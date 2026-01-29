Fase campionato di Champions League: qual è stata la tua partita preferita?

La fase campionato di UEFA Champions League 2025/26 si è conclusa: ancora una volta, questo format ha regalato numerosi colpi di scena da parte delle 36 squadre in gara.

UEFA.com ha selezionato otto partite che si sono contraddistinte particolarmente per emozioni. Vota la tua preferita!

La prima giornata propone una classica a Torino, con otto gol segnati solo nel secondo tempo. Karim Adeyemi e Felix Nmecha portano in vantaggio la squadra di Niko Kovač da fuori area, ma la spettacolare rete di Kenan Yıldız e la precisa conclusione di Dušan Vlahović ristabiliscono la parità in entrambe le occasioni. Il gol di Yan Couto e il rigore di Ramy Bensebaini sembrano suggellare la vittoria del Dortmund, ma nel recupero Vlahović accorcia le distanze e Lloyd Kelly firma il pareggio di testa.

Highlights: Juventus-Borussia Dortmund 4-4

Erling Haaland, alla 50esima presenza in Champions League, ha un ruolo da protagonista ma non da vincitore. Il norvegese segna al 15', ma Jordan Teze firma uno splendido gol del pareggio tre minuti dopo. Il 52esimo gol di Haaland con un potente colpo di testa prima dell'intervallo viene vanificato da Eric Dier, che trasforma un rigore e ristabilisce la parità.

Highlights: Monaco - Man City 2-2

Nove gol, due rigori e due espulsioni: in questa partita si vede di tutto. Willian Pacho porta in vantaggio i campioni in carica, ma quando Aleix García pareggia al 38', Alejandro Grimaldo ha già sbagliato un rigore per i padroni di casa ed entrambe le squadre sono in 10 uomini per le espulsioni di Andrich e Illia Zabarnyi. L'undici di Luis Enrique ha ancora tempo per segnare tre gol prima dell'intervallo (due con Désiré Doué) ed è altrettanto spietato dopo l'intervallo, andando in rete con Nuno Mendes, Ousmane Dembélé e Vitinha.

Highlights: Leverkusen - Paris 2-7

Tre gol nei primi 17 minuti aprono la sfida in Belgio, con il pareggio di Ferran Torres intervallato dalle reti di Nicolò Tresoldi e Carlos Forbs per il Club Brugge. Lamine Yamal insacca dopo una splendida azione poco dopo il quarto d'ora della ripresa, ma Forbs segna un gol altrettanto bello e riporta in vantaggio la squadra di Nicky Hayen due minuti più tardi. Lo sfortunato autogol di Christos Tzolis si rivela l'atto conclusivo di una gara emozionante.

Highlights: Club Brugge - Barcelona 3-3

Kylian Mbappé segna quattro gol, che però bastano appena ai Blancos per espugnare il Pireo. Chiquinho apre le marcature per i padroni di casa, ma Mbappé segna una tripletta in soli sette minuti – la seconda più veloce nella storia della Champions League – e porta in vantaggio la squadra di Xavi Alonso. Mehdi Taremi riporta in gara i padroni di casa nella ripresa; nemmeno il quarto gol di Mbappé riesce a domare la squadra di José Luis Mendilibar, che accende il finale grazie al colpo di testa vincente di Ayoub El Kaabi all'81'.

Highlights: Olympiacos - Real Madrid 3-4

Gli ospiti segnano all'inizio e alla fine, suggellando la prima vittoria in Spagna di un club danese nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Mohamed Elyounoussi dà il via al match dopo due minuti segnando su un delizioso cross di Marcos Lopez, ma Santiago Comesaña risponde allo stesso minuto della ripresa. Elias Achouri riporta subito avanti il Copenaghen, che però viene raggiunto dal gol di Tani Oluwaseyi. Il punteggio rimane invariato fino al 90', quando il subentrato Andreas Cornelius segna uno storico gol della vittoria per la squadra di Jacob Neestrup.

In 14 tentativi, i club dell'Azerbaigian non erano mai riusciti a vincere contro una squadra tedesca nelle competizioni UEFA, ma il Qarabağ inverte la rotta in modo spettacolare. Il gol di Camilo Duran in avvio è vanificato da Can Uzun e la situazione rimane invariata fino agli ultimi ed emozionanti 12 minuti. Fares Chaibi trasforma un rigore e porta in vantaggio l'Eintracht, che però viene eliminato matematicamente dal secondo gol di Duran e da quello di Bahlul Mustafazade nel recupero.

Highlights: Qarabag - Frankfurt 3-2

Il Benfica conquista un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta grazie al portiere Anatoliy Trubin, che segna al 98' e porta la squadra lusitana al 24esimo posto. Il Benfica sembra destinato a uscire nonostante fosse riuscito a trasformare uno 0-1 in un 3-1 grazie alla doppietta di Andreas Schjelderup prima e dopo il rigore di Vangelis Pavlidis. Il secondo gol di Kylian Mbappé – il 13esimo gol nella fase campionato – spinge i padroni di casa fuori dalle prime 24 posizioni. A tempo scaduto, però, José Mourinho ordina a Trubin di avanzare: contro una squadra rimasta improvvisamente in nove uomini, il portiere ucraino sferra il colpo di testa decisivo.