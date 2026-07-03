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Christian Eriksen, Rasmus Højlund, Andreas Christensen, Andreas Cornelius: chi sono i migliori giocatori danesi della UEFA Champions League?

venerdì 3 luglio 2026

Quali calciatori danesi hanno più presenze e gol nella massima competizione europea per club?

Andreas Christensen, Christian Eriksen, Rasmus Højlund e Andreas Cornelius
Andreas Christensen, Christian Eriksen, Rasmus Højlund e Andreas Cornelius

Il più grande trionfo calcistico della Danimarca è arrivato nel 1992, quando la nazionale ha vinto inaspettatamente il Campionato Europeo. Tuttavia, anche se i club danesi non hanno mai toccato livelli del genere, i migliori giocatori della nazione hanno avuto successo all'estero, come dimostrano campioni del presente e del passato come Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Allan Simonsen e Christian Eriksen.

Ultimo aggiornamento il 30/05/2026

Classifica presenze giocatori danesi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

53: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter, Manchester United)
49: Andreas Christensen (Mönchengladbach, Chelsea, Barcelona)
42: Thomas Delaney (Copenhagen, Dortmund, Sevilla)
42: Yussuf Poulsen (Leipzig)
42: Jon Dahl Tomasson (Newcastle, Feyenoord, AC Milan)

38: Peter Schmeichel (Brøndby, Man United, Sporting CP)
36: Jan Heintze (PSV Eindhoven, Leverkusen)
33: Nicklas Bendtner (Arsenal, Juventus, Wolfsburg)
31: René Henriksen (Panathinaikos)﻿
31: Christian Poulsen (Schalke, Sevilla, Juventus, Ajax)

Classifica marcatori giocatori danesi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Jon Dahl Tomasson dopo aver segnato per il Milan nel 2005
Jon Dahl Tomasson dopo aver segnato per il Milan nel 2005©Getty Images

11: Jon Dahl Tomasson (Newcastle, Feyenoord, AC Milan)
8: Nicklas Bendtner (Arsenal, Juventus, Wolfsburg)
8: Rasmus Højlund (Manchester United, Napoli)﻿
7: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter, Manchester United)

6: Lasse Schöne (Ajax)
5: Kasper Høgh (Bodø/Glimt)
5: Peter Løvenkrands (Rangers, Schalke)﻿
3: Erik Bo Andersen (Aalborg, Rangers)﻿
3: Martin Braithwaite (Barcelona)﻿
3: ﻿Jesper Grønkjær (Aalborg, Ajax, Chelsea, Copenhagen)﻿
3: ﻿Nicolai Jørgensen (Leverkusen, Copenhagen, Feyenoord)﻿
3: ﻿﻿Lukas Lerager (Copenhagen)﻿
3: ﻿Ebbe Sand (Brøndby, Schalke)

Classifica presenze giocatori danesi in competizioni UEFA (tutti i turni)*

L'esultanza di Christian Poulsen per un gol in Coppa UEFA col Sevilla
L'esultanza di Christian Poulsen per un gol in Coppa UEFA col Sevilla©AFP/Getty Images

112: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter, Manchester United)
102: Christian Poulsen (Copenhagen, Schalke, Sevilla, Juventus, Liverpool, Ajax)
100: William Kvist (Copenhagen, Stuttgart)
93: Thomas Delaney (Copenhagen, Dortmund, Sevilla)
91: Rasmus Falk (Odense, Copenhagen)
91: Jan Heintze (PSV Eindhoven, Leverkusen)

87: Mike Jensen (Brøndby, Rosenborg, APOEL)
86: Jon Dahl Tomasson (Heerenveen, Newcastle, Feyenoord, AC Milan, Stuttgart, Villarreal)
82: Peter Ankersen (Rosenborg, Esbjerg, Salzburg, Copenhagen)
82: Lasse Nielsen (Aalborg, Gent, Malmö)

Classifica marcatori danesi in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Allan Simonsen dopo il gol nella finale di Coppa delle Coppe 1982 col Barcellona
Allan Simonsen dopo il gol nella finale di Coppa delle Coppe 1982 col Barcellona©Getty Images

44: Allan Simonsen (Vejle, Mönchengladbach, Barcelona﻿)
27: Jon Dahl Tomasson (Heerenveen, Newcastle, Feyenoord, AC Milan, Stuttgart, Villarreal)
23: Kenneth Brylle (Vejle, Anderlecht, PSV Eindhoven, Club Brugge)
22: Michael Laudrup (Kjøbenhavns BK, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Ajax)
20: Nicklas Bendtner (Arsenal, Juventus, Wolfsburg, Rosenborg, Copenhagen)
20: Rasmus Højlund (Copenhagen, Sturm Graz, Manchester United, Napoli)
18: Søren Lerby (Ajax, Bayern München, PSV Eindhoven)
17: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter, Manchester United)
16: Bent Christensen (Servette, Brøndby, Schalke, Olympiacos)
16: Andreas Cornelius (Copenhagen, Atalanta, Bordeaux, Trabzonspor)
16: Heine Fernandez (Silkeborg, Viborg, Copenhagen, AB, HB Tórshavn)
16: Ebbe Sand (Brøndby, Schalke)

Primati

Kai Johansen con i Rangers nel 1967: è stato il primo danese a disputare una finale UEFA
Kai Johansen con i Rangers nel 1967: è stato il primo danese a disputare una finale UEFA ©Bob Thomas/Getty Images

Primo giocatore danese a disputare una finale di Coppa delle Coppe
Kai Johansen (Bayern - Rangers 1-0 dts, 1966/67)

Primo giocatore danese a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Johnny Hansen (Bayern - Atlético 1-1, 4-0, 1973/74﻿)
 
Primi giocatori danesi a disputare una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League
Henning Jensen e Allen Simonsen (Liverpool - Mönchengladbach 3-2 tot., 1972/73)

Primo giocatore danese a vincere la Coppa UEFA/UEFA Europa League
Jørgen Kristensen (Tottenham - Feyenoord 2-4 tot., 1973/74)

Primo giocatore danese a vincere una finale di Coppa delle Coppe
Benny Nielsen (Anderlecht - Austria Wien 4-0, 1977/78)

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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

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