Champions League: Atalanta, Galatasaray, Real Madrid e Paris completano il tabellone degli ottavi

L'Atalanta vince 4-1 contro il Borussia Dortmund e approda agli ottavi, mentre due gol del Galatasaray ai supplementari eliminano la Juventus ridotta in 10 uomini ma capace di portarsi sul 3-0. Il tabellone degli ottavi di UEFA Champions League si completa con Real Madrid e Paris dopo le rispettive vittorie.

Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale si terrà venerdì 27 febbraio.

Le squadre degli ottavi di finale Arsenal, Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern München, Bodø/Glimt, Chelsea, Galatasaray, Leverkusen, Liverpool, Man City, Newcastle, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham

In una serata dalle mille emozioni, Lazar Samardžić regala la qualificazione all'Atalanta con l'ultimo tiro della partita. La Dea recupera lo svantaggio di 2-0 dell'andata prima dell'intervallo: al quarto minuto Gianluca Scamacca sblocca il risultato con un tap-in dalla corta distanza, mentre allo scadere della prima frazione di gioco Davide Zappacosta raddoppia con una potente conclusione deviata che spiazza Gregor Kobel.

Al 57' l'Atalanta si porta sul 3-0 con un colpo di testa di Mario Pašalić su un cross millimetrico di Marten de Roon. Al 75', però, il Dortmund pareggia il computo dei gol complessivi con uno splendido tiro a giro di Karim Adeyemi. Quando i tempi supplementari sembrano ormai dietro l'angolo, l'Atalanta ottiene un rigore dopo un episodio che porta a ben tre cartellini rossi. Samardžić si presenta dagli undici metri e trasforma con freddezza regalando la qualificazione alla Dea.

Player of the Match: Davide Zappacosta (Atalanta)

Due gol nel giro di sei minuti nella ripresa permettono ai campioni in carica di accedere agli ottavi di finale, ma non senza difficoltà contro un Monaco ridotto in dieci uomini. Gli ospiti iniziano bene e vengono premiati poco prima dell'intervallo con un tiro preciso di Maghnes Akliouche.

Tuttavia, poco dopo la seconda ammonizione di Mamadou Coulibaly, Marquinhos indirizza in rete un cross di Désiré Doué, mentre Khvicha Kvaratskhelia si avventa su un rimpallo e raddoppia per il Paris. Il subentrato Jordan Teze accende il finale segnando nel recupero, ma i padroni di casa resistono e festeggiano la qualificazione.

Player of the Match: Désiré Doué (Paris)

Victor Osimhen e Barış Alper Yılmaz segnano ai supplementari e permettono al Galatasaray di resistere alla carica della Juventus. I padroni di casa recuperano uno svantaggio di tre gol e portano la gara oltre i novanta minuti nonostante l'espulsione di Lloyd Kelly al 3' della ripresa, quando i bianconeri sono avanti grazie a un rigore trasformato da Manuel Locatelli.

Al 70' arriva il raddoppio di Federico Gatti, mentre Weston McKennie porta il risultato complessivo sul 5-5 pochi istanti dopo un palo colpito da Kenan Yıldız. Jeremie Boga ha anche l'occasione per segnare il gol del vantaggio ma non riesce a concretizzare: è questo il segnale per gli ospiti, che nell'extra time affondano il colpo contro una Juve ormai stremata.Player of the Match: Victor Osimhen (Galatasaray)

Vinícius Júnior e Aurélien Tchouaméni accompagnano il Real Madrid agli ottavi. Dopo il gol di Rafa Silva al 14' che porta il punteggio complessivo in parità, Tchouaméni insacca con una precisa conclusione dal limite dell'area su assist di Federico Valverde.

Prima dell'intervallo, Thibaut Courtois nega il gol a Richard Ríos, mentre Rafa Silva colpisce la traversa nella ripresa, ma a 10' dalla fine Vinícius Júnior si lancia su un passaggio intelligente di Valverde e segna, suggellando la qualificazione agli ottavi di finale contro Sporting CP o Manchester City.

Player of the Match: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)