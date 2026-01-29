Riepilogo Champions League: Inter, Juventus e Atalanta agli spareggi, Napoli eliminato

Inter, Juventus e Atalanta andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta da teste di serie, mentre il Napoli si arrende al Chelsea davanti al suo pubblico e deve salutare l'Europa. Da evidenziare l'impresa del Benfica, che con un 4-2 scalza il Real Madrid dall'ottava piazza e arriva 24esimo, conquistando l'ultimo posto disponibile agli spareggi.

UEFA.com riepiloga tutte le partite dell'ultima ed emozionante giornata della fase campionato.

Chi è qualificato ed eliminato? Ottavi di finale

Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Atalanta, Atleti, B. Dortmund, Benfica, Bodø/Glimt, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Juventus, Leverkusen, Monaco, Newcastle, Olympiacos, Paris, Qarabağ, Real Madrid Eliminate

Ajax, Athletic Club, Copenhagen, Frankfurt, Kairat Almaty, Marseille, Napoli, Pafos, PSV, Slavia Praha, Union SG, Villarreal Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si svolgerà venerdì 30 gennaio alle 12:00 CET.

Dettagli sul sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

L'Olympiacos guadagna un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dopo un secondo tempo da togliere il fiato. Gelson Martins porta in vantaggio gli ospiti al 52', ma Kasper Dolberg pareggia su rigore. La squadra greca coglie la sua occasione al 79' con un bel colpo di testa di Santiago Hezze e torna alla fase a eliminazione diretta dopo più di 10 ani.

Player of the Match: Gelson Martins (Olympiacos)

L'Arsenal diventa la prima squadra a concludere la fase campionato a punteggio pieno. I Gunners partono a razzo e segnano con Viktor Gyökeres dopo tre minuti. Gli ospiti rispondono 4' dopo con un rigore trasformato da Jorginho, ma l'Arsenal chiude il primo tempo sul 3-1 grazie alle reti di Kai Havertz e Gabriel Martinelli. Nella ripresa, i padroni di casa continuano a dominare ma non dilagano e subiscono la rete di Ricardinho.

Player of the Match: Kai Havertz (Arsenal)

Lo Sporting si assicura un posto tra le prime otto grazie al gol della vittoria in extremis di Alisson Santos. Gli ospiti recuperano due volte al San Mamés, pareggiando puntualmente con Ousmane Diomande e Francisco Trincão dopo le reti di Oihan Sancet e Gorka Guruzeta. Al 94', Santos segna il gol decisivo superando Unai Simón dopo una prima respinta su Luis Suárez.

Player of the Match: Francisco Trincão (Sporting CP)

Tabellone della fase a eliminazione diretta

Il Bodø/Glimt rimonta e conquista la sua seconda vittoria in Champions League. L'Atleti si porta meritatamente in vantaggio al 15' con un colpo di testa di Alexander Sørloth, ma gli ospiti pareggiano al 34' con Fredrik Sjøvold. I padroni di casa aumentano i giri dopo l'intervallo, ma a colpire è il Bodø/Glimt con Kasper Høgh, che segna in mischia e corona una serata da ricordare all'Estadio Metropolitano.

Player of the Match: Kasper Høgh (Bodø/Glimt)

L'Inter resiste al forcing del Dortmund e vince con cinismo. I nerazzurri aumentano il ritmo con il passare dei minuti e sbloccano il risultato con Federico Dimarco, che batte una punizione spettacolare e non dà scampo a Gregor Kobel. Serhou Guirassy ha una grande occasione per i padroni di casa nel primo tempo, ma la gara prosegue sullo 0-1 fino al 94', quando Andy Diouf raddoppia con la complicità di una deviazione.

Player of the Match: Federico Dimarco (Inter)

Il Barcellona si assicura un posto tra le prime otto con quattro gol nel secondo tempo. Il Copenaghen si porta avanti con il 17enne Viktor Dadason al 4' su assist di Mohamed Elyounoussi. Il Barça spinge in cerca del pareggio e lo trova a inizio ripresa con Robert Lewandowski su assist di Lamine Yamal dopo un magnifico lancio lungo di Dani Olmo. Yamal raddoppia al 60', poi Raphinha allunga per i padroni di casa e Marcus Rashford mette il punto esclamativo sulla vittoria.

Player of the Match: Lamine Yamal (Barcelona)

Lo straordinario gol di testa del portiere Anatoliy Trubin al 98' regala al Benfica un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. La squadra portoghese sembra destinata a uscire nonostante la rimonta da uno 0-1 a un 3-1 grazie a due gol di Andreas Schjelderup prima e dopo il rigore di Vangelis Pavlidis. Il secondo gol di Kylian Mbappé (il 13esimo nella fase campionato) porta il Benfica fuori dalle prime 24 posizioni. A tempo scaduto, però, José Mourinho ordina a Trubin di avanzare e, contro un Real rimasto improvvisamente in nove uomini, l'ucraino sferra il colpo decisivo.

Player of the Match: Andreas Schjelderup (Benfica)

Il Club Brugge accede agli spareggi per la fase a eliminazione diretta grazie a una vittoria ispirata. I padroni di casa si portano avanti di due gol nel giro di 11 minuti con Mamadou Diakhon e Romeo Vermant. Il Marsiglia aumenta il forcing soprattutto nel secondo tempo e sfiora il gol, ma si scontra con le prodezze di Simon Mignolet. Alla fine, i padroni di casa ritrovano il ritmo e suggellano la vittoria con una conclusione di Aleksandar Stanković al 79'.

