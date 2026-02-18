Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Formazioni ufficiali di Champions League: andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

mercoledì 18 febbraio 2026

Le formazioni ufficiali delle 16 squadre impegnate nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Il Club Brugge in allenamento
Il Club Brugge in allenamento BELGA MAG/AFP via Getty Images

Aiutiamo gli allenatori del Fantasy elencando le formazioni ufficiali delle squadre per le sfide di andata degli spareggi di UEFA Champions League.

Gioca al Fantasy!

Mercoledì 18 febbraio

Qarabağ - Newcastle

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Willock; Elanga, Woltemade, Barnes; Gordon

Olympiacos - Leverkusen

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Taremi, Podence; El Kaabi

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Schick, Poku

Bodø/Glimt - Inter

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, L Martinez

Club Brugge - Atlético de Madrid

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Onyedika; Diakhon, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Griezmann

Le squadre alla fase a eliminazione diretta

Martedì 17 febbraio

Galatasaray - Juventus 

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; McKennie

Monaco - Paris

Monaco: Köhn; Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Benfica - Real Madrid

Benfica: Trubin; Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursnes, Barreiro; Prestianni; Rafa Silva, Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior

Dortmund - Atalanta

Dortmund: Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Zalewski; Scamacca

Scarica l'app ufficiale della Champions League
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 18 febbraio 2026

Scelti per te

Guida alle squadre della fase a eliminazione diretta
Live 12/02/2026

Guida alle squadre della fase a eliminazione diretta

Giocatori chiave, risultati e statistiche: tutto quello che devi sapere sulle squadre ancora in corsa nella UEFA Champions League 2025/26
Calendario e risultati
Live 09/12/2025

Calendario e risultati

Consulta il calendario completo e i risultati della UEFA Champions League 2025/26.