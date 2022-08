Guida alle squadre della fase a gironi di Champions League

Tra le 32 squadre della fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League ci sono 15 vincitrici dei rispettivi campionati nazionali e 14 ex campioni d'Europa.

UEFA.com traccia il profilo delle contendenti.

Ajax (NED)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 15°

Come si è qualificato: campione d'Olanda

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-3tot. contro Benfica)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

Allenatore: Alfred Schreuder



La stella: Dušan Tadić



Il trasferimento estivo: Steven Bergwijn

Osservato speciale: Calvin Bassey



Lo sapevi?

L'Ajax nella passata edizione ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi per la prima volta nella sua storia, e ha vinto il proprio girone per la prima volta dal 1995/96.

Atlético de Madrid (ESP)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 9°

Come si è qualificato: terzo in Liga

Passata stagione: quarti di finale (S 0-1tot. contro Manchester City)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Allenatore: Diego Simeone



La stella: João Felix



Il trasferimento estivo: Axel Witsel

Osservato speciale: Nahuel Molina



Lo sapevi?

L'Atlético ha superato il girone otto volte nelle ultime nove stagioni; nell'altra, nel 2017/18, ha vinto l'UEFA Europa League.

Barcellona (ESP)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 6°

Come si è qualificato: secondo in Liga

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto), quarti di finale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

Allenatore: Xavi Hernández



La stella: Pedri



Il trasferimento estivo: Robert Lewandowski



Osservato speciale: Gavi

Lo sapevi?

Nella passata stagione il Barcellona non ha superato la fase a gironi per la prima volta dal 2000/01. Gli spagnoli hanno segnato solo due gol superando il precedente record negativo di sette gol in un girone di Champions League.

Bayern München (GER)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 1°

Come si è qualificato: vincitore Bundesliga

Passata stagione: quarti di finale (S 1-2tot. contro Villarreal)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Allenatore: Julian Nagelsmann

La stella: Joshua Kimmich

Il trasferimento estivo: Sadio Mané



Osservato speciale: Ryan Gravenberch

Lo sapevi?

Il Bayern nella passata stagione ha avuto il miglior attacco della fase a gironi con 22 gol. I bavaresi avevano allungato il record di imbattibilità in trasferte di Champions League a 22 prima della sconfitta in casa del Villarreal nei quarti di finale.

Benfica (POR)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 27°

Come si è qualificato: spareggi (V 5-0tot. contro Dynamo Kyiv)

Passata stagione: quarti di finale (S 6-4tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1960/61, 1961/62)

Allenatore: Roger Schmidt



La stella: David Neres

Il trasferimento estivo: Enzo Fernàndez

Osservato speciale: Gonçalo Ramos

Lo sapevi?

Prima di ogni partita casalinga del Benfica, il club fa volare la sua mascotte, l'aquila Águia Vitória, addobbata con nastri rossi e bianchi, intorno al suo stadio.

Celtic (SCO)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 51°

Come si è qualificato: campione di Scozia

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto) Europa League, spareggi fase a eliminazione Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1966/67)

Allenatore: Ange Postecoglou

La stella: Callum McGregor



Il trasferimento estivo: Aaron Mooy

Osservato speciale: Cameron Carter-Vickers

Lo sapevi?

Il Celtic nel 1967 è diventata la prima squadra britannica a vincere la Coppa dei Campioni sebbene l'ultima volta che ha superato la fase a gironi risalga al 2013.

Chelsea (ENG)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 5°

Come si è qualificato: terzo in Premier League

Passata stagione: quarti di finale (S 4-5tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2011/12, 2020/21)

Allenatore: Thomas Tuchel



La stella: Mason Mount

Il trasferimento estivo: Raheem Sterling



Osservato speciale: Carney Chukwuemeka



Lo sapevi?

Il gol segnato da Timo Werner dopo appena 82 secondi della sfida contro lo Zenit nella passata stagione è stato il più veloce mai segnato dal Chelsea in Champions League.

Club Brugge (BEL)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 44°

Come si è qualificato: campione del Belgio

Passata stagione: fase a gironi (quarto)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1977/78)

Allenatore: Carl Hoefkens



La stella: Noa Lang

Il trasferimento estivo: Ferran Jutglà

Osservato speciale: Andreas Skov Olsen



Lo sapevi?