Player of the Match: Aleksandar Stanković (Club Brugge)

Il Tottenham batte l'Eintracht per la seconda stagione consecutiva e si assicura un posto tra le prime otto. Nel primo tempo, Wilson Odobert colpisce un palo per gli Spurs, mentre Hugo Larsson scheggia la traversa per i padroni di casa. A inizio ripresa, Randal Kolo Muani segna dalla corta distanza contro la sua ex squadra e porta in vantaggio gli ospiti, mentre il subentrato Dominic Solanke vola a rete e firma il gol del raddoppio al 77'.

Player of the Match: Cristián Romero (Tottenham)

Il Leverkusen si assicura un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta con una schiacciante vittoria sul Villarreal, eliminato. La doppietta di Malik Tillman nel primo tempo lancia la squadra tedesca verso la vittoria, la prima alla BayArena in questa stagione. Quindi, Alejandro Grimaldo impreziosisce il risultato con una volée sul secondo palo su cross di Lucas Vázquez, coronando una gara dominata a 360°.

Player of the Match: Malik Tillman (Leverkusen)

La squadra di Arne Slot vince comodamente e vola agli ottavi di finale. I Reds dominano fin dall'inizio e aprono le marcature con un colpo di testa di Alexis Mac Allister, poi raddoppiano con un rasoterra angolato di Florian Wirtz. Mohamed Salah firma il 3-0 con una punizione magistrale, mentre la conclusione di Hugo Ekitiké porta il risultato sul 4-0 sette minuti dopo. Dopo la rete di Mac Allister, Federico Chiesa segna all'ultimo minuto e assicura al Liverpool il secondo piazzamento tra le prime otto per la seconda stagione consecutiva.

Player of the Match: x (x)

Il Manchester City centra una comoda vittoria che gli permette di concludere la fase campionato tra le prime otto. All'11', Doku serve Erling Haaland per il primo gol (il 56° in Champions League), poi serve Rayan Cherki per il raddoppio. Il Galatasaray è più pericoloso dopo l'intervallo, soprattutto con Victor Osimhen, ma la difesa del City regge bene.

Player of the Match: Rayan Cherki (Man City)

Il Monaco raggiunge la Juventus agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. La squadra di casa sfiora il vantaggio al 1', quando Mattia Perin offre a Maghnes Akliouche la porta sguarnita, ma il centrocampista del Monaco non sfrutta. Il portiere viene chiamato in causa più volte nel primo tempo e tiene la Juventus in partita. Il Monaco ha le migliori occasioni anche dopo l'intervallo, ma alla fine non riesce a superare un Perin ed entrambe le squadre tornano a casa con un punto.

Player of the Match: Vanderson (Monaco)

João Pedro segna una splendida doppietta e porta il Chelsea direttamente agli ottavi di finale, eliminando il Napoli. Enzo Fernández trasforma un rigore in apertura e porta in vantaggio i Blues, ma la squadra di Antonio Conte rimonta prima dell'intervallo con Antonio Vergara e Rasmus Højlund. Nella ripresa, però, Cole Palmer entra dalla panchina e serve João Pedro per un gol dalla lunga distanza, poi scambia con lo stesso giocatore e propizia il gol della vittoria.

Player of the Match: Joao Pedro (Chelsea)

Il Pafos chiude la fase campionato a testa alta. Vlad Dragomir apre le marcature con un gol spettacolare da 30 metri, ma allo scadere del primo tempo Štěpán Chaloupek devia in rete il cross di David Douděra. Bruno ripristina il vantaggio dei padroni di casa al 53', poi le speranze dello Slavia si affievoliscono dopo l'espulsione di Jan Bořil poco prima del quarto d'ora. Anderson segna due gol nel finale e aggiunge ulteriore lustro alla vittoria della squadra cipriota.

Player of the Match: Bruno Felipe (Pafos)

Il Newclastle pareggia contro i campioni in carica grazie a un colpo di testa di Joe Willock. I padroni di casa iniziano bene e passano in vantaggio con un preciso tiro di Vitinha, che arriva quattro minuti dopo un rigore di Ousmane Dembélé neutralizzato da Nick Pope. La squadra di Eddie Howe pareggia allo scadere del primo tempo con un colpo di testa perentorio di Willock su assist di Dan Burn. Gli ospiti sfiorano addirittura la vittoria nei minuti finali, ma il subentrato Harvey Barnes riesce solo a concludere a lato da distanza ravvicinata. Con questo risultato, entrambe le squadre vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Player of the Match: Dan Burn (Newcastle)

Il gol della vittoria all'84' di Harry Kane (l'ottavo in questa Champions League) permette al Bayern di vincere contro un PSV spiritato. I padroni di casa giocano un primo tempo molto intenso, dimostrando grande pericolosità in attacco, ma il Bayern si accende nella ripresa e sblocca con Jamel Musiala in contropiede. Ismael Saibari pareggia a 12' dalla fine, ma Kane entra dalla panchina e decide.

Player of the Match: Jonas Urbig (Bayern)

L'Union SG centra la terza vittoria nella fase campionato ma non riesce ad accedere alla fase a eliminazione diretta per differenza reti. I padroni di casa aspettano fino al 70' per segnare l'unico gol della partita. Nonostante la mancata qualificazione, i belgi ripenseranno con orgoglio alla loro prima stagione in Champions League, mentre l'Atalanta va agli spareggi da testa di serie in virtù del 15esimo posto.

Player of the Match: Kevin Mac Allister (Union SG)