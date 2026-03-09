Andata ottavi di finale di Champions League: probabili formazioni e ultime notizie dalle squadre
lunedì 9 marzo 2026
Chi potrebbe giocare titolare? Chi è indisponibile o in dubbio? Ecco le probabili formazioni per la gara di andata degli ottavi di finale.
Diamo una mano ai fantallenatori pronosticando le probabili formazioni delle gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
Inoltre, tutte le informazioni su giocatori squalificati, indisponibili o in dubbio.
- Titolari: andata spareggi per la fase a eliminazione diretta
- Titolari: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta
Martedì 10 marzo
Galatasaray - Liverpool (18:45 CET)
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lang, Lemina, Osimhen, Sallai, Sánchez, Uğurcan Çakır
Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké
Indisponibili: Bradley (ginocchio), Endo (caviglia), Isak (polpaccio)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Bradley, Jones
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca
Indisponibili: De Ketelaere (menisco), Scalvini (squalificato)
In dubbio: Éderson (condizione fisica), Raspadori (problema muscolare)
Diffidati: De Roon, Djimsiti, Kossounou, Musah, Scamacca
Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Pavlović, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane
Indisponibili: Davies (problema muscolare), Ito (problema muscolare), Klanac (coscia), Neuer (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Kimmich, Olise, Upamecano
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes
Indisponibili: Bruno Guimarães (coscia), Miley (coscia), Schär (caviglia)
In dubbio: J. Murphy (collo)
Diffidati: Burn, Joelinton
Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski
Indisponibili: Balde (bicipite femorale), Christensen (ginocchio), De Jong (bicipite femorale), Gavi (ginocchio), Koundé (bicipite femorale)
In dubbio: Bernal (influenza)
Diffidati: Casadó, Fermín López, Gerard Martín, Lamine Yamal
Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur
Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth
Indisponibili: Mendoza (caviglia)
In dubbio: Barrios (problema muscolare)
Diffidati: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Simeone
Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, João Palhinha, Gray; Simons, Solanke, Kolo Muani
Indisponibili: Bergvall (caviglia), Kudus (coscia), Odobert (ginocchio), Udogie (problema muscolare)
In dubbio: Drăgușin (contusione), Spence (polpaccio)
Diffidati: Kolo Muani, João Palhinha, Richarlison
Mercoledì 11 marzo
Leverkusen - Arsenal (18:45 CET)
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane
Indisponibili: Arthur (problema muscolare), Badé (problema muscolare), Lucas Vázquez (polpaccio)
In dubbio: Schick (problema muscolare)
Diffidati: García, Kofane
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli
Indisponibili: Merino (piede), Ødegaard (ginocchio), White (non specificato)
In dubbio: Saliba (caviglia), Calafiori (bicipite femorale), Trossard (anca)
Diffidati: Nørgaard
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola
Indisponibili: nessuno
In dubbio: Fabián Ruiz (ginocchio)
Diffidati: Nuno Mendes
Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernández, Pedro Neto; João Pedro
Indisponibili: Colwill (ginocchio), Gittens (bicipite femorale)
In dubbio: Estêvão (bicipite femorale)
Diffidati: Fernández, Andrey Santos
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Auklend, Berg
Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; João Simões, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Suárez
Indisponibili: Araújo (squalificato), Pedro Gonçalves (squalificato), Geovany Quenda (piede)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Suárez
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior
Indisponibili: Alaba (polpaccio), Bellingham (bicipite femorale), Ceballos (polpaccio), Éder Militão (bicipite femorale), Rodrygo (ginocchio)
In dubbio: Carreras (polpaccio), Mbappé (ginocchio)
Diffidati: Bellingham, Carreras, Huijsen, Rodrygo, Tchouameni, Vinícius Júnior
Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland
Indisponibili: Gvardiol (gamba), Lewis (caviglia), Kovačić (caviglia)
In dubbio: Savinho (problema muscolare)
Diffidati: Guéhi, O'Reilly, Savinho