Il Club Brugge nella passata stagione è diventato il primo club a subire quattro gol in quattro o più partite consecutive di Champions League.

Copenhagen (DEN)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 41°

Come si è qualificato: spareggi (V 2-1tot. contro Trabzonspor)

Passata stagione: ottavi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2010/11)

Allenatore: Jess Thorup



La stella: Pep Biel

Il trasferimento estivo: Matt Ryan

Osservato speciale: Victor Kristiansen



Lo sapevi?

Il Copenhagen ha raggiunto la fase a gironi cinque volte - nessun'altra danese ci è riuscita più di due volte. Inoltre è l'unico club della Danimarca ad aver raggiunto la fase a eliminazione diretta della competizione.

Dinamo Zagreb (CRO)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 34°

Come si è qualificato: spareggi (V 4-2tot. contro Bodø/Glimt)

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto), spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (1998/99, 1999/2000, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2019/20)

Allenatore: Ante Čačic



La stella: Mislav Oršic

Il trasferimento estivo: Josip Drmić

Osservato speciale: Martin Baturina



Lo sapevi?

La Dinamo ha mantenuto la porta inviolata per 526 minuti nella Europa League 2020/21.

Dortmund (GER)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 19°

Come si è qualificato: secondo in Bundesliga

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto), spareggi fase a eliminazione diretta Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1996/97)

Allenatore: Edin Terzić

La stella: Jude Bellingham



Il trasferimento estivo: Niklas Süle

Osservato speciale: Karim Adeyemi



Lo sapevi?

La sconfitta per 4-0 con l'Ajax nella passata fase a gironi è stata la più pesante del Dortmund in UEFA Champions League.

Eintracht Frankfurt (GER)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 26°

Come si è qualificato: vincitore Europa League

Passata stagione: vincitore Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1959/60)

Allenatore: Oliver Glasner



La stella: Daichi Kamada



Il trasferimento estivo: Mario Götze

Osservato speciale: Faride Alidou



Lo sapevi?

Il Frankfurt è tornato a vincere un trofeo europeo dopo 42 anni grazie alla vittoria sui Rangers in finale di Europa League.

Inter (ITA)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 23°

Come si è qualificato: secondo posto Serie A

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-2tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Allenatore: Simone Inzaghi

Da giocatore ha vinto un campionato e tre Coppe Italia con la Lazio. Prima di passare all'Inter è stato per cinque anni l'allenatore della Lazio con la quale ha anche vinto una Coppa Italia. La scorsa estate ha sostituito Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri vincendo subito la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

La stella: Lautaro Martínez

Soprannominato 'Il Toro', Martínez ha chiuso il 2021/22 con 25 gol complessivi in 49 partite – miglior bottino dal suo trasferimento all'Inter dagli argentini del Racing Club nel 2018. Aveva formato una coppia-gol molto prolifica con Romelu Lukaku che questa estate è tornato in prestito dal Chelsea per una seconda parentesi all'Inter.

Il trasferimento estivo: Romelu Lukaku

Miglior marcatore di sempre del Belgio, Lukaku è tornato al club col quale ha segnato 24 gol in campionato nel 2020/21 risultando decisivo per la vittoria dello Scudetto dopo 11 anni di digiuno. In passato aveva giocato e segnato molti gol con Anderlecht, West Brom, Everton e Manchester United.

Osservato speciale: Kristjan Asllani

Secondo albanese a vestire la maglia dell'Inter, Asllani è stato un perno del centrocampo dell'Empoli prima del trasferimento a Milano. Bravo nel gioco di prima e specialista nei passaggi, il centrocampista ambidestro è uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

Lo sapevi?

L'Inter nella passata stagione ha fatto più tiri di tutte le altre squadre della fase a gironi: 117 in sei partite.

Juventus (ITA)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 8°

Come si è qualificato: quarta in Serie A

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-4tot. contro Villarreal)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1984/85, 1995/96)

Allenatore: Massimiliano Allegri

Tornato sulla panchina dei Bianconeri dopo due anni sabbatici, Allegri è stato richiamato per vincere la Champions League dopo aver condotto la Juve in finale nel 2015 e 2017.

La stella: Dušan Vlahović

Il possente centravanti serbo ha segnato sette gol in 15 partite dal passaggio alla Juventus dalla Fiorentina a gennaio. Dotato tecnicamente e col fiuto del gol dei grandi attaccanti, in estate ha lasciato il numero 7 per prendere il 9.

