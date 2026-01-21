Migliori marcatori in Champions League: Kylian Mbappé davanti a Harry Kane

Kylian Mbappé ha segnato due gol nel 6-1 tra Real Madrid e Monaco alla settima giornata, arrivando a quota 11 reti in UEFA Champions League 2025/26 e consolidando il suo posto in vetta alla classifica cannonieri.

Classifica marcatori Champions League 2025/26 11 Kylian Mbappé (Real Madrid) 7 Harry Kane (Bayern München) 6 Anthony Gordon (Newcastle)

6 Erling Haaland (Manchester City)

6 Victor Osimhen (Galatasaray)

Mbappé, assente alla sesta giornata, aveva segnato quattro gol, tra cui la seconda tripletta più veloce nella storia della competizione nel 4-3 sull'Olympiacos alla quinta giornata.

I primi tre gol di Mbappé sono stati realizzati su calcio di rigore; due di questi hanno regalato al Real Madrid la vittoria per 2-1 contro il Marseille alla prima giornata, poi è arrivata la rete di apertura nel successo contro il Kairat Almaty alla seconda. L'attaccante francese ha poi segnato due reti nella ripresa, realizzando così la prima tripletta della Champions League 2025/26.

Harry Kane è il primo inseguitore con sette gol dopo la doppietta alla settima giornata contro l'Union SG. Il capitano dell'Inghilterra non segnava da tre partite e aveva firmato le altre cinque reti nelle prime tre gare.

A sei reti ci sono Osimhen e Haaland. L'attaccante nigeriano ha segnato tra la seconda e la quarta giornata, firmando una tripletta contro l'Ajax, ma non è andato a segno nelle ultime due gare.

Haaland aveva segnato in tutte le partite del Manchester City prima della sconfitta per 2-0 contro il Leverkusen alla quinta giornata, ma è tornato in carreggiata trasformando un rigore nella vittoria in rimonta contro il Real Madrid ed è rimasto a secco nella sconfitta contro il Bodø/Glimt alla settima giornata.

Gordon ha iniziato alla grande la fase campionato, segnando quattro gol nelle prime tre partite. Dopo due gare a secco, il nazionale inglese è tornato a esultare alla sesta e alla settima giornata.

Classifica assist di Champions League 2025/26

In testa alla classifica assist della Champions League ci sono Vinícius Júnior del Real Madrid e Michael Olise del Bayern München.

6 Vinícius Júnior (Real Madrid)

6 Michael Olise (Bayern München)

5 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

Triplette nell'edizione 2025/26 della Champions League

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Fermín López (Barcelona - Olympiacos 6-1, 21/10/2025)

Victor Osimhen (Ajax - Galatasaray 0-3, 05/11/2025)

Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid 3-4, 26/11/2025)

Vitinha (Paris - Tottenham 5-3, 26/11/2025)

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ed Erling Haaland figurano tra i grandi nomi che hanno concluso più di una stagione di Champions League come migliori marcatori della competizione.

Ronaldo ci è riuscito in ben sette stagioni, mentre Messi lo ha fatto in sei diverse occasioni. Ruud van Nistelrooy è stato capocannoniere per tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività in Champions League, Haaland è in testa con due stagioni da miglior marcatore.

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

