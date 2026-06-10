Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjær, John Arne Riise, Roar Strand: chi sono i migliori giocatori norvegesi in UEFA Champions League?

Sebbene nessuna squadra norvegese abbia mai vinto la UEFA Champions League, alcuni calciatori norvegesi hanno sollevato l’iconico trofeo e regalato alcuni dei momenti più memorabili di questa competizione. Ronny Johnsen e il match-winner Ole Gunnar Solskjær hanno aiutato il Manchester United a sconfiggere il Bayern München e a conquistare il Triplete nella finale del 1999, sei anni prima che John Arne Riise e i suoi compagni del Liverpool realizzassero il 'Miracolo di Istanbul'. Il campione norvegese più recente è Erling Haaland, che ha segnato ben 12 gol, il miglior risultato in assoluto, aiutando il Manchester City a vincere il suo primo titolo nella stagione 2022/23.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Giocatori norvegesi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato in finale)

Finale Champions League 1999: Man United - Bayern 2-1 ﻿

77: Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)

74: John Arne Riise (Monaco, Liverpool, Roma, APOEL)

71: Roar Strand (Rosenborg)

60: Erik Hoftun (Rosenborg)

58: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)

57: Bent Skammelsrud (Rosenborg)

54: John Carew (Rosenborg, Valencia, Lyon)

40: Christer Basma (Rosenborg)

38: Fredrik Aursnes (Benfica)

36: Harald Brattbakk (Rosenborg)

Classifica marcatori dei giocatori norvegesi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato in finale)

I 50 gol di Erling Haaland in Champions League

57: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)

19: Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)﻿

18: John Carew (Rosenborg, Valencia, Lyon)

11: Harald Brattbakk (Rosenborg)﻿

11: ﻿Roar Strand (Rosenborg)

8: Tore André Flo (Chelsea)﻿

8: ﻿Sigurd Rushfeldt (Rosenborg)

7: Jan Derek Sørensen (Rosenborg, Dortmund)

7: Alexander Sørloth (Leipzig, Atlético de Madrid)

6: ﻿Mohamed Elyounoussi (Basel, Copenhagen)

6: ﻿Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

6: Frode Johnsen (Rosenborg)

Giocatori norvegesi con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

133: Roar Strand (Rosenborg)

120: John Arne Riise (Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL)

98: Fredrik Aursnes (Hødd, Molde, Feyenoord, Benfica)

95: Erik Hoftun (Rosenborg)

88: Jonas Svensson (Rosenborg, AZ Alkmaar, Adana Demirspor, Beşiktaş) ﻿

87: Bent Skammelsrud (Malmö, Rosenborg)﻿

87: ﻿Ole Gunnar Solskjær (Molde, Manchester United)

87: ﻿Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg, Rosenborg, Ferencváros)

86: Christer Basma (Kongsvinger, Stabæk, Rosenborg) ﻿

85: John Carew (Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa)

Classifica marcatori dei giocatori norvegesi in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Haaland racconta di 'vivere un sogno'

61: Erling Haaland (Molde, Salzburg, Dortmund, Manchester City)

31: Harald Brattbakk (Rosenborg, Celtic)

28: John Carew (Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa)

24: Tore André Flo (Tromsø, Brann, Chelsea, Rangers, Vålerenga)

23: Mohamed Elyounoussi (Molde, Basel, Celtic, Copenhagen) ﻿

23: ﻿Ole Gunnar Solskjær (Molde, Manchester United)

21: Alexander Sørloth (Rosenborg, Midtjylland, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid) ﻿

20: Sigurd Rushfeldt (Rosenborg, Austria Wien, Tromsø)﻿

20: ﻿Roar Strand (Rosenborg)

19: Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg, Rosenborg, Ferencváros)

Quali record detiene Erling Haaland in Champions League?

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Il più giovane ad aver segnato 15 gol – 20 anni e 126 giorni

Il più veloce a raggiungere i 15 gol – 12 partite

Il più giovane a raggiungere i 20 gol – 20 anni e 231 giorni

Il più veloce a raggiungere i 20 gol: 14 partite

Il più giovane ad aver segnato 25 gol – 22 anni e 47 giorni

Il più veloce a raggiungere i 25 gol – 20 partite

Il più giovane a raggiungere i 30 gol – 22 anni e 236 giorni

Il più veloce a raggiungere i 30 gol – 25 partite

Il più giovane ad aver segnato 35 gol – 22 anni e 272 giorni

Il più veloce a raggiungere i 35 gol – 27 partite

Il più giovane a raggiungere i 40 gol – 23 anni e 130 giorni

Il più veloce a raggiungere i 40 gol – 35 partite

Il più giovane ad aver segnato 45 gol – 24 anni e 128 giorni

Il più veloce a raggiungere i 45 gol – 44 partite

Il più veloce a raggiungere i 50 gol – 49 partite

Unico giocatore ad aver realizzato una tripletta nel primo tempo al suo esordio in questa competizione

L'unico giocatore ad aver segnato più di un gol in quattro partite consecutive

L'unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre squadre diverse

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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

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