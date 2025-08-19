A che ora si svolge il sorteggio della fase campionato di Champions League nel tuo fuso orario?
martedì 19 agosto 2025
Il sorteggio della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 si svolgerà il 28 agosto.
Il sorteggio della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 si svolgerà alle 18:00 CET di giovedì 28 agosto.
La seconda stagione della UEFA Champions League a 36 squadre in un girone unico, sarà un appuntamento da non perdere. Scopri subito gli orari dei sorteggi nella tua nazione con Hublot, l'orologio ufficiale della competizione.
Come funziona il sorteggio?
Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente, con i campioni in carica della UEFA Champions League che saranno testa di serie nella Fascia 1. A partire dal Paris, verrà estratta manualmente una pallina, dopodiché il software automatizzato, già utilizzato lo scorso anno, selezionerà otto avversarie, nel rispetto dei seguenti principi:
- Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro avversarie di ogni fascia, determinate dal software.
- Nessuna squadra della stessa federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra.
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa federazione
La stessa procedura verrà ripetuta per tutte le altre squadre fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti.
Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 30 agosto.