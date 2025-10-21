Riepilogo Champions League: poker Inter, il Napoli crolla ad Eindhoven

L’Inter segna quattro gol contro l’Union SG e il Napoli ne subisce sei contro il PSV Eindhoven alla terza giornata di UEFA Champions League, che inizia con una valanga di reti e le vittorie schiaccianti di Paris Saint-Germain, Barcellona, Arsenal e Dortmund.

UEFA.com riepiloga le partite di martedì.

Le partite di martedì

Grazie a una straordinaria prestazione offensiva, il Paris centra una eclatante vittoria alla BayArena, con il ritorno di Ousmane Dembélé da infortunio che rende la partita ancora più avvincente.

Entrambe le squadre rimangono in 10 uomini in un primo tempo frenetico, ma sono gli ospiti a gestire il possesso palla per oltre il 70%. Prima, Willian Pacho segna il suo primo gol con il PSG, quindi Désiré Doué firma una doppietta prima e dopo la rete di Khvicha Kvaratskhelia. Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha vanno a referto nella ripresa, mentre Aleix García realizza i due gol della bandiera dei padroni di casa.

Player of the Match: Nuno Mendes (Paris)

Fermín López firma una tripletta e suggella la prima schiacciante vittoria casalinga del Barcellona. Le precise conclusioni dell'esterno spagnolo regalano ai padroni di casa un vantaggio di due gol all'intervallo. Al 54’, Ayoub El Kaabi accorcia su rigore per l'Olympiacos, che però perde Santiago Hezze dopo pochi minuti per doppia ammonizione.

Il calcio di rigore di Lamine Yamal è il primo dei quattro gol segnati dal Barça in 12 minuti, con Fermín López a completare la sua tripletta personale prima e dopo le reti di Marcus Rashford. I blaugrana si portano così a sei punti.

Player of the Match: Fermín López (Barcellona)

L'Arsenal non si ferma e travolge anche l'Atleti in Champions League. Entrambe le squadre colpiscono un legno prima del gol di testa di Gabriel su punizione di Declan Rice che porta avanti i padroni di casa prima dell'ora di gioco.

Nei successivi 13 minuti si vedono altre tre reti, con Gabriel Martinelli che conclude nell'angolo prima della doppietta di Viktor Gyökeres.

Player of the Match: Viktor Gyökeres (Arsenal)

Il Pafos, ridotto in 10 uomini, conquista il suo secondo punto della fase campionato dopo una sfida avvincente ad Almaty. Gli ospiti restano in inferiorità numerica già al 4’ per l'espulsione di João Correia ma sfiorano il gol del vantaggio nel secondo tempo, con Temirlan Anarbekov che effettua due belle parate su David Luiz sugli sviluppi di due calci piazzati.

I padroni di casa aumentano il forcing con il passare dei minuti. Giorgi Zaria mette alla prova Neofytos Michael e Ofri Arad colpisce il palo interno, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol e la prima vittoria in questa fase.

Player of the Match: David Luiz (Pafos)

Felix Nmecha segna una doppietta e difende l’imbattibilità del Dortmund in avvio di stagione. Al 20’ Nmecha porta in vantaggio gli ospiti, che però vengono raggiunti sull’1-1 all’intervallo per l'autogol di Waldemar Anton.

Poco dopo il quarto d’ora della ripresa, Ramy Bensebaini riporta in vantaggio il Dortmund su rigore, poi arriva il secondo gol personale di Nmecha. Fábio Silva firma il quarto della gara da posizione defilata, mentre Viktor Dadason accorcia di testa nei minuti di recupero.

Player of the Match: Felix Nmecha (B. Dortmund)

Il Newcastle ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo una gara spettacolare al St James' Park contro il Benfica, ancora a zero punti nella fase campionato. Nel primo tempo non mancano le occasioni, come un potente tiro di Dodi Lukébakio che si infrange sul palo, ma è Anthony Gordon a sbloccare il risultato con il suo quarto gol stagionale dopo una bella azione.

Harvey Barnes entra dalla panchina e raddoppia avventandosi su un lungo lancio del portiere Nick Pope, poi fissa il risultato su assist di Gordon.

Player of the Match: Anthony Gordon (Newcastle)

Il PSV sale a quattro punti con una convincente vittoria ad Eindhoven. Scott McTominay apre le marcature per gli ospiti di testa, ma un autogol di Alessandro Buongiorno e una rete di Ismael Saibari riportano in vantaggio il PSV all'intervallo. La doppietta di Dennis Man (spettacolare il suo secondo gol) consolida il dominio dei padroni di casa dopo l’espulsione di Lorenzo Lucca tra le fila dei partenopei.

McTominay trova il secondo gol personale a fine gara, ma il PSV risponde con Ricardo Pepi e Couhaib Driouech e chiude una serata memorabile.

Player of the Match: Dennis Man (PSV)

L'Inter resiste alla pressione dell’Union SG in avvio di gara e resta a punteggio pieno in grande stile. Dopo un tiro di Christian Burgess respinto sulla linea, Promise David e Mathias Rasmussen impegnano Yann Sommer, ma Denzel Dumfries getta acqua sul fuoco segnando su calcio d'angolo e Lautaro Martínez raddoppia con un tracciante all’incrocio.

Nel secondo tempo, Hakan Çalhanoğlu trasforma un rigore e Pio Esposito segna il suo primo gol in Champions League, lasciando il club belga a tre punti.

Player of the Match: Denzel Dumfries (Inter)

Una conclusione perentoria di Erling Haaland e un colpo di testa di Bernardo Silva permettono al City di interrompere una serie di cinque partite senza vittorie. Haaland impiega solo 17 minuti per sbloccare il risultato su assist di Rico Lewis: per lui è la 12esima partita consecutiva a segno tra club e nazionale.

Il capitano Bernardo Silva raddoppia verso l'intervallo con un colpo di testa su un preciso cross di Savinho. Il Villarreal prova ad accorciare nel finale, ma il subentrato Tani Oluwaseyi viene fermato dai legni.

Player of the Match: Savinho (Man City)

