Migliori marcatori in Champions League: Kane aggancia Mbappé

Harry Kane è andato a segno nella vittoria per 4-0 del Bayern München contro il Club Brugge alla Giornata 3, raggiungendo Kylian Mbappé in vetta alla classifica marcatori della UEFA Champions League 2025/26 con cinque gol.

Kane e Mbappé guidano dunque la classifica, seguiti da Erling Haaland del Manchester City e dagli inglesi Anthony Gordon e Marcus Rashford.

I migliori marcatori della Champions League 2025/26 5 Kylian Mbappé (Real Madrid)

5 Harry Kane (Bayern München) 4 Anthony Gordon (Newcastle)

4 Erling Haaland (Manchester City)

4 Marcus Rashford (Barcelona) 3 Harvey Barnes (Newcastle)

3 Gorka Guruzeta (Athletic Club)

3 Fermín López (Barcelona)

3 Gabriel Martinelli (Arsenal)

3 Lautaro Martínez (Inter)

3 Felix Nmecha (B. Dortmund)

3 Victor Osimhen (Galatasaray)

3 Igor Paixão (Marseille)

I primi tre gol di Mbappé sono stati realizzati su calcio di rigore, due dei quali hanno portato il Real Madrid alla vittoria per 2-1 contro il Marseille alla Giornata 1, prima di quello che ha aperto le marcature alla Giornata 2 nel successo sul campo del Kairat Almaty.

L'attaccante francese ha poi segnato due reti nella ripresa, di cui una su assist di Thibaut Courtois, realizzando così la prima tripletta della Champions League 2025/26.

Kane ha segnato in tutte e tre le vittorie del Bayern finora, realizzando una doppietta sia contro il Chelsea che contro il Pafos, prima di andare ancora a segno contro il Club Brugge.

I migliori marcatori di sempre in Champions League

A una sola lunghezza da Mbappé ci sono quattro giocatori. Gordon e Haaland hanno segnato in tutte e tre le partite della fase campionato, comprese le vittorie alla terza giornata contro Benfica e Villarreal, mentre Kane ha segnato due gol nei primi due successi del Bayern e Rashford ha raddoppiato il suo bottino con due reti contro l'Olympiacos martedì.

Più assist nell'edizione 2025/26 della Champions League

Michael Olise del Bayern e Pierre-Emerick Aubameyang del Marseille sono attualmente in testa alla classifica degli assist della Champions League con tre passaggi vincenti. Nuno Mendes, Julián Alvarez, Kevin De Bruyne, Dominik Szoboszlai e Hakan Çalhanoğlu sono tra i 17 giocatori con due assist.

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

3 Michael Olise (Bayern München)

2 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

2 Julián Alvarez (Atleti)

2 Bradley Barcola (Paris)

2 Hakan Çalhanoğlu (Inter)

2 Kevin De Bruyne (Napoli)

2 Håkon Evjen (Bodø/Glimt)

2 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

2 Achraf Hakimi (Paris)

2 Nicolas Jackson (Bayern München)

2 Mikel Jaureguizar (Athletic Club)

2 Konrad Laimer (Bayern München)

2 Nuno Mendes (Paris)

2 Jacob Murphy (Newcastle)

2 Lukáš Provod (Slavia Praha)

2 Dominik Szoboszlai

2 Guus Til (PSV)

2 Florian Wirtz (Liverpool)

Triplette nell'edizione 2025/26 della Champions League

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Fermín López (Barcelona - Olympiacos 6-1, 21/10/2025)

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ed Erling Haaland figurano tra i grandi nomi che hanno concluso più di una stagione di Champions League come migliori marcatori della competizione.

Ronaldo ci è riuscito in ben sette stagioni, mentre Messi lo ha fatto in sei diverse occasioni. Ruud van Nistelrooy è stato capocannoniere per tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività in Champions League, Haaland è in testa con due stagioni da miglior marcatore.

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

