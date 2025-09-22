Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
I marcatori più anziani della Champions League: Pepe, Francesco Totti, Ryan Giggs, Sergio Ramos, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini

lunedì 22 settembre 2025

Pepe e Francesco Totti guidano la classifica dei marcatori più anziani della Champions League, mentre Paolo Maldini è il marcatore più anziano di una finale.

Pepe became the oldest scorer in UEFA Champions League history when he struck at the age of 40 anni 254 giorni
Pepe became the oldest scorer in UEFA Champions League history when he struck at the age of 40 anni 254 giorni Getty Images

Pepe è diventato il marcatore più anziano di sempre nella competizione segnando per il Porto contro l’Antwerp nella quarta giornata della UEFA Champions League 2023/24, e ha ulteriormente confermato il suo record il mese successivo segnando di nuovo contro lo Shakhtar.

Per quanto riguarda la finale, è Paolo Maldini a detenere il record di marcatore più anziano: la leggenda del Milan segnò a 36 anni nella finale del 2005 contro il Liverpool.

Ripercorriamo insieme tutti i successi e i record dei veterani della competizione.

Chi sono i marcatori più anziani della Champions League?

40 anni 290 giorni: Pepe (Porto) contro Shakhtar Donetsk, 13/12/23
38 anni 59 giorni: Francesco Totti (Roma) contro CSKA Moskva, 25/11/14
37 anni 289 giorni: Ryan Giggs (Manchester United) contro Benfica, 14/09/11
37 anni 257 giorni: Sergio Ramos (Sevilla) contro Lens, 12/12/23
37 anni 86 giorni: Filippo Inzaghi (AC Milan) contro Real Madrid, 03/11/10

Pepe ha battuto il record di Francesco Totti con un colpo di testa nei minuti di recupero della sfida contro l'Antwerp, vinta per 2-0 nella fase a gironi del 2023. Si trattava del suo primo gol in Champions League dal novembre 2012, quando aveva 29 anni, e il mese successivo ha segnato di nuovo contro lo Shakhtar, consolidando ulteriormente il primato.

Chi sono i marcatori più anziani in una partita ad eliminazione diretta di Champions League?

37 anni 148 giorni: Ryan Giggs (Manchester United) contro Schalke, 26/04/11, semifinale
37 anni 85 giorni: Francesco Acerbi (Inter) contro Barcelona, 06/05/25, semifinale
37 anni 54 giorni: Edin Džeko (Inter) contro AC Milan, 10/05/23, semifinale
37 anni 27 giorni: Nicolás Otamendi (Benfica) contro Barcelona, 11/03/25, ottavi di finale

Chi è il marcatore più anziano in una finale di Champions League?

36 anni 333 giorni: Paolo Maldini (AC Milan) contro Liverpool, 25/05/05

Il difensore del Milan Paolo Maldini è diventato il marcatore più anziano in una finale di UEFA Champions League nella stessa sera in cui la sua squadra ha subito una delle rimonte più memorabili nella storia recente del torneo: il Liverpool, infatti, ha recuperato uno svantaggio di 3-0 vincendo poi ai calci di rigore a Istanbul. Il Milan si è riscattato nella finale del 2007, battendo 2-1 il Liverpool ad Atene, permettendo a Maldini di diventare il giocatore più anziano a sollevare il trofeo.

