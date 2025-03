Cosa succede se la vincitrice della UEFA Champions League è già qualificata alla fase campionato attraverso il piazzamento in campionato?

La vincitrice della Champions League 2024/25 guadagnerà la qualificazione diretta alla prossima fase campionato, come già accaduto l'anno scorso, ma cosa accade se ha già conquistato la qualificazione attraverso il piazzamento in campionato?

Ultimo aggiornamento: mercoledì 19 marzo ore 09:00 CET

Uno dei principi fondamentali del nuovo formato delle competizioni europee per club post-2024 è l'importante ruolo del coefficiente, ovvero il rendimento del club nelle competizioni europee nel quinquennio in corso.

Per questo motivo, nel caso in cui i vincitori della UEFA Champions League fossero già qualificati alla fase campionato attraverso il piazzamento nel proprio campionato, il club con il miglior coefficiente individuale tra tutte le campioni nazionali coinvolte nelle qualificazioni (le campioni nazionali delle federazioni dall'11° al 55° posto*) accederà direttamente alla fase campionato, anziché al turno originario per il quale si era qualificato in base alla lista di accesso.

Lo Shakhtar Donetsk è stato il primo club a beneficiare di questa regola grazie al miglior coefficiente tra tutte le squadre del percorso Campioni, entrando direttamente nella fase campionato 2024/25.

N.B. le vincitrici del campionato delle federazioni dal 1° al 10° posto si qualificano di diritto alla fase campionato.

Articoli correlati

Cosa significa nella pratica?

I primi dieci coefficienti delle attuali capolista in campionato nelle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:

Olympiacos (GRE) – 56,500 (1° in campionato)

Bodø/Glimt** (NOR) – 46,000 (campione di Norvegia)

Crvena Zvezda (SRB) – 44,000

Celtic (SCO) – 38,000

Slovan Bratislava (SVK) – 33,500

Midtjylland (DEN) – 32,750

Qarabağ (AZE) – 32,000

Ludogorets (BUL) – 24.000

Dynamo Kyiv (UKR) – 23,500

Sturm Graz (AUT) – 23,000

I primi dieci coefficienti di tutti i club delle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:

Rangers** (SCO) – 70,250 (2° in campionato)

Olympiacos (GRE) – 56,500 (1°)

GNK Dinamo (CRO) – 56,000 (3ª)

Shakhtar (UKR) – 52,000 (3°)

Salzburg (AUT) – 48,000 (3°)

Bodø/Glimt** (NOR) – 46.000 (campione di Norvegia)

Copenhagen (DEN) – 44,875 (2°)

Crvena Zvezda (SRB) – 44,000 (1ª)

PAOK (GRE) – 42,250 (4°)

Ferencváros (HUN) – 39,000 (2°)

**Indica i club ancora in gara nelle competizioni europee

Olympiacos qualificato allo stato attuale

Allo stato attuale, l'Olympiacos (capolista in campionato) prenderebbe il posto dei vincitori della UEFA Champions League nella fase campionato qualora fosse necessario un ribilanciamento. La squadra greca ha infatti il coefficiente più alto tra tutti i club attualmente in testa al campionato nelle federazioni dall'11° al 55° posto. La lista di accesso verrebbe riequilibrata di conseguenza.

È importante sottolineare che questo processo in corso si svolgerà simultaneamente alle competizioni nazionali (che determineranno le campioni di ogni paese) e alla fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, poiché alcuni club vi partecipano e possono ancora migliorare il coefficiente complessivo.

*Nota: poiché il Liechtenstein non ha un campionato nazionale, i suoi club giocano nel campionato svizzero.