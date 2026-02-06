Il Gol della fase campionato di Champions League è di Marcus Rashford

Il gol di Marcus Rashford contro il Newcastle alla prima giornata di UEFA Champions League 2025/26 è stato quello più votato dai tifosi nel sondaggio Gol della fase campionato, presentato da Heineken.

Rashford aveva già portato il Barcellona in vantaggio per 1-0 al St James' Park con un colpo di testa, ma è stato il suo secondo gol a rubare la scena. Dopo aver raccolto palla a 25 metri dalla porta, l'attaccante inglese si è fatto spazio e ha scoccato un destro imprendibile dalla distanza.

Il portiere Anatoliy Trubin (Benfica) è secondo nel sondaggio grazie al memorabile gol di testa contro il Real Madrid all’ottava giornata, mentre Chiquinho (Olympiacos) completa il terzetto grazie alla sua splendida rete sempre contro il Real Madrid alla quinta giornata.

Gol della fase campionato di UEFA Champions League 2025/26 per i tifosi

1. Marcus Rashford, Newcastle - BARCELONA 1-2 (prima giornata)

2. Anatoliy Trubin, BENFICA - Real Madrid 4-2 (ottava giornata)

3. Chiquinho, OLYMPIACOS - Real Madrid 3-4 (quinta giornata)

Vincitori precedenti del Gol della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League per i tifosi

2024/25: Vinícius Júnior (Real Madrid)

2023/24: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

2022/23: Lionel Messi (Paris)

2021/22: Lionel Messi (Paris)