Il trasferimento estivo: Paul Pogba

Finalista di UEFA EURO 2016 e vincitore della Coppa del Mondo del 2018, 'Pogo' ha vinto il campionato italiano in tutte e quattro le stagioni nella quale ha vestito la maglia della Juventus prima di lasciarla nel 2016 per tornare al Manchester United. Nel 2015 con Allegri in panchina ha raggiunto la finale di Champions League.

Osservato speciale: Matías Soulé

L'esterno argentino ha esordito in Serie A nella passata stagione e si è guadagnato a suon di prestazioni una maglia da titolare nell'andata degli ottavi in casa del Villarreal. Paragonato più volte al connazionale e adesso compagno di squadra Ángel Di María, sembra solo questione di tempo prima che il 19enne lasci il segno anche in Champions League.

Lo sapevi?

La sconfitta per 4-0 in casa del Chelsea nella passata fase a gironi, è stata la più ampia della Juve nella competizione dal 7-0 di 63 anni fa contro il Wiener Sport-Club nei preliminari del 1958/59.

Leipzig (GER)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 13°

Come si è qualificato: quarto in Bundesliga

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto), semifinale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2019/20)

Allenatore: Domenico Tedesco

La stella: Christopher Nkunku

Il trasferimento estivo: Timo Werner

Osservato speciale: Hugo Novoa

Lo sapevi?

Il 5-0 del Leipzig in casa del Club Brugge nella passata fase a gironi è stata la vittoria più ampia del club tedesco in Europa.

Leverkusen (GER)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 30°

Come si è qualificato: terzo in Bundesliga

Passata stagione: ottavi di finale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2001/02)

Allenatore: Gerardo Seoane

La stella: Patrik Schick



Il trasferimento estivo: Adam Hložek

Osservato speciale: Piero Hincapié

Lo sapevi?

Il Leverkusen ha segnato 80 gol nella passata Bundesliga – record di gol fatti per il club nella massima serie tedesca.

Liverpool (ENG)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 2°

Come si è qualificato: secondo Premier League

Passata stagione: vice campione (S 0-1 contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Allenatore: Jürgen Klopp

La stella: Mohamed Salah

Il trasferimento estivo: Darwin Núñez

Osservato speciale: Fábio Carvalho

Lo sapevi?

Nella passata stagione il Liverpool è diventato il primo club inglese a vincere tutte e sei le partite di una fase a gironi di Champions League.

Maccabi Haifa (ISR)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 169°

Come si è qualificato: spareggi (V 5-4tot. contro Crvena zvezda)

Passata stagione: fase a gironi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (2002/03, 2009/10)

Allenatore: Barak Bakhar

La stella: Ali Mohammed

Il trasferimento estivo: Frantzdy Pierrot

Osservato speciale: Daniel Sundgren

Lo sapevi?

Il Maccabi Haifa è stato il primo club israeliano a qualificarsi in Champions League quando ha esordito nella fase a gironi 2002/03.

Manchester City (ENG)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 3°

Come si è qualificato: vincitore Premier League

Passata stagione: semifinale (S 5-6tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2020/21)

Allenatore: Josep Guardiola

La stella: Kevin De Bruyne

Il trasferimento estivo: Erling Haaland

Osservato speciale: Cole Palmer

Lo sapevi?

Guardiola nella passata stagione ha raggiunto la sua nona semifinale di Champions League (record) – e ha superato José Mourinho in questa speciale classifica.

Marseille (FRA)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 38°

Come si è qualificato: secondo Ligue 1

Passata stagione: fase a gironi Europa League (terzo posto), semifinale Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1992/93)

Allenatore: Igor Tudor

La stella: Mattéo Guendouzi

Il trasferimento estivo: Nuno Tavares

Osservato speciale: Luis Suárez



Lo sapevi?

Il Marseille non supera la fase a gironi dal 2011/12, avendo perso 11 delle 12 partite giocate nei gironi da quell'edizione.

Milan (ITA)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 45°

Come si è qualificato: vincitore Serie A

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

Allenatore: Stefano Pioli

L'ex difensore ha conquistato tutti al Milan con il suo approccio calmo e rilassato da quando è stato scelto per guidare il Diavolo nel 2019. Pioli nel 2021/22 ha riportato i Rossoneri in Champions League dopo sette anni e nella passata stagione ha vinto il campionato che mancava in bacheca dal 2011.

