Europa dell’Ajax.
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UEFA Conference League: vittorie larghe e rimonte improvvise
In UEFA Conference League, il Levadia Tallinn ha bissato la vittoria per 5-0 ottenuta all’andata, imponendosi con lo stesso risultato anche nel ritorno contro il Caernarfon, aggiudicandosi il doppio confronto con un punteggio complessivo di 10-0: il margine di vittoria più ampio in questo turno di qualificazione.
L’Atlètic Club d’Escaldes ha deciso la partita all’ultimo minuto grazie a David Valero, che ha trasformato due rigori nei minuti di recupero, vincendo in trasferta per 2-1 in Montenegro contro il Mornar e consentendo alla squadra andorrana di qualificarsi con un punteggio complessivo di 4-2.
L’Inter Turku e l’Ilves hanno vinto rispettivamente 2-1 e 3-1 nelle partite di ritorno, portando a tre il numero delle squadre finlandesi qualificate in Europa, dato che anche il KuPS Kuopio è qualificato in UEFA Champions League.
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Come funzionano le qualificazioni delle competizioni europee maschili per club
Il sistema di qualificazione alle competizioni UEFA per club è stato specificatamente concepito per garantire che le squadre provenienti da almeno 37 federazioni nazionali accedano alla fase campionato della Champions League, Europa League e Conference League.
Le squadre eliminate nei turni di qualificazione della Champions League ed Europa League hanno un’altra possibilità di proseguire la oro avventura europea, passando direttamente in Europa League o Conference League. Le squadre che perdono gli spareggi della Champions League e dell’Europa League accedono direttamente alla fase campionato rispettivamente di Europa League e Conference League.