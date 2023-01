Erling Haaland in Champions League: record, statistiche, gol, avversari e confronto con Ronaldo, Messi e Mbappé

Quanti gol ha segnato Haaland in Champions League?

Erling Haaland ha segnato 28 gol in sole 23 presenze in UEFA Champions League, riscrivendo il libro dei record. A soli 22 anni e alla quarta stagione nella competizione, l'attaccante norvegese è già 28esimo nella classifica marcatori assoluta di Champions League ed è a un passo da campioni come Samuel Eto'o, Antoine Griezmann, Kaká e Wayne Rooney.

Haaland in Champions League Statistiche generali

Partite: 23

Gol: 28

Per club

Salzburg: 6 partite, 8 gol

Dortmund: 13 partite, 15 gol

Man City: 4 partite, 5 gol

Haaland, nato a Leeds, ha fatto irruzione sulla scena con il Salisburgo nel 2019, diventando il primo e finora unico giocatore a segnare una tripletta nel primo tempo all'esordio in Champions League, nel 6-2 contro il Genk. Ha segnato nelle prime cinque presenze in Champions League (con un record di otto reti in totale), diventando solo il terzo giocatore a compiere l'impresa dopo Alessandro Del Piero e Diego Costa.

Haaland è approdato al Dortmund dopo la fase a gironi 2019/20. I due gol nella prima apparizione in Champions League con la squadra tedesca lo hanno portato in doppia cifra nella competizione dopo sette partite (ai tempi un record). Da allora, Haaland ha stabilito primati simili per arrivare a 15 gol (12 partite), 20 gol (14) e, dopo il trasferimento al Manchester City nell'estate 2022, 25 gol (20).

Come ha segnato Haaland in Champions League? Sinistro: 20

Destro: 5

Colpo di testa: 3 Haaland ha battuto tre rigori (di sinistro) e li ha trasformati tutti.

Le partite di Haaland in Champions League

2019/20 (Salzburg/Dortmund)

17/09/2019 Salzburg - Genk 6-2 ⚽⚽⚽

02/10/2019 Liverpool - Salzburg 4-3 ⚽

23/10/2019 Salzburg - Napoli 2-3 ⚽⚽

05/11/2019 Napoli - Salzburg 1-1 ⚽

27/11/2019 Salzburg - Genk 1-4 ⚽

10/12/2019 Salzburg - Liverpool 0-2

18/02/2020 Dortmund - Paris 2-1 ⚽⚽

11/03/2020 Paris - Dortmund 2-0

2020/21 (Dortmund)

20/10/2020 Lazio - Dortmund 3-1 ⚽

28/10/2020 Dortmund - Zenit 2-0 ⚽

04/11/2020 Club Brugge - Dortmund 0-3 ⚽⚽

24/11/2020 Dortmund - Club Brugge 3-0 ⚽⚽

17/02/2021 Sevilla - Dortmund 2-3 ⚽⚽

09/03/2021 Dortmund - Sevilla 2-2 ⚽⚽

06/04/2021 Man City - Dortmund 2-1

14/04/2021 Dortmund - Man City 1-2

Haaland: tutti i gol in Champions League con il Dortmund

2021/22 (Dortmund)

15/09/2021 Beşiktaş - Dortmund 1-2 ⚽

19/10/2021 Ajax - Dortmund 4-0

07/12/2021 Dortmund - Beşiktaş 5-0 ⚽⚽

2022/23 (Man City)

06/09/2022 Sevilla - Man City 0-4 ⚽⚽

14/09/2022 Man City - Dortmund 2-1 ⚽

05/10/2022 Man City - Copenhagen 5-0 ⚽⚽25/10/2022 Dortmund - Man City 0-0

Lo splendido gol della vittoria di Haaland con il Man City

Contro quali squadre ha segnato Haaland?

Haaland ha affrontato 13 squadre in Champions League e ha segnato contro 11: solo Ajax e Manchester City lo hanno tenuto a bada quando giocava nel Dortmund. Otto gol sono arrivati contro squadre belghe, mentre il Siviglia da solo ne ha subiti sei in tre partite.

Squadre avversarie Partite Gol Ajax 1 0 Beşiktaş 2 3 Club Brugge

2 4 Copenhagen 1 2 Dortmund 2

1 Genk 2 4 Lazio 1 1 Liverpool 2 1 Man City 2 0 Napoli 2 3 Paris 2 2 Sevilla 3 6 Zenit 1 1 TOTALE 23 28

Quando ha segnato Haaland in Champions League?

I gol realizzati da Haaland sono ripartiti uniformemente fra entrambi i tempi, ma gli allenatori avversari dovrebbero temerlo di più da metà ripresa in poi. La maggior parte dei suoi gol, infatti, è arrivata dal 66' al 75'.

Minuto Gol 0–10 2 11–20 3 21–30 2 31–40 4 41–fine primo tempo 4 Primo tempo 15 46–55 1 56–65 2 66–75 5 76–85 3 85–fine secondo tempo 2 Secondo tempo 13 TOTALE 28

Quante triplette ha segnato Haaland in Champions League?

Haaland ha segnato una tripletta in Champions League, nel primo tempo all'esordio contro il Genk nel 2019. Da allora ha segnato una doppietta in nove occasioni ed è diventato il primo giocatore a segnare più volte in quattro gare consecutive di Champions League (mentre era al Dortmund), ma non ha ancora segnato la seconda tripletta.

Highlights 2019/20: Salzburg - Genk 6-2

Gol in Champions League: confronto tra Haaland, Mbappé, Messi e Ronaldo

Haaland ha preso d'assalto la Champions League, impiegando appena sette partite per arrivare a 10 gol e altre sette per arrivare a 20. Entrambi sono stati record, ma da allora Sébastien Haller ha superato il primo dei due impiegando appena sei partite.

Nessuno si avvicina al suo record di 20 gol in sole 14 presenze. Harry Kane, l'inseguitore più vicino, ha impiegato 10 partite in più; Lionel Messi, Robert Lewandowski (36) e Kylian Mbappé (37) ancora di più, mentre Ronaldo, che non ha segnato fino alla 27ª presenza in Champions League, ne ha impiegate 56.

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol Haaland 7 partite 14* - Kane 12 24 - Van Nistelrooy 15 27 34* Lewandowski 16 36 46 Messi 23 36 48 Neymar 19 38 49 Benzema 14 34 50 Mbappé 15 37 51 Ronaldo 37 56 74 Haller 6* - -

*record

I record di Haaland in Champions League

Giocatore più giovane a segnare 15 gol – 20 anni e 126 giorni

Giocatore più veloce a segnare 15 gol – 12 partite

Giocatore più giovane a segnare 20 gol – 20 anni e 231 giorni

Giocatore più veloce a segnare 20 gol – 14 partite

Giocatore più giovane a segnare 25 gol – 22 anni e 47 giorni

Giocatore più veloce a segnare 25 gol – 20 partite

Unico giocatore ad aver segnato una tripletta all'esordio nella competizione

Unico giocatore ad aver segnato più volte in quattro partite consecutive

Unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre club

I record alla portata di Haaland in Champions League