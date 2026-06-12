Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Zlatan Ibrahimović, Freddie Ljungberg, Henrik Larsson, Emil Forsberg: chi sono i migliori giocatori svedesi della UEFA Champions League?

venerdì 12 giugno 2026

Quali giocatori svedesi vantano il maggior numero di presenze e gol nella principale competizione europea per club?

Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimović, Freddie Ljungberg and Emil Forsberg
Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimović, Freddie Ljungberg and Emil Forsberg

Nessuna squadra svedese ha mai vinto la Coppa dei Campioni/Champions League, ma l'IFK Göteborg si è aggiudicato due volte la Coppa UEFA, la competizione successivamente denominata UEFA Europa League. Tra i massimi esponenti del calcio svedese in Champions League spicca Zlatan Ibrahimović: l'iconico attaccante ha collezionato 124 presenze con sette squadre diverse e segnato 48 gol, un totale superato solo da 12 giocatori.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Giocatori svedesi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

124: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
64: Freddie Ljungberg (Arsenal)
50: Kim Källström (Lyon, Spartak Moskva)
47: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)
39: Pär Zetterberg (Anderlecht, Olympiacos)
38: Victor Lindelöf (Benfica, Manchester United)
30: Pontus Wernbloom (AZ Alkmaar, CSKA Moskva)
29: Patrik Andersson (Bayern München, Barcelona)
29: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)
28: Henrik Larsson (Celtic, Barcelona, Manchester United)

Giocatori svedesi con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Zlatan Ibrahimović: tutti i gol in Champions League

48: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
13: Freddie Ljungberg (Arsenal)
11: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)
11: Viktor Gyökeres (Sporting CP, Arsenal)
7: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)
7: Henrik Larsson (Celtic, Barcelona, Manchester United)
6: Magnus Erlingmark (Göteborg)
5: Johnny Ekström (Göteborg)

Giocatori svedesi con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

150: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
122: Mikael Lustig (Rosenborg, Celtic, Gent, AIK)
108: Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg)
107: Behrang Safari (Malmö, Basel, Anderlecht)﻿
96: Markus Rosenberg (Malmö, Ajax, Bremen)
94: Viktor Claesson (Elfsborg, Krasnodar, Copenhagen)
92: Pierre Bengtsson (AIK, Nordsjælland, Copenhagen, Djurgården)
87: Mikael Dorsin (Djurgården, Rosenborg)
87: Stefan Ishizaki (AIK, Vålerenga, Elfsborg﻿) ﻿
87: Freddie Ljungberg (Halmstads BK, Arsenal)

Giocatori svedesi con più gol in competizioni UEFA (tutti i turni)*

Il colpo di testa in tuffo di Larsson agli Europei del 2004

59: Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg)
57: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
34: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)
33: Torbjörn Nilsson (Göteborg, Kaiserslautern) ﻿
32: Mikael Ishak (Randers, Lech Poznań)
26: Stefan Pettersson (Norrköping, Göteborg, Ajax)
26: Marcus Berg (Göteborg, Gronigen, Hamburg, PSV, Panathinaikos, Krasnodar)
18: Viktor Claesson (Elfsborg, Krasnodar, Copenhagen)
18: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)
17: Ola Toivonen (PSV, Malmö)

Articoli simili

I migliori calciatori argentini in Europa
I migliori calciatori brasiliani in Europa
I migliori calciatori croati in Europa
I migliori calciatori danesi in Europa


I migliori calciatori inglesi in Europa


I migliori calciatori francesi in Europa
I migliori calciatori tedeschi in Europa

I migliori calciatori italiani in Europa
I migliori calciatori dei Paesi Bassi in Europa


I migliori calciatori polacchi in Europa
I migliori calciatori portoghesi in Europa
I migliori calciatori serbi in Europa


I migliori calciatori spagnoli in Europa
I migliori calciatori svizzeri in Europa
I migliori calciatori turchi in Europa
I migliori calciatori statunitensi in Europa
I migliori calciatori gallesi in Europa
I migliori calciatori africani in Europa
I migliori calciatori asiatici in Europa
Dall'Oceania all'Europa con furore
Stelle del Nord e del Centro America in Europa
Le stelle sudamericane nelle competizioni europee per club

*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions LeagueCoppa UEFA/UEFA Europa LeagueUEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

﻿

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 12 giugno 2026