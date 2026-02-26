La Squadra della Settimana di Champions League: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dal Gruppo di osservatori tecnici UEFA, che dispone di osservatori di comprovata esperienza che assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA di Nyon, in Svizzera.

Jan Oblak, Atleti

Ha effettuato una parata decisiva sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Hugo Vetlesen sul punteggio di 1-1 contro il Club Brugge, mentre il suo lancio lungo verso Alexander Sørloth ha dato il via al primo gol della serata del norvegese.

Davide Zappacosta, Atalanta

Oltre ad aver segnato il secondo gol contro il Dortmund, il terzino ha dimostrato la sua intelligenza tattica e la sua abilità fisica sulla corsia destra dell'Atalanta, apportando ampiezza e profondità all'attacco pur rimanendo affidabile in difesa nelle transizioni.

Odin Bjørtuft, Bodø/Glimt

Il difensore centrale ha incarnato perfettamente lo spirito battagliero del Bodø/Glimt nella vittoria contro l'Inter, difendendo in modo impressionante la propria area con sei respinte e tre tiri bloccati.

Edmond Tapsoba, Leverkusen

Ha dominato nei duelli e ha effettuato 14 respinte, più di qualsiasi altro giocatore in Champions League questa settimana, assicurando al Leverkusen il secondo clean sheet consecutivo contro l'Olympiacos.

Weston McKennie, Juventus

Nella sconfitta all'ultimo respiro contro il Galatasaray, ha segnato il suo quarto gol nella Champions League e ha lavorato instancabilmente in fase di non possesso recuperando nove palloni.

Khvicha Kvaratskhelia, Paris

Oltre a segnare il secondo gol della sua squadra contro il Monaco, ha portato la palla più lontano di qualsiasi altro esterno o attaccante in campo questa settimana (422 m) e ha effettuato 33 passaggi nella trequarti offensiva con una percentuale di successo del 93%.

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid

Fondamentale con o senza palla, ha svolto diligentemente i suoi compiti difensivi, disputando più duelli di qualsiasi altro giocatore del Real Madrid, e si è spinto in avanti per segnare il suo primo gol stagionale, annullando il vantaggio iniziale del Benfica.

Sandro Tonali, Newcastle

Presenza instancabile nel centrocampo del Newcastle, ha segnato il primo gol della sua squadra e, inoltre, è stato fondamentale per consentire alla sua squadra di mantenere il possesso palla e controllare il centro del campo.

Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt

Minaccia costante per la difesa dell'Inter, si è fatto trovare era nel posto giusto per segnare il primo gol contro i nerazzurri – il suo quarto nelle ultime cinque partite di Champions League – e con la sua visione di gioco ha letto in anticipo il taglio di Håkon Evjen per il secondo gol, facendo proseguire la favola del Bodø/Glimt.

Victor Osimhen, Galatasaray

Il suo gol decisivo nei tempi supplementari a Torino ha spostato l'ago della bilancia in favore del Galatasaray, portando a sette il suo bottino stagionale nella competizione.

Alexander Sørloth, Atleti

Contro il Club Brugge ha realizzato la sua prima tripletta in Champions League ed è stato il punto di riferimento dell'attacco degli spagnoli, dimostrando di possedere la stazza, la potenza e la tecnica necessaria per trattenere efficacemente la palla e coinvolgere i compagni di squadra nel gioco.