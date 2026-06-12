David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautović: chi sono i migliori calciatori austriaci in Champions League?
venerdì 12 giugno 2026
Intro articolo
Quali calciatori austriaci hanno più presenze e gol nella massima competizione europea per club?
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Corpo articolo
Anche se nessuna squadra austriaca ha mai raggiunto la finale di Coppa dei Campioni/Champions League UEFA, due giocatori sono riusciti a vincerla*. David Alaba ha trionfato con il Bayern München nel 2013 e nel 2020 e ha conquistato il suo terzo titolo con il Real Madrid nel 2022. Prima di lui, Franz Hasil ha vinto con il Feyenoord contro il Celtic nel 1970.
*Ai fini del presente articolo, ai giocatori viene attribuito il titolo in Coppa dei Campioni/Champions League UEFA solo se hanno disputato la finale.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
125: David Alaba (Bayern München, Real Madrid)
61: Marcel Sabitzer (Leipzig, Bayern München, Dortmund)
53: Konrad Laimer (Leipzig, Bayern München)
29: Andreas Ulmer (Salzburg)
28: Aleksandar Dragović (Basel, Dynamo Kyiv, Leverkusen, Crvena Zvezda)
26: Maximilian Wöber (Ajax, Salzburg)
25: Christian Fuchs (Schalke, Leicester)
25: Nicolas Seiwald (Salzburg, Leipzig)
24: Tomica Kocijan (Salzburg, Sturm Graz)
23: Wolfgang Feiersinger (Salzburg, Dortmund)
Migliori marcatori austriaci in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
6: David Alaba (Bayern München, Real Madrid)
5: Marko Arnautović (Werder Bremen, Inter)
5: Tomica Kocijan (Salzburg, Sturm Graz)
5: Marcel Sabitzer (Leipzig, Dortmund)
4: Markus Schopp (Sturm Graz)
3: Mario Haas (Sturm Graz)
3: Manfred Zsak (Austria Wien)
Maggior numero di presenze di giocatori austriaci nelle competizioni per club UEFA (tutti i turni)*
135: Andreas Ulmer (Austria Wien, Salzburg)
129: David Alaba (Bayern München, Real Madrid)
126: Aleksandar Dragović (Austria Wien, Basel, Dynamo Kyiv, Leverkusen, Crvena Zvezda)
103: Marcel Sabitzer (Admira, SK Rapid, Salzburg, Leipzig, Bayern München, Manchester United, Dortmund)
90: Stefan Schwab (Admira, SK Rapid, PAOK)
84: Konrad Laimer (Salzburg, Leipzig, Bayern München)
77: Martin Hinteregger (Salzburg, Frankfurt)
76: Mario Sonnleitner (Grazer AK, Sturm Graz, SK Rapid)
75: Christoph Leitgeb (Salzburg, Sturm Graz)
71: Herbert Prohaska (Austria Wien, Inter, Roma)
Migliori marcatori austriaci nelle competizioni per club UEFA (tutti i turni)*
28: Hans Krankl (SK Rapid, Barcelona)
21: Toni Polster (Austria Wien, Sevilla, Koln)
20: Louis Schaub (SK Rapid)
20: Peter Pacult (SK Rapid, FC Tirol, Austria Wien)
17: Marc Janko (Salzburg, Twente, Trabzonspor, Basel, Sparta Praha)
17: Edi Glieder (Salzburg, FC Tirol, FC Pasching)
17: Christoph Westerthaler (LASK, FC Tirol, SK Vorwärts Steyr, APOEL)
16: Roland Linz (Austria Wien, Nice, Braga)
14: Ivica Vastic (Admira, Sturm Graz, Austria Wien)
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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA