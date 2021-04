Benzema sale al quarto posto nella classifica marcatori di sempre della UEFA Champions League

Karim Benzema è salito a 71 gol segnati in UEFA Champions League, raggiungendo la leggenda del Real Madrid Raúl González al quarto posto tra i marcatori più prolifici di sempre nella competizione.

33 anni compiuti, Benzema ha segnato per il Lione al suo debutto in UEFA Champions League - nella vittoria per 2-1 nella fase a gironi contro il Rosenborg il 6 dicembre 2005, 13 giorni prima del suo 18° compleanno. Ha lasciato la Francia per Madrid nel 2009 (la stessa estate in cui Cristiano Ronaldo è entrato a far parte del club), e ha segnato almeno un gol in UEFA Champions League a stagione per 16 edizioni consecutive: un record che condivide con Lionel Messi.

La sua prossima sfida potrebbe essere quella di raggiungere e superare Robert Lewandowski (73) al terzo posto di questa speciale classifica. Lewandowski è più giovane di Benzema di circa nove mesi. Con sei gol in questa stagione, il giocatore del Real Madrid si sta anche avvicinando al suo miglior bottino stagionale in UEFA Champions League: ha un record personale di sette reti stabilito nella stagione 2011/12.

Ad oggi, Benzema ha segnato in 53 partite di UEFA Champions League, i suoi gol hanno contribuito a 39 vittorie e dieci pareggi, oltre a tre sconfitte (una ancora da finire).

Leggenda della Champions League: Raúl González

Benzema vs Raúl

Benzema e Raúl sono stati compagni di squadra per una sola stagione al Real Madrid, in cui il francese ha segnato nove gol in tutte le competizioni contro i sette del capitano nel 2009/10. Raúl è passato allo Schalke nell'estate del 2010, dopo aver segnato 66 gol nelle 132 partite di UEFA Champions League con il club (un record per il club che Ronaldo avrebbe poi battuto nel 2015).

Con 59 gol, Benzema ha ancora molta strada da fare per eguagliare Raúl come secondo miglior marcatore in UEFA Champions League del Real Madrid, ma ha vinto la UEFA Champions League più volte con il club (quattro contro le tre di Raúl) e ha una media gol leggermente migliore: Raúl ha segnato esattamente 0,5 gol a partita, mentre l'attuale media gol di Benzema in 110 partite è 0,54.

Capocannonieri di sempre in UEFA Champions League (escluse qualificazioni)

134 Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

120 Lionel Messi (ARG, Barcelona)

73 Robert Lewandowski (POL, Dortmund, Bayern)

71 Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)

71 Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)

56 Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

50 Thierry Henry (FRA, Monaco, Arsenal, Barcelona)

Maggior numero di gol in UEFA Champions League per un solo club (escluse qualificazioni)

120 Lionel Messi (ARG, Barcelona)

105 Cristiano Ronaldo (POR, Real Madrid)

66 Raúl González (ESP, Real Madrid)

59 Karim Benzema (FRA, Real Madrid)

55 Robert Lewandowski (POL, Bayern)

Stagione per stagione

Cinque grandi gol di Benzema

Benzema e Lionel Messi sono gli unici giocatori che hanno segnato in 16 stagioni consecutive di UEFA Champions League. Anche Ryan Giggs ha segnato in 16 stagioni, ma non consecutive.



2005/06 1 (Lyon)

2006/07 2 (Lyon)

2007/08 4 (Lyon)

2008/09 5 (Lyon)

2009/10 1 (Real Madrid)

2010/11 6 (Real Madrid)

2011/12 6 (Real Madrid)

2012/13 5 (Real Madrid)

2013/14 5 (Real Madrid)

2014/15 6 (Real Madrid)

2015/16 4 (Real Madrid)

2016/17 5 (Real Madrid)

2017/18 5 (Real Madrid)

2018/19 4 (Real Madrid)

2019/20 5 (Real Madrid)

2020/21 6 (Real Madrid)

Gol per turno

51 Fase a gironi

11 Ottavi di finale

3 Quarti di finale

5 Semifinali

1 Finale

Triplette

Real Madrid - Auxerre 4-0 (08/12/2010)

Real Madrid - Malmö 8-0 (09/12/2015)