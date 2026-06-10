Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjær, John Arne Riise, Roar Strand: chi sono i migliori giocatori norvegesi in UEFA Champions League?
mercoledì 10 giugno 2026
Intro articolo
Quali calciatori norvegesi vantano il maggior numero di presenze e gol nella principale competizione europea per club?
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Corpo articolo
Sebbene nessuna squadra norvegese abbia mai vinto la UEFA Champions League, alcuni calciatori norvegesi hanno sollevato l’iconico trofeo e regalato alcuni dei momenti più memorabili di questa competizione. Ronny Johnsen e il match-winner Ole Gunnar Solskjær hanno aiutato il Manchester United a sconfiggere il Bayern München e a conquistare il Triplete nella finale del 1999, sei anni prima che John Arne Riise e i suoi compagni del Liverpool realizzassero il 'Miracolo di Istanbul'. Il campione norvegese più recente è Erling Haaland, che ha segnato ben 12 gol, il miglior risultato in assoluto, aiutando il Manchester City a vincere il suo primo titolo nella stagione 2022/23.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Giocatori norvegesi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato in finale)
77: Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)
74: John Arne Riise (Monaco, Liverpool, Roma, APOEL)
71: Roar Strand (Rosenborg)
60: Erik Hoftun (Rosenborg)
58: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)
57: Bent Skammelsrud (Rosenborg)
54: John Carew (Rosenborg, Valencia, Lyon)
40: Christer Basma (Rosenborg)
38: Fredrik Aursnes (Benfica)
36: Harald Brattbakk (Rosenborg)
Classifica marcatori dei giocatori norvegesi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato in finale)
57: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)
19: Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)
18: John Carew (Rosenborg, Valencia, Lyon)
11: Harald Brattbakk (Rosenborg)
11: Roar Strand (Rosenborg)
8: Tore André Flo (Chelsea)
8: Sigurd Rushfeldt (Rosenborg)
7: Jan Derek Sørensen (Rosenborg, Dortmund)
7: Alexander Sørloth (Leipzig, Atlético de Madrid)
6: Mohamed Elyounoussi (Basel, Copenhagen)
6: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)
6: Frode Johnsen (Rosenborg)
Giocatori norvegesi con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
133: Roar Strand (Rosenborg)
120: John Arne Riise (Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL)
98: Fredrik Aursnes (Hødd, Molde, Feyenoord, Benfica)
95: Erik Hoftun (Rosenborg)
88: Jonas Svensson (Rosenborg, AZ Alkmaar, Adana Demirspor, Beşiktaş)
87: Bent Skammelsrud (Malmö, Rosenborg)
87: Ole Gunnar Solskjær (Molde, Manchester United)
87: Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg, Rosenborg, Ferencváros)
86: Christer Basma (Kongsvinger, Stabæk, Rosenborg)
85: John Carew (Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa)
Classifica marcatori dei giocatori norvegesi in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
61: Erling Haaland (Molde, Salzburg, Dortmund, Manchester City)
31: Harald Brattbakk (Rosenborg, Celtic)
28: John Carew (Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa)
24: Tore André Flo (Tromsø, Brann, Chelsea, Rangers, Vålerenga)
23: Mohamed Elyounoussi (Molde, Basel, Celtic, Copenhagen)
23: Ole Gunnar Solskjær (Molde, Manchester United)
21: Alexander Sørloth (Rosenborg, Midtjylland, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid)
20: Sigurd Rushfeldt (Rosenborg, Austria Wien, Tromsø)
20: Roar Strand (Rosenborg)
19: Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg, Rosenborg, Ferencváros)
Quali record detiene Erling Haaland in Champions League?
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
- Il più giovane ad aver segnato 15 gol – 20 anni e 126 giorni
- Il più veloce a raggiungere i 15 gol – 12 partite
- Il più giovane a raggiungere i 20 gol – 20 anni e 231 giorni
- Il più veloce a raggiungere i 20 gol: 14 partite
- Il più giovane ad aver segnato 25 gol – 22 anni e 47 giorni
- Il più veloce a raggiungere i 25 gol – 20 partite
- Il più giovane a raggiungere i 30 gol – 22 anni e 236 giorni
- Il più veloce a raggiungere i 30 gol – 25 partite
- Il più giovane ad aver segnato 35 gol – 22 anni e 272 giorni
- Il più veloce a raggiungere i 35 gol – 27 partite
- Il più giovane a raggiungere i 40 gol – 23 anni e 130 giorni
- Il più veloce a raggiungere i 40 gol – 35 partite
- Il più giovane ad aver segnato 45 gol – 24 anni e 128 giorni
- Il più veloce a raggiungere i 45 gol – 44 partite
- Il più veloce a raggiungere i 50 gol – 49 partite
- Unico giocatore ad aver realizzato una tripletta nel primo tempo al suo esordio in questa competizione
- L'unico giocatore ad aver segnato più di un gol in quattro partite consecutive
- L'unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre squadre diverse
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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA