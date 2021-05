Player of the Match finale di Champions League: N'Golo Kanté

N'Golo Kanté è stato scelto come player of the match della finale di UEFA Champions League 2021, dopo aver aiutato il Chelsea a superate 1-0 il Manchester City a Oporto.

Il nazionale francese è stato solido dall'inizio alla fine al centro del gioco del Chelsea, mettendo in difficoltà i centrocampisti del City, intercettando, mettendo ordine, e facendo ripartire i suoi. Dopo essere stato nominato Player of the Match in entrambe le semifinali, Kanté è stato decisivo anche stasera.

Osservatori tecnici UEFA, John Peacock e Patrick Vieira: "Un'influenza enorme in mezzo al campo, con e senza la palla. Forma una coppia fantastica con Jorginho."

Player of the Match delle finali precedenti

2020: Kingsley Coman (Bayern)

2019: Virgil van Dijk (Liverpool)

2018: Gareth Bale (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016: Sergio Ramos (Real Madrid)

2015: Andrés Iniesta (Barcelona)

2014: Ángel Di María (Real Madrid)

2013: Arjen Robben (Bayern München)

2012: Didier Drogba (Chelsea)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Diego Milito (Inter Milan)

2009: Xavi Hernández (Barcelona)

2008: Edwin van der Sar (Manchester United)

2007: Filippo Inzaghi (AC Milan)

2006: Samuel Eto'o (Barcelona)

2005: Steven Gerrard (Liverpool)

2004: Deco (Porto)

2003: Paolo Maldini (AC Milan)

2002: Zinédine Zidane (Real Madrid)

2001: Oliver Kahn (Bayern München)