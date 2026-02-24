Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Formazioni ufficiali del ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League

martedì 24 febbraio 2026

Tutte le formazioni ufficiali delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

La formazione dell'Atleti prima del ritorno contro il Club Brugge
La formazione dell'Atleti prima del ritorno contro il Club Brugge AFP via Getty Images

Diamo una mano ai fantallenatori elencando le formazioni ufficiali del ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Martedì 24 febbraio

Atleti - Club Brugge (18:45 CET)

Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Álex Baena; Sørloth, Alvarez

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković; Carlos Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Leverkusen - Olympiacos

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, García, Grimaldo; Hofmann, Schick, Maza

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho; Taremi

Inter - Bodø/Glimt

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zieliński, Barella, Dimarco; Esposito, Thuram

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Newcastle - Qarabağ

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A Murphy; Woltemade, Tonali, Joelinton; J Murphy, Osula, Barnes

Qarabağ: Kochalski; Dani Bolt, Silva, B Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Montiel, Pedro Bicalho, Janković, Zoubir; Duran

