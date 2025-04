I capocannonieri della Champions League: Serhou Guirassy in testa

L'attaccante del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, resta il miglior marcatore della UEFA Champions League 2024/25 con 13 gol.

Migliori marcatori Champions League 2024/25 13 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 12 Raphinha (Barcelona) 11 Harry Kane (Bayern München)

11 Robert Lewandowski (Barcelona) 8 Ousmane Dembélé (Paris)

8 Erling Haaland (Manchester City)

8 Lautaro Martínez (Inter)

8 Vinícius Júnior (Real Madrid)

Il nazionale guineano ha segnato nove gol nella fase campionato, prima di aggiungerne un decimo nella vittoria esterna per 3-0 contro lo Sporting CP, nella gara d’andata degli spareggi per la fase ad eliminazione diretta. Guirassy ha poi messo a segno una splendida tripletta nella vittoria per 3-1 contro Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale. Tuttavia, non potrà incrementare ulteriormente il suo bottino, poiché la sua squadra è stata eliminata con il risultato complessivo di 5-3.

Subito dietro Guirassy c'è l'attaccante del Barcelona e della nazionale brasiliana, Raphinha, che ha segnato otto gol nella fase campionato, inclusa una tripletta nella vittoria contro il Bayern München alla terza giornata. La sua vena realizzativa è continuata nella fase ad eliminazione diretta: ha segnato tre gol in entrambe le partite della vittoria complessiva per 4-1 contro il Benfica negli ottavi, prima di segnare il primo gol nella vittoria per 4-0 contro il Dortmund nell'andata dei quarti di finale. Raphinha è anche il giocatore ad aver fornito più assist nella competizione con sette, il che significa che è stato coinvolto in 19 gol in 12 partite.

Ousmane Dembélé del Paris ha segnato il primo gol delle semifinali con una bella conclusione di prima nella vittoria per 1-0 sull'Arsenal. Con questa rete è arrivato a quota otto e ha raggiunto Erling Haaland del Manchester City, Vinícius Júnior del Real Madrid (eliminati) e Lautaro Martínez, che spera di aumentare il suo bottino nella sfida di mercoledì tra Barcelona e Inter.

Miglior assistman della Champions League 2024/25

7 Raphinha (Barcelona)

6 Joshua Kimmich (Bayern München)

5 Charles De Ketelaere (Atalanta)

5 Jeremie Frimpong (Leverkusen)

5 Achraf Hakimi (Paris)

5 Fermín López (Barcelona)

5 Davide Zappacosta (Atalanta)

Triplette nella Champions League 2024/25

Harry Kane – Bayern München - GNK Dinamo 9-2, 17/09/24

Karim Adeyemi – Borussia Dortmund - Celtic 7-1, 01/10/24

Vinícius Júnior – Real Madrid - Borussia Dortmund 5-2, 22/10/24

Raphinha – Barcelona - Bayern 4-1, 23/10/24

Luis Díaz – Liverpool - Leverkusen 4-0, 05/11/24

Viktor Gyökeres – Sporting CP - Man City 4-1, 05/11/24

Vangelis Pavlidis – Benfica - Barcelona 4-5, 21/01/25

Ousmane Dembélé – Stuttgart - Paris 1-4, 29/01/25

Lautaro Martínez – Inter - Monaco 3-0, 29/01/25

Morgan Rogers – Aston Villa - Celtic 4-2, 29/01/25

Kylian Mbappé – Real Madrid - Man City 3-1, 19/02/25

Serhou Guirassy – Borussia Dortmund - Barcelona 3-1, 15/04/25



I migliori marcatori della Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

