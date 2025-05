UEFA Champions League 2025/26: Newcastle e Villarreal si qualificano grazie agli European Performance Spot

Inghilterra e Spagna hanno chiuso la stagione nelle prime due posizioni del ranking club per federazioni per il 2024/25 e si sono quindi assicurate i posti riservati agli European Performance Spot. I due posti aggiuntivi sono andati a Newcastle United e Villarreal.

Ultimo aggiornamento: lunedì 26 maggio ore 09:00 CET

Lista d'accesso 2025/26

Cosa sono gli European Performance Spot?

Come già accaduto nella passata edizione che è stata anche la prima col nuovo format, gli European Performance Spot vanno alle federazioni con i risultati migliori al termine dell'attuale stagione in competizioni UEFA per club maschili (ovvero il coefficiente per club della federazione della stagione appena conclusa, che si basa sul numero totale di punti ottenuti da ciascun club diviso il numero di club della federazione, come da Allegato D del regolamento della competizione).

Queste due federazioni hanno guadagnato un posto nella fase campionato ("European Performance Spot"), che viene assegnato al club classificatosi dietro le squadre già qualificate al torneo grazie al piazzamento in campionato.

Quali federazioni beneficeranno degli European Performance Spot per la prossima stagione?

Inghilterra e Spagna hanno chiuso la stagione nelle prime due posizioni del ranking coefficienti per club 2024/25 e hanno guadagnato un posto l'uno grazie agli European Performance Spot.

Ranking per coefficienti per club 2024/25



1. Inghilterra: 204,250 punti / sette club = media 29,178

2. Spagna: 167,250 punti / sette club = 23,892 media

3. Italia: 175,000 punti / otto club = 21,875 media

4. Germania: 147,375 punti / otto club = 18,421 media

5. Francia: 123,500 punti / sette club = 17,642 media

6. Portogallo: 81,250 punti / cinque club = 16,250 media

7. Belgio: 78,250 punti / cinque club = 15,650 media

8. Paesi Bassi: 91,500 punti / sei club = 15,250 media

9. Grecia: 50,750 punti / quattro club = 12,687 media

10. Norvegia: 47,250 punti / quattro club = 11,812 media

Quali club si sono qualificati alla prossima edizione tramite gli European Performance Spot?

Spagna e Inghilterra hanno di diritto quattro posti nella fase campionato per il 2025/26, il che significa che le squadre che si classificano tra le prime quattro sia nella Premier League che nella Liga sono certe del piazzamento nella fase campionato.

Il Newcastle, quinto in Premier League, ha guadagnato il posto dell'Inghilterra negli European Performance Spot, così come il Villarreal (anch'esso quinto) per la Spagna.

European Performance Spot

Inghilterra: Newcastle United

Spagna: Villarreal

I 36 posti della fase campionato 2025/26 sono distribuiti come segue:

Vincitrice UEFA Champions League 2024/25 (1)

Vincitrice UEFA Europa League 2024/25 (1)

Inghilterra (4)

Italia (4)

Spagna (4)

Germania (4)

Francia (3)

Paesi Bassi (2)

Portogallo (1)

Belgio (1)

Turchia (1)

Cechia (1)

European Performance Spot (2)

Turni di qualificazione – percorso Campioni (5)

Turni di qualificazione – percorso Piazzate (2)

Le ultime liste di accesso alle competizioni UEFA per club 2025/26 maschili sono disponibili qui.