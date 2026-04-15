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Confermate le sfide e le date delle semifinali di Champions League

mercoledì 15 aprile 2026

Gli accoppiamenti delle semifinali della UEFA Champions League 2025/26.

Confermate le sfide e le date delle semifinali di Champions League

I quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 si sono conclusi mercoledì e hanno decretato gli accoppiamenti delle semifinali.

Le sfide si disputeranno in due gare il 28/29 aprile e il 5/6 maggio.

Semifinali di Champions League

ANDATA

Martedì 28 aprile
Paris - Bayern München

Mercoledì 29 aprile
Atlético de Madrid - Arsenal

RITORNO

Martedì 5 maggio
Arsenal - Atlético de Madrid

Mercoledì 6 maggio
Bayern München - Paris

Calci di inizio ore 21:00 CET.

Finale (sabato 30 maggio)
Puskás Aréna, Budapest
18:00 CET

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 aprile 2026

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