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Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjær, John Arne Riise, Roar Strand: chi sono i migliori giocatori norvegesi in UEFA Champions League?

mercoledì 10 giugno 2026

Quali calciatori norvegesi vantano il maggior numero di presenze e gol nella principale competizione europea per club?

Roar Strand, Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjær e John Arne Riise
Roar Strand, Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjær e John Arne Riise

Sebbene nessuna squadra norvegese abbia mai vinto la UEFA Champions League, alcuni calciatori norvegesi hanno sollevato l’iconico trofeo e regalato alcuni dei momenti più memorabili di questa competizione. Ronny Johnsen e il match-winner Ole Gunnar Solskjær hanno aiutato il Manchester United a sconfiggere il Bayern München e a conquistare il Triplete nella finale del 1999, sei anni prima che John Arne Riise e i suoi compagni del Liverpool realizzassero il 'Miracolo di Istanbul'. Il campione norvegese più recente è Erling Haaland, che ha segnato ben 12 gol, il miglior risultato in assoluto, aiutando il Manchester City a vincere il suo primo titolo nella stagione 2022/23.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Giocatori norvegesi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato in finale)

Finale Champions League 1999: Man United - Bayern 2-1 ﻿

77: Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)
74: John Arne Riise (Monaco, Liverpool, Roma, APOEL)
71: Roar Strand (Rosenborg)
60: Erik Hoftun (Rosenborg)
58: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)
57: Bent Skammelsrud (Rosenborg)
54: John Carew (Rosenborg, Valencia, Lyon)
40: Christer Basma (Rosenborg)
38: Fredrik Aursnes (Benfica)
36: Harald Brattbakk (Rosenborg)

Classifica marcatori dei giocatori norvegesi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato in finale)

I 50 gol di Erling Haaland in Champions League

57: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)
19: Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)﻿
18: John Carew (Rosenborg, Valencia, Lyon)
11: Harald Brattbakk (Rosenborg)﻿
11: ﻿Roar Strand (Rosenborg)
8: Tore André Flo (Chelsea)﻿
8: ﻿Sigurd Rushfeldt (Rosenborg)
7: Jan Derek Sørensen (Rosenborg, Dortmund)
7: Alexander Sørloth (Leipzig, Atlético de Madrid)
6: ﻿Mohamed Elyounoussi (Basel, Copenhagen)
6: ﻿Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)
6: Frode Johnsen (Rosenborg)

Giocatori norvegesi con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

133: Roar Strand (Rosenborg)
120: John Arne Riise (Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL)
98: Fredrik Aursnes (Hødd, Molde, Feyenoord, Benfica)
95: Erik Hoftun (Rosenborg)
88: Jonas Svensson (Rosenborg, AZ Alkmaar, Adana Demirspor, Beşiktaş) ﻿
87: Bent Skammelsrud (Malmö, Rosenborg)﻿
87: ﻿Ole Gunnar Solskjær (Molde, Manchester United)
87: ﻿Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg, Rosenborg, Ferencváros)
86: Christer Basma (Kongsvinger, Stabæk, Rosenborg) ﻿
85: John Carew (Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa)

Classifica marcatori dei giocatori norvegesi in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Haaland racconta di 'vivere un sogno'

61: Erling Haaland (Molde, Salzburg, Dortmund, Manchester City)
31: Harald Brattbakk (Rosenborg, Celtic)
28: John Carew (Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa)
24: Tore André Flo (Tromsø, Brann, Chelsea, Rangers, Vålerenga)
23: Mohamed Elyounoussi (Molde, Basel, Celtic, Copenhagen) ﻿
23: ﻿Ole Gunnar Solskjær (Molde, Manchester United)
21: Alexander Sørloth (Rosenborg, Midtjylland, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid) ﻿
20: Sigurd Rushfeldt (Rosenborg, Austria Wien, Tromsø)﻿
20: ﻿Roar Strand (Rosenborg)
19: Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg, Rosenborg, Ferencváros)

Quali record detiene Erling Haaland in Champions League?

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

  • Il più giovane ad aver segnato 15 gol – 20 anni e 126 giorni
  • Il più veloce a raggiungere i 15 gol – 12 partite
  • Il più giovane a raggiungere i 20 gol – 20 anni e 231 giorni
  • Il più veloce a raggiungere i 20 gol: 14 partite
  • Il più giovane ad aver segnato 25 gol – 22 anni e 47 giorni
  • Il più veloce a raggiungere i 25 gol – 20 partite
  • Il più giovane a raggiungere i 30 gol – 22 anni e 236 giorni
  • Il più veloce a raggiungere i 30 gol – 25 partite
  • Il più giovane ad aver segnato 35 gol – 22 anni e 272 giorni
  • Il più veloce a raggiungere i 35 gol – 27 partite
  • Il più giovane a raggiungere i 40 gol – 23 anni e 130 giorni
  • Il più veloce a raggiungere i 40 gol – 35 partite
  • Il più giovane ad aver segnato 45 gol – 24 anni e 128 giorni
  • Il più veloce a raggiungere i 45 gol – 44 partite
  • Il più veloce a raggiungere i 50 gol – 49 partite
  • Unico giocatore ad aver realizzato una tripletta nel primo tempo al suo esordio in questa competizione
  • L'unico giocatore ad aver segnato più di un gol in quattro partite consecutive
  • L'unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre squadre diverse

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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions LeagueCoppa UEFA/UEFA Europa LeagueUEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

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