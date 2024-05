Rudimental protagonisti al Friday Night Show

I Rudimental saranno gli headliner del Friday Night Show, che torna il 31 maggio dopo cinque anni per dare il via al weekend della finale di UEFA Champions League a Londra.

Organizzato in collaborazione con Rockstar Energy Drink®, il Friday Night Show si svolgerà in una location iconica nel centro di Londra. I Rudimental saranno l'attrazione principale di quella che si preannuncia come un'esperienza musicale indimenticabile in vista del più grande evento del calcio mondiale per club.

"Siamo entusiasti di collaborare con Rockstar Energy Drink, per dare il via alla finale di UEFA Champions League in grande stile", hanno dichiarato i Rudimental in un comunicato. "Il Friday Night Show è la piattaforma perfetta per dare energia ai tifosi e preparare il terreno per una finale epica. Dal nostro DJ set alle immagini suggestive, questo evento sarà il migliore di sempre. Non vediamo l'ora di portare l'energia e la passione in uno degli appuntamenti più attesi e incoraggiamo i nostri fan a ballare come mai prima d'ora per dare vita a un concerto epico".

I biglietti per il Rockstar Energy Drink Friday Night Show saranno disponibili martedì 14 maggio alle 10:00 ora locale (11:00 CEST), mentre la pre-registrazione è ora aperta. I biglietti sono gratuiti e limitati a un massimo di quattro per transazione. Dovranno essere forniti i dati personali per ciascun biglietto e all'ingresso sarà richiesto un documento d'identità. L'evento inizia alle 18:30, con spettacoli che precederanno l'esibizione dei Rudimental alle 21:00.

Registrati ora per i biglietti!

Rockstar Energy Drink produce lo spettacolo mettendo l'accento sulla sostenibilità. L'azienda ha collaborato con la startup britannica Pavegen per installare una pista da ballo che genera di energia cinetica e che sarà accessibile al pubblico per tutto il weekend della finale di UEFA Champions League: l'energia generata dalle danze del pubblico contribuirà ad alimentare l'evento.

La collaborazione tra Rockstar Energy Drink e Pavegen rientra nel programma UEFA Champions Innovate, che vuole affrontare le sfide di sostenibilità identificate dalla UEFA e dalla Greater London Authority per la finale di UEFA Champions League. La partnership si allinea alla campagna PepsiCo Positive, dedicata al raggiungimento del 100% di sostenibilità negli approvvigionamenti.

Bart LaCount, vicepresidente international beverages marketing di PepsiCo, ha aggiunto: "Lavorare verso un obiettivo comune di sostenibilità dimostra perché Pavegen è il partner perfetto per noi. Con la partnership tra Rockstar Energy Drink e la UEFA Champions League, speriamo non solo di raggiungere questo obiettivo comune, ma anche di rimanere fedeli al nostro impegno a dare ai tifosi la possibilità di fare ciò che amano regalando eventi e musica".

