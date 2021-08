I miei momenti con Lionel Messi

Nella mia prima intervista con Leo Messi, che risale all'estate del 2006, l'argentino mi parlò di una tempesta di emozioni e del desiderio ardente di vincere ancora la Champions League. Vi suona familiare?

Eravamo in un ex magazzino del Barcellona, dietro a una specie di tenda. Non c'era nessuno a metterci fretta, né in coda per parlare con lui. Ah, i bei vecchi tempi.

Allora, mi ha parlato dello scatto di rabbia che ha avuto dopo la finale di Champions League 2006 vinta dal Barcellona contro l'Arsenal a Parigi, e del suo "calentón" (vampata di calore).

Guarda i 120 gol di Lionel Messi in Champions League con il Barcellona

Anche a soli 18 anni, era stato uno dei protagonisti dei blaugrana in Champions League, ma gli strascichi di un infortunio al bicipite femorale non avevano convinto Frank Rijkaard a convocarlo in finale.

Quando il gol di Juliano Belletti a 10' dal termine ha dato inizio alla festa, Messi ha avvertito il "calentón" e ha rifiutato di unirsi alla squadra, che in campo si godeva l'ambita coppa.

"È stato uno sbaglio, ma ho imparato. Erano le emozioni del momento… Se Dio vuole, tornerò in finale e avrò la possibilità di vincerla di nuovo", ha dichiarato Messi.

Ebbene cari lettori, Messi rimane fedele a quell'idea anche oggi, anche dopo aver vinto la coppa altre tre volte.

Il gol in extremis di Iniesta contro il Chelsea

Ricordate l'assist per il gol di Andrés Iniesta a Stamford Bridge nel 2009? Tutti ricordano il gol, ma il passaggio era di Messi.

E il colpo di testa in finale a Roma? Una pulce che trova spazio tra due pesi massimi come Rio Ferdinand e Nemanja Vidić e scavalca Edwin van der Sar, non proprio un nanerottolo.

Ma il più bel gol di Messi in assoluto, secondo me, è arrivato prima della finale del 2011 a Wembley, quando ha superato mezza squadra del Real Madrid e ha trafitto Iker Casillas.

Nei 17 anni in cui ho raccontato Lionel Andrés Messi, ho dovuto ampliare il mio vocabolario, ma è stato un vero piacere, un privilegio.

L'ho intervistato nei corridoi, su una pista di Formula 1, mentre aspettava i controlli antidoping e in un bar, quando era furioso per una cosa successa poco prima della nostra chiacchierata. Tu chiamale, se vuoi, emozioni.

Il grande gol di Messi contro il Real Madrid

Messi non è cambiato molto nei 15 anni che sono passati tra la nostra prima chiacchierata e la conferenza stampa di addio di domenica. È ancora un giocatore che si emoziona molto, ossessionato dalla Champions League e determinato a collezionare più trofei possibili prima del ritiro.

Ed è per questo che, tranne forse i tifosi più irriducibili del Barça, nessuno dovrebbe essere troppo triste. Qualunque sia la sua prossima tappa, Messi continuerà a inseguire la "coppa dalle grandi orecchie": è garantito.

Io non me ne perderò neanche un minuto, e neanche voi dovreste.