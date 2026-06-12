Zlatan Ibrahimović, Freddie Ljungberg, Henrik Larsson, Emil Forsberg: chi sono i migliori giocatori svedesi della UEFA Champions League?

Nessuna squadra svedese ha mai vinto la Coppa dei Campioni/Champions League, ma l'IFK Göteborg si è aggiudicato due volte la Coppa UEFA, la competizione successivamente denominata UEFA Europa League. Tra i massimi esponenti del calcio svedese in Champions League spicca Zlatan Ibrahimović: l'iconico attaccante ha collezionato 124 presenze con sette squadre diverse e segnato 48 gol, un totale superato solo da 12 giocatori.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Giocatori svedesi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

124: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

64: Freddie Ljungberg (Arsenal)

50: Kim Källström (Lyon, Spartak Moskva)

47: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)

39: Pär Zetterberg (Anderlecht, Olympiacos)

38: Victor Lindelöf (Benfica, Manchester United)

30: Pontus Wernbloom (AZ Alkmaar, CSKA Moskva)

29: Patrik Andersson (Bayern München, Barcelona)

29: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)

28: Henrik Larsson (Celtic, Barcelona, Manchester United)

Giocatori svedesi con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Zlatan Ibrahimović: tutti i gol in Champions League

48: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

13: Freddie Ljungberg (Arsenal)

11: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)

11: Viktor Gyökeres (Sporting CP, Arsenal)

7: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)

7: Henrik Larsson (Celtic, Barcelona, Manchester United)

6: Magnus Erlingmark (Göteborg)

5: Johnny Ekström (Göteborg)

Giocatori svedesi con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

150: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

122: Mikael Lustig (Rosenborg, Celtic, Gent, AIK)

108: Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg)

107: Behrang Safari (Malmö, Basel, Anderlecht)﻿

96: Markus Rosenberg (Malmö, Ajax, Bremen)

94: Viktor Claesson (Elfsborg, Krasnodar, Copenhagen)

92: Pierre Bengtsson (AIK, Nordsjælland, Copenhagen, Djurgården)

87: Mikael Dorsin (Djurgården, Rosenborg)

87: Stefan Ishizaki (AIK, Vålerenga, Elfsborg﻿) ﻿

87: Freddie Ljungberg (Halmstads BK, Arsenal)

Giocatori svedesi con più gol in competizioni UEFA (tutti i turni)*

Il colpo di testa in tuffo di Larsson agli Europei del 2004

59: Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg)

57: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

34: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)

33: Torbjörn Nilsson (Göteborg, Kaiserslautern) ﻿

32: Mikael Ishak (Randers, Lech Poznań)

26: Stefan Pettersson (Norrköping, Göteborg, Ajax)

26: Marcus Berg (Göteborg, Gronigen, Hamburg, PSV, Panathinaikos, Krasnodar)

18: Viktor Claesson (Elfsborg, Krasnodar, Copenhagen)

18: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)

17: Ola Toivonen (PSV, Malmö)

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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

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