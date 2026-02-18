Formazioni ufficiali di Champions League: andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta
mercoledì 18 febbraio 2026
Intro articolo
Le formazioni ufficiali delle 16 squadre impegnate nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Contenuti top media
Corpo articolo
Aiutiamo gli allenatori del Fantasy elencando le formazioni ufficiali delle squadre per le sfide di andata degli spareggi di UEFA Champions League.
Mercoledì 18 febbraio
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Willock; Elanga, Woltemade, Barnes; Gordon
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Taremi, Podence; El Kaabi
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Schick, Poku
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, L Martinez
Club Brugge - Atlético de Madrid
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Onyedika; Diakhon, Vanaken, Tzolis; Tresoldi
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Griezmann
Martedì 17 febbraio
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; McKennie
Monaco: Köhn; Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola
Benfica: Trubin; Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursnes, Barreiro; Prestianni; Rafa Silva, Pavlidis
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior
Dortmund: Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Zalewski; Scamacca