Variazioni rose Champions League: riepilogo per gli allenatori di Fantasy Football

Le squadre degli ottavi di finale di UEFA Champions League potevano aggiungere tre nuovi giocatori in lista A entro la mezzanotte di martedì 2 febbraio.



Trascorsa la scadenza, UEFA.com riepiloga tutti i giocatori in entrata e in uscita. Clicca sui club per visualizzare la rosa completa. Ricorda: i giocatori possono aver già disputato qualsiasi competizione con un altro club, anche tra quelli ancora in gara. Per maggiori informazioni, leggi l'Articolo 46 del regolamento ufficiale.

Entrate: Brian Brobbey*, Mohamed Ihattaren

Uscite: Max De Waal, Terrence Douglas, Giovanni, David Neres

Entrate: Reinildo Mandava, Daniel Wass

Uscite: Sergio Camus, Kieran Trippier

Entrate: Jamal Musiala**, Lucas Copado, Arijon Ibrahimovic*, Johannes Schenk*, Gabriel Vidović*, Paul Wanner*

Uscite: Mickaël Cuisance, Manuel Kainz, Lukas Schneller

Entrate: Gil Dias

Uscite: Ronaldo Camará, Gedson Fernandes, Ferro, Pedro Ganchas, Lucas Verissimo

Entrate: Kenedy

Uscite: Lewis Baker

Entrate: Felipe Caicedo, Robin Gosens

Uscite: Aleksandar Kolarov, Stefano Sensi

Entrate: Luca Pellegrini, Dušan Vlahović, Denis Zakaria

Uscite: Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, Aaron Ramsey

Entrate: Luis Díaz

Uscite: Nathaniel Phillips



Entrate: Hatem Ben Arfa, Domagoj Bradarić, Edon Zhegrova

Uscite: Jonathan Ikoné, Rocco Ascone, Reinildo Mandava, Cheikh Niasse, Yusuf Yazıcı

Entrate: Kayky

Uscite: Ferran Torres

Entrate: Phil Jones, Lee Grant

Uscite: Amad Diallo, Anthony Martial, Donny van de Beek

Entrate: nessuno

Uscite: Teddy Alloh

Entrate: Peter*, Diego Piñeiro*

Uscite: nessuno

Entrate: Sékou Koïta, Samson Tijani, Ignace Van Der Brempt

Uscite: Kilian Ludewig, Bryan Okoh

Entrate: Marcus Edwards, Islam Slimani

Uscite: Jovane Cabral, Geny Catamo

Entrate: Serge Aurier, Giovani Lo Celso, José Manuel Cabrera López*, Gregorio Medina*

Uscite: Nikita Iosifov, Daniel Raba

*Registrati in Lista B. Ogni club può registrare un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. La lista deve essere inviata non oltre le 24:00 CET del giorno prima della partita in questione.

**Spostati da Lista B a Lista A.