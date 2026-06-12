David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautović: chi sono i migliori calciatori austriaci in Champions League?

Anche se nessuna squadra austriaca ha mai raggiunto la finale di Coppa dei Campioni/Champions League UEFA, due giocatori sono riusciti a vincerla*. David Alaba ha trionfato con il Bayern München nel 2013 e nel 2020 e ha conquistato il suo terzo titolo con il Real Madrid nel 2022. Prima di lui, Franz Hasil ha vinto con il Feyenoord contro il Celtic nel 1970.

*Ai fini del presente articolo, ai giocatori viene attribuito il titolo in Coppa dei Campioni/Champions League UEFA solo se hanno disputato la finale.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

125: David Alaba (Bayern München, Real Madrid)

61: Marcel Sabitzer (Leipzig, Bayern München, Dortmund)

53: Konrad Laimer (Leipzig, Bayern München)

29: Andreas Ulmer (Salzburg)

28: Aleksandar Dragović (Basel, Dynamo Kyiv, Leverkusen, Crvena Zvezda)

26: Maximilian Wöber (Ajax, Salzburg)

25: Christian Fuchs (Schalke, Leicester)

25: Nicolas Seiwald (Salzburg, Leipzig)

24: Tomica Kocijan (Salzburg, Sturm Graz)

23: Wolfgang Feiersinger (Salzburg, Dortmund)

Migliori marcatori austriaci in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Player of the Match: il gol di Arnautović con l'Inter

6: David Alaba (Bayern München, Real Madrid)

5: Marko Arnautović (Werder Bremen, Inter)

5: Tomica Kocijan (Salzburg, Sturm Graz)

5: Marcel Sabitzer (Leipzig, Dortmund)

4: Markus Schopp (Sturm Graz)

3: Mario Haas (Sturm Graz)

3: Manfred Zsak (Austria Wien)

Maggior numero di presenze di giocatori austriaci nelle competizioni per club UEFA (tutti i turni)*

135: Andreas Ulmer (Austria Wien, Salzburg)

129: David Alaba (Bayern München, Real Madrid)

126: Aleksandar Dragović (Austria Wien, Basel, Dynamo Kyiv, Leverkusen, Crvena Zvezda)

103: Marcel Sabitzer (Admira, SK Rapid, Salzburg, Leipzig, Bayern München, Manchester United, Dortmund)

90: Stefan Schwab (Admira, SK Rapid, PAOK)

84: Konrad Laimer (Salzburg, Leipzig, Bayern München)

77: Martin Hinteregger (Salzburg, Frankfurt)

76: Mario Sonnleitner (Grazer AK, Sturm Graz, SK Rapid)

75: Christoph Leitgeb (Salzburg, Sturm Graz)

71: Herbert Prohaska (Austria Wien, Inter, Roma)

Migliori marcatori austriaci nelle competizioni per club UEFA (tutti i turni)*

Hans Krankl (a sinistra) scambia il gagliardetto con il capitano dell'Everton, Kevin Ratcliffe, prima della finale di Coppa delle Coppe UEFA del 1985. Bob Thomas Sports Photography via Getty Images

28: Hans Krankl (SK Rapid, Barcelona)

21: Toni Polster (Austria Wien, Sevilla, Koln)

20: Louis Schaub (SK Rapid)

20: Peter Pacult (SK Rapid, FC Tirol, Austria Wien)

17: Marc Janko (Salzburg, Twente, Trabzonspor, Basel, Sparta Praha)

17: Edi Glieder (Salzburg, FC Tirol, FC Pasching)

17: Christoph Westerthaler (LASK, FC Tirol, SK Vorwärts Steyr, APOEL)

16: Roland Linz (Austria Wien, Nice, Braga)

14: Ivica Vastic (Admira, Sturm Graz, Austria Wien)

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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

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