Christian Pulišić, Weston McKennie, Timothy Weah, Ricardo Pepi: chi sono i migliori calciatori degli Stati Uniti in UEFA Champions League?
venerdì 12 giugno 2026
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Christian Pulišić, il primo cittadino statunitense a disputare una finale di UEFA Champions League, è anche il miglior marcatore nella storia del suo paese in questa prestigiosa competizione.
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L'attaccante del Milan Christian Pulišić è uno dei 14 giocatori degli Stati Uniti ad aver segnato in UEFA Champions League, ed è anche il giocatore con più presenze.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Maggior numero di presenze di un giocatore statunitense in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
63: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea, AC Milan)
43: Weston McKennie (Schalke, Juventus)
34: Sergiño Dest (Ajax, Barcelona, AC Milan, PSV Eindhoven)
31: Malik Tillman (Bayern München, Rangers, PSV Eindhoven, Leverkusen)
27: Giovanni Reyna (Dortmund)
23: Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)
22: DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)
21: Timothy Weah (Lille, Juventus, Marseille)
20: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)
19: Yunus Musah (AC Milan, Atalanta)
Calciatori statunitensi con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
12: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea, AC Milan)
11: Weston McKennie (Schalke, Juventus)
6: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)
5: Malik Tillman (Bayern München, Rangers, PSV Eindhoven, Leverkusen)
5: Folarin Balogun (Monaco)
4: DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)
2: Fabian Johnson (Mönchengladbach)
2: Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)
2: Jordan Siebatcheu (Young Boys)
2: Timothy Weah (Lille, Juventus, Marseille)
Calciatori statunitensi con più presenze in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
77: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea, AC Milan)
46: Sergiño Dest (Ajax, Barcelona, AC Milan, PSV Eindhoven)
43: Weston McKennie (Schalke, Juventus)
40: Brad Friedel (Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham)
40: Tim Howard (Manchester United, Everton)
40: Kenneth Saief (Gent, Anderlecht, Neftçi, Maccabi Haifa)
39: Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)
38: Jordan Siebatcheu (Rennes, Young Boys, Union Berlin)
37: Oguchi Onyewu (La Louvière, Standard Liège, AC Milan, Twente, Sporting CP, Málaga)
36: Mikkel Diskerud (Stabæk, Rosenborg, Omonoia)
36: Malik Tillman (Bayern München, Rangers, PSV Eindhoven, Leverkusen)
36: Henry Wingo (Molde, Ferencvaros)
Marcatori statunitensi nelle competizioni UEFA per club maschili (tutti i turni)*
14: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea, AC Milan)
11: Weston McKennie (Schalke, Juventus)
9: Jordan Siebatcheu (Rennes, Young Boys, Union Berlin)
7: Folarin Balogun (Arsenal, Monaco)
7: Clint Dempsey (Fulham, Tottenham)
7: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)
6: DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)
6: Malik Tillman (Bayern München, Rangers, PSV Eindhoven, Leverkusen)
4: Jozy Altidore (Villarreal, AZ Alkmaar)
4: Sacha Kljestan (Anderlecht)
4: Kenneth Saief (Gent, Anderlecht, Neftçi, Maccabi Haifa)
4: Timothy Weah (Celtic, Lille, Juventus, Marseille)
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*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA