Confermate le sfide e le date delle semifinali di Champions League
mercoledì 15 aprile 2026
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Gli accoppiamenti delle semifinali della UEFA Champions League 2025/26.
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I quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 si sono conclusi mercoledì e hanno decretato gli accoppiamenti delle semifinali.
Le sfide si disputeranno in due gare il 28/29 aprile e il 5/6 maggio.
Semifinali di Champions League
ANDATA
Martedì 28 aprile
Paris - Bayern München
Mercoledì 29 aprile
Atlético de Madrid - Arsenal
RITORNO
Martedì 5 maggio
Arsenal - Atlético de Madrid
Mercoledì 6 maggio
Bayern München - Paris
Calci di inizio ore 21:00 CET.
Finale (sabato 30 maggio)
Puskás Aréna, Budapest
18:00 CET