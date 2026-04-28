Le Supersfide delle semifinali di Champions League: Khvicha Kvaratskhelia Vs Michael Olise, Marcos Llorente Vs Declan Rice

Il posto nella finale di UEFA Champions League a Budapest è ormai a un passo per Paris, Bayern München, Atleti e Arsenal.

Ogni squadra ha già superato avversari difficili e momenti di tensione per guadagnarsi un posto tra le prime quattro del torneo, ma i margini sono destinati a ridursi ulteriormente con l'inizio delle semifinali.

Football Manager analizza i grandi scontri che potrebbero decidere l'esito delle semifinali.

Ousmane Dembélé contro Harry Kane

La semifinale tra il Paris e il Bayern vede affrontarsi due degli attaccanti più pericolosi del calcio mondiale. Entrambi sono finalizzatori infallibili, come dimostrano la doppietta di Dembélé ad Anfield e il record personale di Kane di 12 gol in Champions League in questa stagione... ma questo è solo l'inizio!

Ousmane Dembélé: le caratteristiche selezionate da Football Manager Dribbling: 18

Primo tocco: 18

Finalizzazione: 16 Tutti i dati sono tratti da Football Manager 26.

Il vincitore del Pallone d'Oro 2025, Dembélé è temuto dai difensori tanto per il suo pressing incessante quanto per la sua spietata freddezza sotto porta. Kane, dal canto suo, è osannato in Baviera per i suoi tempestivi interventi in scivolata e i passaggi millimetrici, oltre che per la consueta valanga di gol. "Ha una mentalità speciale per essere un attaccante", aveva spiegato il compagno di squadra, Joshua Kimmich, alla vigilia dei quarti di finale.

Harry Kane: caratteristiche selezionate da Football Manager Capacità di conquistare rigori: 20

Finalizzazione: 19

Primo tocco: 18 Tutti i dati sono tratti da Football Manager 26.

Khvicha Kvaratskhelia contro Michael Olise

Dalle conclusioni letali ai lampi di genio, Kvaratskhelia e Olise hanno incantato sulle fasce in questa Champions League. Il numero 7 del Paris vanta ben cinque assist, ma Olise è uno dei soli due giocatori ad aver superato quel totale con otto assist. Questi numeri non sorprenderanno chi li ha visti all’opera: i due giocano con un’audacia e una fantasia che pochi possono eguagliare.

Khvicha Kvaratskhelia: caratteristiche selezionate da Football Manager Stile: 19

Agilità: 18﻿

Dribbling: 18 Tutti i dati sono tratti da Football Manager 26.

Con grande disappunto di molti difensori, questa fantasia si accompagna a un'abilità tecnica superlativa, di quelle che lo rendono paragonabile ai grandi del calcio mondiale. Kvaratskhelia è stato soprannominato «Kvaradona» durante la sua permanenza al Napoli, mentre la capacità di Olise di accentrarsi dalla destra e infilare la palla nell'angolo alto – messa in mostra di recente contro il Real Madrid – ricorda quella della leggenda del Bayern, Arjen Robben.

Michael Olise: caratteristiche selezionate da Football Manager Dribbling: 18

Passaggi: 18

Visione di gioco: 18 Tutti i dati sono tratti da Football Manager 26.

Calendario delle semifinali

Julián Alvarez contro Viktor Gyökeres

L'Atleti sta vivendo la sua stagione più prolifica di sempre in Champions League e Alvarez con nove reti, è uno dei principali artefici di questo primato. La tenacia e una tecnica fuori dal comune, sono i punti di forza dell'attaccante argentino, ma è la sua capacità di fare gol spettacolari a entusiasmare di più i tifosi. Quel fantastico gol su punizione al Camp Nou è l'emblema della forza dell'argentino. "Ha una marcia in più", ha detto il suo compagno di squadra, Antoine Griezmann.

Julián Alvarez: caratteristiche selezionate da Football Manager Finalizzazione: 16

Fase di non possesso: 16

Gioco di squadra: 16 Tutti i dati sono tratti da Football Manager 26.

Gyökeres è un altro attaccante che si distingue per la sua instancabile grinta. La sua tenacia è stata premiata con due reti quando le due squadre si sono affrontate nella fase campionato, tanto da spingere l'osservatore tecnico UEFA, Ole Gunnar Solskjær, a dire: "Ha segnato i suoi gol da 'vecchia volpe dell’area di rigore' dopo un lavoro enorme per la squadra". Il numero 14 dell’Arsenal spera di avere un impatto simile anche in questa occasione.

Viktor Gyökeres: caratteristiche selezionate da Football Manager Disponibilità al sacrificio: 19﻿

Finalizzazione: 16

Gioco di squadra: 16 Tutti i dati sono tratti da Football Manager 26.

Marcos Llorente contro Declan Rice

Dalle zone avanzate del campo fino al cuore della mediana, Llorente e Rice portano un’energia inesauribile alle rispettive squadre. Sia da terzino destro che in mezzo al campo, Llorente gode della piena fiducia di Diego Simeone ed è partito titolare in tutte e sei le partite a eliminazione diretta dell’Atleti, mentre la capacità di Rice di macinare chilometri su e giù per il campo ha spinto i compagni dell’Arsenal a soprannominarlo “The Horse”.

Marcos Llorente: caratteristiche selezionate da Football Manager Tenuta fisica: 18

Resistenza: 17

Disponibilità al sacrificio: 17 Tutti i dati sono tratti da Football Manager 26.

Oltre al loro stile di gioco dinamico, i due hanno in comune la capacità di incidere nell’ultimo terzo di campo. Llorente, autore di quattro reti, è secondo solo ad Alvarez e Alexander Sørloth nella classifica dei marcatori dell’Atleti, mentre la precisione di Rice sui calci piazzati peserà molto sulle menti dei giocatori dell’Atleti, anche perché i suoi cross hanno portato a due gol nella vittoria dell’Arsenal nella fase campionato.