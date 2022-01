UEFA Champions League: guida agli ottavi

La fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League comincia il 15 febbraio con gli ottavi di finale che vedranno Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e lo Sporting CP pronti a scrivere nuovi record.

Presentato da Hotels.com, vi raccontiamo le trame delle gare che daranno il via agli ottavi di finale.

Martedì 15 febbraio

Sporting CP - Manchester City

Paris - Real Madrid

Mercoledì 16 febbraio

Salzburg - Bayern

Inter - Liverpool

Conosciamo le squadre degli ottavi di finale di Champions League

Martedì 22 febbraio

Chelsea - LOSC Lille

Villarreal - Juventus

Mercoledì 23 febbraio

Benfica - Ajax

Atlético - Manchester United

Calcio d'inizio ore 21:00 CET.

La storia dalla parte dello Sporting contro il City

Lo Sporting CP parte indubbiamente da sfavorito contro il City ma la formazione portoghese cambia marcia nella fase a eliminazione diretta quando affronta una squadra inglese. Nelle fasi a gironi di competizioni europee i Leoni non sono riusciti a vincere nemmeno una delle sette partite giocate contro club di Premier League ma hanno superato il turno otto volte su otto in gare a eliminazione diretta. Ancora più sorprendentemente, sette di questi successi sono arrivati contro squadre del nord dell'Inghilterra: Manchester United, Sunderland, Middlesbrough, Newcastle, Bolton, Everton e, più recentemente, Manchester City negli ottavi di UEFA Europa League 2011/12.

Il Bayern contro Adeyemi, nuova stella del calcio europeo

Watch all of Adeyemi's Champions League goals

Nato a Monaco di Baviera, Karim Adeyemi a soli otto anni è stato prelevato da Bayern prima di iniziare il suo peregrinaggio che l'ha portato a esordire in prima squadra col Salisburgo. Nella fase a gironi della passata stagione ha affrontato il club della sua città natale alla Fußball Arena München entrando al 71' nella sconfitta per 3-1, e in quell'edizione ha segnato un solo gol. A solo un anno di distanza, Adeyemi è esploso segnando gol a raffica e guadagnandosi la convocazione dalla nazionale tedesca - dove è andato subito in gol - e paragoni eccellenti con l'ex attaccante del Salzburg, Erling Haaland.

Messi scrive un nuovo capitolo della sua rivalità col Real Madrid

Lionel Messi, miglior marcatore di sempre agli ottavi di finale di Champions League, si appresta ad affrontare un nemico storico: il Real Madrid. L'ex stella del Barcellona ha giocato 45 Clásico con la maglia blaugrana e condivide il record di presenze nel derby di Spagna con l'ex capitano del Real Madrid e attuale compagno di squadra al PSG, Sergio Ramos. Messi inoltre detiene il record di marcature nelle sfide col Real con 26 reti - bottino che include due triplette e entrambi i gol nel 2-0 del Barcellona nell'andata della semifinale giocata al Santiago Bernabéu ad aprile 2011.

L'Atlético contro la 'bestia nera' Ronaldo

Guarda i sette gol di Ronaldo contro l'Atlético

L'asso del Manchester United, Cristiano Ronaldo, conosce bene l'Atlético avendo giocato nove stagioni nella capitale spagnola con la maglia del Real. Il miglior marcatore di sempre della competizione è stato accoppiato cinque volte contro l'Atlético di Diego Simeone nella fase a eliminazione diretta di Champions League ed è stato sempre decisivo nelle vittorie contro l'Atlético - comprese quelle nelle finali del 2014 e 2016. Il nazionale portoghese ha l'Atleti tra le sue vittime preferite con 25 gol in carriera - solo al Siviglia ha segnato più gol (27).

Le date

Fae a eliminazione diretta

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 maggio: finale (Gazprom Arena, San Pietroburgo, Russia)