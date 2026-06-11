Neymar, Vinícius Júnior, Marquinhos, Roberto Carlos: chi sono i migliori brasiliani della UEFA Champions League?

Sebbene il Brasile sia stato a lungo una potenza calcistica, è stato solo in tempi relativamente recenti che i migliori giocatori della nazione hanno attraversato l'oceano per giocare in Europa. Fino alla finale del 1982 in Spagna, in nessuna Seleçao presente ai Mondiali FIFA c'erano giocatori che militavano in Europa. Tuttavia, mentre personaggi del calibro di Pelé e Garrincha non hanno mai giocato in club europei, grandi campioni dell'era moderna come Ronaldo, Roberto Carlos, Neymar e Vinìcius Jùnior hanno illuminato la UEFA Champions League.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Calciatori brasiliani con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Cinque gol di Roberto Carlos

122: Marquinhos (Paris)

120: Roberto Carlos (Real Madrid, Fenerbahçe)

111: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)

105: Thiago Silva (AC Milan, Paris, Chelsea)

103: Fernandinho (Shakhtar, Manchester City)

102: Marcelo (Real Madrid)

94: Maxwell (Ajax, Inter, Barcelona, Paris)

86: Ederson (Benfica, Manchester City)

86: Kaká (AC ﻿Milan, Real Madrid)

83: Casemiro (Real Madrid, Porto, Manchester United)

83: Lúcio (Leverkusen, Bayern München, Inter, Juventus)

Calciatori brasiliani con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Guarda tutti i gol di Neymar in Champions League

43: Neymar (Barcelona, Paris)

34: Vinícius Júnior (Real Madrid)

30: Kaká (Real Madrid, AC Milan)

27: Rivaldo (Barcelona, AC Milan, Olympiacos)

26: Gabriel Jesus (Manchester City, Arsenal)﻿

26: ﻿Rodrygo (Real Madrid)

25: Giovane Elber (Bayern München, Lyon)

25: Jardel (Porto, Galatasaray)

22: Roberto Firmino (Liverpool)

21: Luiz Adriano (Shakhtar, Spartak Moskva)

Calciatori brasiliani con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Marquinhos ha vinto due Champions League con il Paris Saint-Germain nel 2025 e nel 2026 UEFA via Getty Images

155: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)

147: Fernandinho (Shakhtar, Manchester City)

145: Taison (Metalist, Shakhtar, PAOK)

144: Roberto Carlos (Inter, Real Madrid, Fenerbahçe)

127: Luisão (Benfica)

126: Willian (Shakhtar, Anji, Chelsea, Arsenal, Olympiacos)

123: Marquinhos (Paris)

119: Fernando (Porto, Manchester City, Galatasaray, Sevilla)

114: Casemiro (Real Madrid, Porto, Manchester United)

114: Fred (Shakhtar, Manchester United, Fenerbahçe)

Calciatori brasiliani con più gol in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Vágner Love festeggia uno dei suoi 43 gol nelle competizioni UEFA per club Getty Images

43: Neymar (Barcelona, Paris)

43: Vágner Love (CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)

40: Sonny Anderson (Servette, Monaco, Barcelona, Lyon, Villarreal)

39: Rivaldo (Barcelona, AC Milan, Olympiacos, AEK Athens)

37: Ronaldo (PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid)

36: Luiz Adriano (Shakhtar, Spartak Moskva)

36: Jardel (Porto, Galatasaray, Sporting CP)

34: Vinícius Júnior (Real Madrid)

32: Hulk (Porto, Zenit)

32: Giovane Elber (Grasshoppers, Stuttgart, Bayern München, Lyon)

Guarda la rete iconica di Kaká col Milan contro il Man. United

Prime volte da ricordare

Primo brasiliano a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Julinho (Real Madrid - Fiorentina 2-0, 1957)

Primo brasiliano a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Canário (Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7-3﻿, 1960)

Primo brasiliano a giocare/vincere una finale di Coppa delle Coppe

Dino da Costa (Rangers - Fiorentina 1-4 tot., 1961)

Primo brasiliano a giocare/vincere una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Tita (Espanyol - Leverkusen 3-3 tot., vittoria Leverkusen 3-2 dcr, 1988)

Canário (sinistra) prima della finale di Coppa dei Campioni del 1960 Real Madrid via Getty Images

Contenuti simili

I migliori calciatori argentini in Europa

I migliori calciatori croati in Europa

I migliori calciatori danesi in Europa



﻿I migliori calciatori inglesi in Europa



I migliori calciatori francesi in Europa

I migliori calciatori tedeschi in Europa



﻿I migliori calciatori italiani in Europa

I migliori calciatori dei Paesi Bassi in Europa



I migliori calciatori polacchi in Europa

I migliori calciatori portoghesi in Europa

I migliori calciatori serbi in Europa



I migliori calciatori spagnoli in Europa

I migliori calciatori turchi in Europa

I migliori calciatori statunitensi in Europa

I migliori calciatori gallesi in Europa

I migliori calciatori africani in Europa

I migliori calciatori asiatici in Europa

Dall'Oceania all'Europa con furore

Stelle del Nord e del Centro America in Europa

Le stelle sudamericane nelle competizioni europee per club

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Finalissima, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA