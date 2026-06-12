Zlatan Ibrahimović, Freddie Ljungberg, Henrik Larsson, Emil Forsberg: chi sono i migliori giocatori svedesi della UEFA Champions League?
venerdì 12 giugno 2026
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Quali giocatori svedesi vantano il maggior numero di presenze e gol nella principale competizione europea per club?
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Nessuna squadra svedese ha mai vinto la Coppa dei Campioni/Champions League, ma l'IFK Göteborg si è aggiudicato due volte la Coppa UEFA, la competizione successivamente denominata UEFA Europa League. Tra i massimi esponenti del calcio svedese in Champions League spicca Zlatan Ibrahimović: l'iconico attaccante ha collezionato 124 presenze con sette squadre diverse e segnato 48 gol, un totale superato solo da 12 giocatori.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Giocatori svedesi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
124: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
64: Freddie Ljungberg (Arsenal)
50: Kim Källström (Lyon, Spartak Moskva)
47: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)
39: Pär Zetterberg (Anderlecht, Olympiacos)
38: Victor Lindelöf (Benfica, Manchester United)
30: Pontus Wernbloom (AZ Alkmaar, CSKA Moskva)
29: Patrik Andersson (Bayern München, Barcelona)
29: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)
28: Henrik Larsson (Celtic, Barcelona, Manchester United)
Giocatori svedesi con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
48: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
13: Freddie Ljungberg (Arsenal)
11: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)
11: Viktor Gyökeres (Sporting CP, Arsenal)
7: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)
7: Henrik Larsson (Celtic, Barcelona, Manchester United)
6: Magnus Erlingmark (Göteborg)
5: Johnny Ekström (Göteborg)
Giocatori svedesi con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
150: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
122: Mikael Lustig (Rosenborg, Celtic, Gent, AIK)
108: Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg)
107: Behrang Safari (Malmö, Basel, Anderlecht)
96: Markus Rosenberg (Malmö, Ajax, Bremen)
94: Viktor Claesson (Elfsborg, Krasnodar, Copenhagen)
92: Pierre Bengtsson (AIK, Nordsjælland, Copenhagen, Djurgården)
87: Mikael Dorsin (Djurgården, Rosenborg)
87: Stefan Ishizaki (AIK, Vålerenga, Elfsborg)
87: Freddie Ljungberg (Halmstads BK, Arsenal)
Giocatori svedesi con più gol in competizioni UEFA (tutti i turni)*
59: Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg)
57: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
34: Markus Rosenberg (Ajax, Bremen, Malmö)
33: Torbjörn Nilsson (Göteborg, Kaiserslautern)
32: Mikael Ishak (Randers, Lech Poznań)
26: Stefan Pettersson (Norrköping, Göteborg, Ajax)
26: Marcus Berg (Göteborg, Gronigen, Hamburg, PSV, Panathinaikos, Krasnodar)
18: Viktor Claesson (Elfsborg, Krasnodar, Copenhagen)
18: Emil Forsberg (Malmö, Leipzig)
17: Ola Toivonen (PSV, Malmö)
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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA