Confermate le sfide e le date delle semifinali di Champions League

I quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 si sono conclusi mercoledì e hanno decretato gli accoppiamenti delle semifinali.

Le sfide si disputeranno in due gare il 28/29 aprile e il 5/6 maggio.

Semifinali di Champions League ANDATA Martedì 28 aprile

Paris - Bayern München Mercoledì 29 aprile

Atlético de Madrid - Arsenal RITORNO Martedì 5 maggio

Arsenal - Atlético de Madrid Mercoledì 6 maggio

Bayern München - Paris Calci di inizio ore 21:00 CET.

Finale (sabato 30 maggio)

Puskás Aréna, Budapest

18:00 CET