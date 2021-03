Erling Haaland è il più veloce a segnare 20 gol in Champions League

L'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, ha segnato 20 gol in UEFA Champions League in appena 14 partite.

Haaland ha raggiunto il traguardo in dieci partite in meno del successivo di questa speciale classifica, ovvero l'attaccante del Tottenham Harry Kane, che ha realizzato il suo 20esimo gol a novembre 2019 in occasione della sua presenza numero 24 nella competizione. Haaland è anche il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 20 reti nel torneo prima di aver compiuto 21 anni.

Haaland, 20 anni, ha raggiunto quota 20 grazie alla doppietta realizzata nella sfida di ritorno degli ottavi contro il Siviglia e guida la classifica marcatori stagionale del torneo con 10 gol, quattro in più degli inseguitori più prossimi.

Meno presenze per raggiungere 20 gol in UEFA Champions League

14: Erling Haaland (09/03/21)

24: Harry Kane (26/11/19)

26: Alessandro Del Piero (15/04/98)

27: Ruud van Nistelrooy (24/09/02)

28: Filippo Inzaghi (24/09/02)

32: Mario Gomez (13/03/12)

33: Rivaldo (10/10/01)

33: Jardel (12/09/00)

34: Karim Benzema (27/09/11)

35: Marco Simeone (07/11/00)

Il miglior marcatore di sempre di UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo, ha impiegato 56 partite per raggiungere i 20 gol.

Panoramica dei gol di Haaland

2019: 8

2020: 8

2021: 4

Salisburgo: 8

Dortmund: 12

Destro: 4

Sinistro: 15

Testa: 1

In casa: 12

In trasferta: 8