La stella: Fikayo Tomori

Il 22enne ha impiegato un po' di tempo per trovare la propria dimensione in rossonero dal trasferimento a Milano nel 2020 dal Chelsea - inizialmente in prestito. Nella passata stagione invece è stato il leader di una squadra che ha vinto la Serie A dopo 11 anni di digiuno.

Il trasferimento estivo: Divock Origi

L'attaccante belga era diventato uno specialista delle partite cruciali durante gli otto anni trascorsi al Liverpool, essendo andato in gol nella famosa vittoria per 4-0 sul Barcellona ad Anfield nel 2019 e nella finale di Champions League contro il Tottenham un mese dopo. Ha lasciato il Merseyside con uno status di leggenda del club.

Osservato speciale: Charles De Ketelaere

Nel 2021/22 ha fatto 18 gol e dieci assist col Club Brugge. In nazionale ha esordito a novembre 2020, adesso è a otto presenze e ha segnato il suo primo gol coi Red Devils a ottobre dell'anno scorso nella sconfitta con l'Italia per 2-1 nella finale del terzo posto di Nations League.

Lo sapevi?

Il Milan nella passata stagione ha chiuso al quarto posto il girone di Champions League per la prima volta dal 2000.

Napoli (ITA)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 25°

Come si è qualificato: terzo posto Serie A

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2011/12, 2016/17, 2019/20)

Allenatore: Luciano Spalletti

Centrocampista instancabile da giocatore, nella passata stagione l'ex allenatore di Inter e Roma ha sostituito Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli dopo due anni senza squadra. Ha vinto dieci delle sue prime 11 partite di Serie A con il club, che a fine febbraio era in testa alla classifica, ma ha concluso la stagione al terzo posto.

La stella: Victor Osimhen

Le prestazioni del nigeriano nel Napoli della passata stagione gli sono valse il premio di Miglior Giovane della Serie A per la stagione 2021/22. In due stagioni al Napoli, il ventitreenne ha messo lo zampino in 32 gol in Serie A (24 gol e otto assist), risultando così determinante per il ritorno dei Partenopei nella competizione dopo tre anni d'assenza.

Il trasferimento estivo: Giacomo Raspadori

Campione d'Europa con l'Italia a UEFA EURO 2020, sebbene abbia giocato una sola partita nella fase finale, il duttile attaccante è passato al Napoli in prestito dal Sassuolo per una stagione con obbligo di riscatto.

Osservato speciale: Khvicha Kvaratskhelia

Il georgiano ha festeggiato l'esordio con uno splendido gol e sembra destinato a raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Insigne anche dal punto di vista tattico giocando nello stesso ruolo di esterno sinistro con licenza di fare gol. Arrivato come un'incognita dalla Dinamo Batumi dopo diversi anni nel calcio russo, è stato uno dei primi protagonisti della nuova stagione di Serie A.

Lo sapevi?

Il Napoli ha superato la fase a gironi in tre delle sei precedenti partecipazioni ma è uscito agli ottavi ogni qual volta è arrivato alla fase a eliminazione diretta.

Paris Saint-Germain (FRA)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 7°

Come si è qualificato: vincitore Ligue 1

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-3tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2019/20)

Allenatore: Christophe Galtier

La stella: Kylian Mbappé

Il trasferimento estivo: Renato Sanches

Osservato speciale: Hugo Ekitiké

Lo sapevi?

Nella passata fase a gironi, Mbappé ha celebrato la sua 50esima partita in Champions League diventando l'11esimo calciatore a segnare 20 gol in trasferta nella competizione. Inoltre, raggiungendo questo traguardo in sole 23 partite, ci è riuscito in meno apparizioni rispetto ai dieci precedenti calciatori che erano riusciti in questa impresa prima di lui.

Plzeň (CZE)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 55°

Come si è qualificato: spareggi (V 2-1tot. contro Qarabağ)

Passata stagione: spareggi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (2011/12, 2013/14, 2018/19)

Allenatore: Michal Bìlek

La stella: Jindřich Staněk

Il trasferimento estivo: Jan Kliment

Osservato speciale: Lukáš Kalvach

Lo sapevi?

