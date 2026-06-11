Neymar, Vinícius Júnior, Marquinhos, Roberto Carlos: chi sono i migliori brasiliani della UEFA Champions League?
giovedì 11 giugno 2026
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Quali calciatori brasiliani hanno più presenze e gol nella massima compeizione europea per club?
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Sebbene il Brasile sia stato a lungo una potenza calcistica, è stato solo in tempi relativamente recenti che i migliori giocatori della nazione hanno attraversato l'oceano per giocare in Europa. Fino alla finale del 1982 in Spagna, in nessuna Seleçao presente ai Mondiali FIFA c'erano giocatori che militavano in Europa. Tuttavia, mentre personaggi del calibro di Pelé e Garrincha non hanno mai giocato in club europei, grandi campioni dell'era moderna come Ronaldo, Roberto Carlos, Neymar e Vinìcius Jùnior hanno illuminato la UEFA Champions League.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Calciatori brasiliani con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
122: Marquinhos (Paris)
120: Roberto Carlos (Real Madrid, Fenerbahçe)
111: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)
105: Thiago Silva (AC Milan, Paris, Chelsea)
103: Fernandinho (Shakhtar, Manchester City)
102: Marcelo (Real Madrid)
94: Maxwell (Ajax, Inter, Barcelona, Paris)
86: Ederson (Benfica, Manchester City)
86: Kaká (AC Milan, Real Madrid)
83: Casemiro (Real Madrid, Porto, Manchester United)
83: Lúcio (Leverkusen, Bayern München, Inter, Juventus)
Calciatori brasiliani con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
43: Neymar (Barcelona, Paris)
34: Vinícius Júnior (Real Madrid)
30: Kaká (Real Madrid, AC Milan)
27: Rivaldo (Barcelona, AC Milan, Olympiacos)
26: Gabriel Jesus (Manchester City, Arsenal)
26: Rodrygo (Real Madrid)
25: Giovane Elber (Bayern München, Lyon)
25: Jardel (Porto, Galatasaray)
22: Roberto Firmino (Liverpool)
21: Luiz Adriano (Shakhtar, Spartak Moskva)
Calciatori brasiliani con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
155: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)
147: Fernandinho (Shakhtar, Manchester City)
145: Taison (Metalist, Shakhtar, PAOK)
144: Roberto Carlos (Inter, Real Madrid, Fenerbahçe)
127: Luisão (Benfica)
126: Willian (Shakhtar, Anji, Chelsea, Arsenal, Olympiacos)
123: Marquinhos (Paris)
119: Fernando (Porto, Manchester City, Galatasaray, Sevilla)
114: Casemiro (Real Madrid, Porto, Manchester United)
114: Fred (Shakhtar, Manchester United, Fenerbahçe)
Calciatori brasiliani con più gol in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
43: Neymar (Barcelona, Paris)
43: Vágner Love (CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)
40: Sonny Anderson (Servette, Monaco, Barcelona, Lyon, Villarreal)
39: Rivaldo (Barcelona, AC Milan, Olympiacos, AEK Athens)
37: Ronaldo (PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid)
36: Luiz Adriano (Shakhtar, Spartak Moskva)
36: Jardel (Porto, Galatasaray, Sporting CP)
34: Vinícius Júnior (Real Madrid)
32: Hulk (Porto, Zenit)
32: Giovane Elber (Grasshoppers, Stuttgart, Bayern München, Lyon)
Prime volte da ricordare
Primo brasiliano a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Julinho (Real Madrid - Fiorentina 2-0, 1957)
Primo brasiliano a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Canário (Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7-3, 1960)
Primo brasiliano a giocare/vincere una finale di Coppa delle Coppe
Dino da Costa (Rangers - Fiorentina 1-4 tot., 1961)
Primo brasiliano a giocare/vincere una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League
Tita (Espanyol - Leverkusen 3-3 tot., vittoria Leverkusen 3-2 dcr, 1988)
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Le stelle sudamericane nelle competizioni europee per club
*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Finalissima, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA