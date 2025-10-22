I giocatori, marcatori, finalisti e vincitori più 'anziani' della Champions League: Marco Ballotta, Gianluigi Buffon, Remko Pasveer, Pepe, Paolo Maldini, Luka Modrić

L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta detiene il record di giocatore più anziano a partecipare alla UEFA Champions League, mentre l’ex stella di Porto e Real Madrid, Pepe, è il più anziano tra i giocatori di movimento ad aver preso parte alla competizione.

La leggenda del Milan Paolo Maldini detiene il record come vincitore più anziano del torneo e marcatore in finale, mentre l’ex portiere del Manchester United, Edwin van der Sar, è l’unico quarantenne ad aver mai giocato la finale della competizione.

UEFA.com passa in rassegna tutti i veterani che hanno ottenuto grandi risultati, prendendo in considerazione i giocatori, i marcatori, i vincitori e i marcatori in finale più anziani.

Chi sono i calciatori più anziani della UEFA Champions League?

Guarda cinque grandi parate di Buffon

43 anni 252 giorni: Marco Ballotta (Lazio) – contro Real Madrid, 11/12/07

42 anni 315 giorni: Gianluigi Buffon (Juventus) – contro Barcellona, 08/12/20

41 anni e 348 giorni: Remko Pasveer (Ajax) contro Chelsea, 22/10/2025

41 anni 255 giorni: Olexandr Shovkovskiy (Dynamo Kyiv) – contro Napoli, 13/09/16

41 anni 206 giorni: Mark Schwarzer (Chelsea) – contro Atlético, 22/04/14



"Bisogna mantenere alta la motivazione", ha spiegato Marco Ballotta raccontando il segreto per diventare il più anziano calciatore a giocare in UEFA Champions League e Serie A. "Ma la cosa più importante è continuare a divertirsi sia in allenamento che in partita e, possibilmente, non infortunarsi mai".

Chi è il giocatore di movimento più anziano della UEFA Champions League?

41 anni 15 giorni: Pepe (Porto) contro Arsenal, 12/03/24

I quattro giocatori più anziani della Champions League sono portieri, ma Pepe è diventato il giocatore di movimento più anziano della competizione scendendo in campo nel 4-1 tra Porto e Anversa alla terza giornata dell'edizione 2023/24. Inoltre, è entrato nella top five generale con la sua presenza alla quinta giornata e ha concluso il suo ultimo anno da professionista raggiungendo la fase a eliminazione diretta.

Chi sono i vincitori più anziani della UEFA Champions League?

Il club dei centenari di Champions League: Paolo Maldini

38 anni 331 giorni: Paolo Maldini (AC Milan) – contro Liverpool, 23/05/07

38 anni 266 giorni : Luka Modrić (Real Madrid) contro Dortmund, 01/06/24

37 anni 46 giorni: Pietro Vierchowod (Juventus) – contro Ajax, 22/05/96

37 anni 34 giorni: Alessandro Costacurta (AC Milan) – contro Juventus, 28/05/03

36 anni 285 giorni: Javier Zanetti (Inter) – contro Bayern München, 22/05/10

36 anni 276 giorni: Marco Materazzi (Inter) – contro Bayern München, 22/05/10

Chi sono i finalisti più anziani della UEFA Champions League?

40 anni 211 giorni: Edwin van der Sar (Manchester United) – contro Barcellona, 28/05/11

39 anni 126 giorni: Gianluigi Buffon (Juventus) – contro Real Madrid, 03/06/17

38 anni 331 giorni: Paolo Maldini (AC Milan) – contro Liverpool, 23/05/07

38 anni 266 giorni: Luka Modrić (Real Madrid) contro Dortmund, 01/06/24

38 anni 66 giorni: Lothar Matthäus (Bayern Munchen) – contro Manchester United, 26/05/99

37 anni 180 giorni: Ryan Giggs (Manchester United) – contro Barcellona, 28/05/11

Chi sono i marcatori più anziani in finale di UEFA Champions League?

36 anni e 333 giorni: Paolo Maldini (AC Milan) – contro Liverpool, 25/05/05

Il difensore è diventato il calciatore più anziano a segnare in finale nella serata in cui la sua squadra ha subito la sconfitta più famosa della storia recente della UEFA Champions League, sprecando un vantaggio di tre gol e perdendo ai rigori. I rossoneri si sono riscattati nella finale del 2007 battendo il Liverpool 2-1 ad Atene, permettendo così a Maldini di diventare il giocatore più anziano ad alzare la coppa.