Pavel Horváth, Marek Bakoš e Daniel Kolář, che facevano parte del Plzeň che nel 2011 ha esordito nella fase a gironi, fanno ancora parte del club. L'ex compagno, il 33enne Václav Pilař, è tornato al Viktoria in estate.

Porto (POR)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 16°

Come si è qualificato: vincitore campionato portoghese

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto), Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1986/87, 2003/04)

Allenatore: Sérgio Conceição

La stella: Otávio

Il trasferimento estivo: David Carmo

Osservato speciale: Gabriel Veron

Lo sapevi?

Il Porto è alla sua 25esima fase a gironi di UEFA Champions League (stesso numero del Bayern). Solo Barcellona e Real Madrid (26) hanno più partecipazioni in questa fase.

Rangers (SCO)

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 33°

Come si è qualificato: spareggi (V 3-2tot. contro PSV Eindhoven)

Passata stagione: vice campione Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1959/60)

Allenatore: Giovanni van Bronckhorst

La stella: Tom Lawrence

Il trasferimento estivo: Antonio Čolak

Osservato speciale: Alex Lowry

Lo sapevi?

Il Rangers è il club più titolato di Scozia con 55 Premiership, 34 Coppe di Scozia e 27 Coppe di Lega.

Real Madrid (ESP)

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 4°

Come si è qualificato: vincitore Champions League

Passata stagione: campione (V 1-0 contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

Allenatore: Carlo Ancelotti

La stella: Karim Benzema

Il trasferimento estivo: Antonio Rüdiger

Osservato speciale: Aurelién Tchouaméni

Lo sapevi?

Il Real Madrid non ha mai fallito la qualificazione dalla fase a gironi di UEFA Champions League.

Salzburg (AUT)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 21°

Come si è qualificato: campione d'Austria

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-8tot. contro Bayern)

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2021/22)

Allenatore: Matthias Jaissle



La stella: Nicolas Seiwald



Il trasferimento estivo: Fernando



Osservato speciale: Benjamin Šeško



Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Salisburgo è stata la prima squadra austriaca a raggiungere le fasi a eliminazione diretta della Champions League.

Sevilla (ESP)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 12°

Come si è qualificato: quarto in Liga

Passata stagione: Fase a gironi (terzo posto), ottavi di finale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1957/58, 2017/18)

Allenatore: Julen Lopetegui

La stella: Yassine Bounou



Il trasferimento estivo: Isco



Osservato speciale: Tanguy Nianzou



Lo sapevi?

Sevilla, LOSC Lille, Salzburg e Wolfsburg erano tutte in corsa per qualificarsi nel Gruppo G all'ultima giornata della scorsa stagione. È stata la prima volta in 12 anni che non ci sono state eliminazioni o qualificazioni in un girone dopo la quinta giornata.

Shakhtar Donetsk (UKR)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 22°

Come si è qualificato: campione d'Ucraina

Passata stagione: Fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2010/11)

Allenatore: Igor Jovićević



La stella: Mykola Matviyenko



Il trasferimento estivo: Ivan Petryak



Osservato speciale: Mykhaylo Mudryk



Lo sapevi?

Lo Shakhtar ha raggiunto la fase a gironi per la 17ª volta, ma non si è qualificato per la fase a eliminazione diretta in 12 delle 16 stagioni precedenti, comprese le ultime quattro.

Sporting CP (POR)

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 28°

Come si è qualificato: secondo del campionato Portoghese

Passata stagione: ottavi di finale (S 0-5tot. contro Man. City)

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1982/83)

Allenatore: Rúben Amorim

La stella: Pedro Gonçalves



Il trasferimento estivo: Francisco Trinção



Osservato speciale: Marcus Edwards



Lo sapevi?

Lo Sporting CP nella passata stagione ha ottenuto le più ampie vittorie in casa (4-0) e in trasferta (4-1) in Champions League nelle due partite consecutive del girone contro il Beşiktaş.

Tottenham Hotspur (ENG)

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 14°

Come si è qualificato: quarto in Premier League

Passata stagione: fase a gironi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: secondo (2018/19)

Allenatore: Antonio Conte



La stella: Harry Kane



Il trasferimento estivo: Ivan Perišić



Osservato speciale: Yves Bissouma



Lo sapevi?

Gli Spurs hanno superato il girone in quattro delle cinque precedenti edizioni in Champions League.

