Sorteggio quarti di finale di Champions League: Real Madrid-Chelsea, Benfica-Inter, Man City-Bayern e Milan-Napoli

Oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League 2022/23.

Il Manchester City di Josep Guardiola affronterà il suo ex Bayern, mentre i campioni in carica del Real Madrid giocheranno contro il Chelsea, una delle cinque ex squadre di Carlo Ancelotti presenti nel sorteggio. Le vincenti di questi incontri si incontreranno in semifinale.

L'altra metà del tabellone ha invece uno spiccato accento italiano, con i sette volte campioni d'Europa del Milan che affronteranno il Napoli, capolista della Serie A. Chi vincerà questa sfida potrebbe incontrare l'Inter, a patto che i nerazzurri superino il Benfica nei quarti.

Le squadre dei quarti di Champions League

Come funzionava il sorteggio?

Il sorteggio dei quarti di finale era aperto, ovvero non prevedeva teste di serie e ammetteva confronti tra connazionali. Gli incontri erano numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali.

Poiché Milan e Inter condividono lo stesso stadio e non possono giocare in casa la stessa sera né entro 24 ore, il quarto di finale tra Inter e Benfica è stato invertito. Il Milan, campione d'Italia, aveva la priorità.

C'è stato anche un sorteggio per la finale?

Si, per motivi amministrativi. La vincitrice della semifinale 2 (Real Madrid / Chelsea - Man City / Bayern) sarà la squadra "di casa" in finale di Champions League.

Dove si gioca la finale di Champions League? La finale di Champions League 2022/23 si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, teatro della storica rimonta del Liverpool contro l'AC Milan nella finale del 2005.