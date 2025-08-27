Riepilogo spareggi di ritorno di Champions League: anche Qarabağ, Benfica, Copenhagen e Club Brugge alla fase campionato

Qarabağ, Benfica, Copenhagen e Club Brugge sono le ultime quattro squadre che approdano alla fase campionato di ﻿UEFA Champions League 2025/26 dopo le gare di mercoledì.

UEFA.com riassume tutti gli spareggi di ritorno.

Le 36 squadre qualificate Ajax (NED), Arsenal (ENG), Atalanta (ITA), Athletic Club (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Benfica (POR), Bodø/Glimt (NOR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ENG), Club Brugge (BEL), Copenhagen (DEN), Frankfurt (GER), Galatasaray (TUR), Inter (ITA), Juventus (ITA), Kairat Almaty (KAZ), Leverkusen (GER), Liverpool (ENG), Man City (ENG), Marseille (FRA), Monaco (FRA), Napoli (ITA), Newcastle (ENG), Olympiacos (GRE), Pafos (CYP), Paris (FRA), PSV (NED), Qarabağ (AZE), Real Madrid (ESP), Slavia Praha (CZE), Sporting CP (POR), Tottenham (ENG), Union SG (BEL), Villarreal (ESP)

Mercoledì 27 agosto

Il Qarabağ resiste alla rimonta del Ferencváros e si assicura un posto nel tabellone principale di Champions League. Lenny Joseph sblocca il risultato per gli ospiti al 12', ma i gol dalla corta distanza di Leandro Andrade e Abdellah Zoubir riportano i padroni di casa al comando prima dell'intervallo. Nella ripresa, il rigore di Barnabás Varga e una splendida punizione di Alex Tóth danno qualche speranza al Ferencváros, ma alla fine passa il Qarabağ.

Il gol di Kerem Aktürkoğlu è bastato per qualificare il Benfica contro il Fenerbahçe AFP via Getty Images

Il Benfica conquista il posto in Champions League con una vittoria di misura a Lisbona. La gara viene decisa da un tiro di Kerem Aktürkoğlu al 35', ma il Fenerbahçe sfiora il pareggio a poco meno di 20 minuti dalla fine quando il colpo di testa di Youssef En-Nesyri si infrange sulla traversa. Nel finale, gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Talisca (ex Benfica).

Sorteggio fase campionato a Montecarlo

Il colpo di testa di Andreas Cornelius e il rigore di Youssoufa Moukoko regalano la vittoria al Copenaghen ed eliminano il Basilea. Gabriel Pereira, Magnus Mattsson e Jordan Larsson sfiorano il gol nel primo tempo per i padroni di casa, che passano in vantaggio al 46' quando Cornelius devia in rete di testa un cross dalla sinistra di Elias Achouri. Quindi, il portiere Dominik Kotarski interviene puntualmente sulle conclusioni di Moritz Broschinski e del capitano Xherdan Shaqiri, mentre il rigore di Moukoko sancisce la qualificazione a sei minuti dalla fine.

Il Club Brugge ha superato facilmente i Rangers Getty Images

Il Club Brugge approda alla fase campionato con una schiacciante vittoria contro i Rangers. Dopo il gol in avvio di Nicolò Tresoldi, il difensore Max Aarons viene espulso e gli ospiti non riprendono più. Hans Vanaken segna il secondo gol di testa, mentre la doppietta di Joaquin Seys e la rete di Aleksandar Stanković portano il risultato sul 5-0 all'intervallo. La sesta rete di Christos Tzolis arriva a inizio ripresa.

Martedì 26 agosto

Highlights: Kairat Almaty - Celtic 0-0 (3-2 ai rig.)

Il Kairat batte il Celtic ai calci di rigore dopo 180 minuti senza gol e guadagna per la prima volta un posto in Champions League. L'eroe dei padroni di casa è Temirlan Anarbekov, che para i tiri dal dischetto di Adam Idah, Luke McCowan e Daizen Maeda. Il portiere aveva sostituito l'infortunato Aleksandr Zarutskiy nella gara di andata della scorsa settimana a Glasgow.

Partite e date dei sorteggi 2025/26

Highlights: Sturm Graz - Bodø/Glimt 2-1 (2-6 tot.)

Il Bodø/Glimt entra per la prima volta nel tabellone principale nonostante la sconfitta a Klagenfurt. I campioni di Norvegia consolidano il 5-0 dell'andata dopo appena 15 minuti grazie a un gol di Mathias Jørgensen. Lo Sturm Graz risponde alla mezz'ora con un colpo di testa di Seedy Jatta, poi colpisce due legni Jon Gorenc Stanković e William Bøving e trova il raddoppio con il subentrato Tim Oermann.

Squadre e termini per la registrazione delle rose

Highlights: Pafos - Crvena Zvezda 1-1 (3-2 tot.)

Uno splendido gol di Jajá nel finale sancisce la prima qualificazione del Pafos in Champions League. Gli ospiti portano il risultato complessivo in parità al quarto d'ora con un tiro di Mirko Ivanić che viene deviato e inganna il portiere Neofytos Michael. Quando però la partita sembra destinata ai supplementari, Jajá batte di prima intenzione su un calcio piazzato di Pêpê e insacca, mandando in delirio il pubblico di casa.