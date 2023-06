Finale di UEFA Champions League 2024: Wembley

La UEFA Champions League 2023/24 si concluderà a Londra allo stadio di Wembley.

L'appuntamento più importante nel calendario del calcio europeo per club torna a Londra per l'ottava volta (record), la terza nell'era della UEFA Champions League dopo le finali del 2011 e 2013.

Storia dello stadio di Wembley

• Wembley è stato sottoposto a una radicale trasformazione dall'ultima finale di Coppa dei Campioni del 1992, ma non ha perso il grande fascino che esercita su tifosi e giocatori. Le famose torri gemelle hanno fatto posto a un simbolico arco e l'impianto è stato totalmente ricostruito, diventando uno degli stadi più moderni e sensazionali al mondo.

• Con una capienza di circa 90.000 spettatori, il nuovo Wembley ha riaperto le porte nel 2007 e ospita le gare della nazionale inglese e le finali di coppa nazionale.

• Conosciuto come "la casa del calcio", Wembley ha ospitato sette finali di Coppa dei Campioni, più di qualsiasi altro stadio. Il Milan ha sconfitto il Benfica per 2-1 nella prima finale europea a Wembley del 1963, mentre il Manchester United è stata la prima squadra inglese a vincere il trofeo grazie a un 4-1 ai supplementari contro la stessa formazione portoghese nel 1968.

Nel 1971, l'Ajax ha battuto il Panathinaikos 2-0 e ha sollevato il trofeo per la prima volta, mentre il Liverpool lo ha vinto contro il Club Brugge (1-0) nel 1978. Lo stadio è particolarmente caro al Barcellona, che si è imposto 1-0 ai supplementari contro la Sampdoria e ha vinto per la quarta volta nel 2011 battendo il Manchester United per 3-1. Infine, il Bayern ha battuto il Dortmund 2-1 nella finale tutta tedesca del 2013.

• Lo stadio di Wembley ha ospitato tutte e tre le partite del dell'Inghilterra nel Gruppo D di UEFA EURO 2020, oltre a due ottavi di finale, una semifinale e la finale, persa dai padroni di casa ai rigori contro l'Italia. Risultato più positivo per l'Inghilterra a UEFA Women's EURO 2022, quando le Lionesses hanno superato la Germania 2-1 ai tempi supplementari e sono diventate campionesse d'Europa per la prima volta.

Lo stadio di Wembley originale, conosciuto come Empire Stadium ("Stadio dell'Impero"), era l'opera principale per l'Esposizione dell'Impero Britannico ed è stato inaugurato nell'aprile 1923. È stato il punto focale del calcio inglese fino al 2000; nel 2003 è stato demolito per fare posto all'impianto attuale.

• Il vecchio stadio di Wembley ha ospitato i Giochi Olimpici del 1948 e la finale di EURO '96. Per gli inglesi, il suo momento migliore è arrivato senza dubbio il 30 luglio 1966, quando Geoff Hurst ha segnato una tripletta e ispirato il 4-2 ai supplementari tra Inghilterra e Germania Ovest nella finale della Coppa del Mondo FIFA.

Le date della Champions League 2023/24

Questa sarà la 69esima edizione della massima competizione europea per club, la 32esima da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. Le date di tutte le fasi del torneo, compresa la finale, saranno rese note a tempo debito.

Prossime finali di Champions League 2024: Wembley Stadium, Londra

2025: Fussball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa si vince?

Il trofeo della UEFA Champions League è alto 73,5 cm e pesa 7,5kg. "Non sarà un capolavoro a livello artistico, però ogni calciatore sogna di averlo tra le mani", ha detto il suo creatore Jürg Stadelmann.

I vincitori guadagnano anche il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Europa League 2023/24 nella Supercoppa UEFA 2024.

