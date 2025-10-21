Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Erling Haaland in Champions League: record, statistiche, avversari e confronto con Mbappé, Ronaldo e Messi

martedì 21 ottobre 2025

Erling Haaland sta riscrivendo il libro dei record: dopo aver firmato una tripletta al suo esordio in UEFA Champions League: dopo aver firmato una tripletta nel primo tempo all'esordio, è diventato il più veloce a siglare 50 gol nel torneo.

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League

Quanti gol ha segnato Haaland in Champions League?

Erling Haaland ha segnato 53 gol in 51 presenze in UEFA Champions League, riscrivendo il libro dei record. A soli 25 anni, l'attaccante norvegese è nella top ten della classifica marcatori assoluta di Champions League.

Haaland in Champions League

Statistiche generali
Partite: 51
Gol: 53

Per club
Salzburg: 6 partite, 8 gol
Dortmund: 13 partite, 15 gol
Man City: 32 partite, 30 gol

Haaland, nato a Leeds, ha fatto irruzione sulla scena con il Salisburgo nel 2019, diventando il primo e finora unico giocatore a segnare una tripletta nel primo tempo all'esordio in Champions League, nel 6-2 contro il Genk. Ha segnato nelle prime cinque presenze in Champions League (con un record di otto reti in totale), diventando solo il quarto giocatore a compiere l'impresa dopo Alessandro Del Piero, Diego Costa e Sébastien Haller.

Haaland è approdato al Dortmund dopo la fase a gironi 2019/20. I due gol nella prima apparizione in Champions League con la squadra tedesca lo hanno portato in doppia cifra nella competizione dopo sette partite (ai tempi un record).

Da allora, Haaland ha stabilito primati simili per arrivare a 15 gol (12 partite), 20 gol (14) e, dopo il trasferimento al Manchester City nell'estate 2022, 25 gol (20), 30 gol (25) e 35 gol (27); a 22 anni e 272 giorni, è stato anche il calciatore più giovane a raggiungere quest'ultimo traguardo.

Il gol di Haaland alla quinta giornata del 2023/24 contro il Lipsia lo ha reso anche il più veloce (35 partite) e il più giovane (23 anni e 131 giorni) con 40 gol nella competizione. Quello segnato alla prima giornata 2025/26 contro il Napoli, invece, gli ha permesso di tagliare il traguardo dei 50 gol segnati in sole 49 partite, un altro record.

Come ha segnato Erling Haaland in Champions League?

Sinistro: 35
Destro: 12
Colpo di testa: 6

Haaland ha battuto dieci rigori (di sinistro) e ne ha trasformati otto, sbagliando contro il Bayern al ritorno dei quarti di finale 2022/23 e contro lo Sporting CP alla quarta giornata dell'edizione 2024/25.

Le partite di Erling Haaland in Champions League

2019/20 (Salzburg/Dortmund)
17/09/2019 Salzburg - Genk 6-2 ⚽⚽⚽
02/10/2019 Liverpool - Salzburg 4-3
23/10/2019 Salzburg - Napoli 2-3 ⚽⚽
05/11/2019 Napoli - Salzburg 1-1
27/11/2019 Genk - Salzburg 1-4
10/12/2019 Salzburg - Liverpool 0-2
18/02/2020 Dortmund - Paris 2-1 ⚽⚽
11/03/2020 Paris - Dortmund 2-0

2020/21 (Dortmund)
20/10/2020 Lazio - Dortmund 3-1
28/10/2020 Dortmund - Zenit 2-0
04/11/2020 Club Brugge - Dortmund 0-3 ⚽⚽
24/11/2020 Dortmund - Club Brugge 3-0 ⚽⚽
17/02/2021 Sevilla - Dortmund 2-3 ⚽⚽
09/03/2021 Dortmund - Sevilla 2-2 ⚽⚽
06/04/2021 Man City - Dortmund 2-1
14/04/2021 Dortmund - Man City 1-2

Tutti i gol di Haaland con il Dortmund in Champions League

2021/22 (Dortmund)
15/09/2021 Beşiktaş - Dortmund 1-2
19/10/2021 Ajax - Dortmund 4-0
07/12/2021 Dortmund - Beşiktaş 5-0 ⚽⚽

2022/23 (Man City)
06/09/2022 Sevilla - Man City 0-4 ⚽⚽
14/09/2022 Man City - Dortmund 2-1
05/10/2022 Man City - Copenhagen 5-0 ⚽⚽
25/10/2022 Dortmund - Man City 0-0
22/02/2023 Leipzig - Man City 1-1
14/03/2023 Man City - Leipzig 7-0 ⚽⚽⚽⚽⚽
11/04/2023 Man City - Bayern 3-0 ⚽
19/04/2023 Bayern - Man City 1-1 ⚽
09/05/2023 Real Madrid - Man City 1-1

2023/24 (Man City)
19/09/2023 Man City - Crvena zvezda 3-1
04/10/2023 Leipzig - Man City 1-3
25/10/2023 Young Boys - Man City 1-3 ⚽⚽
07/11/2023 Man City - Young Boys 3-0 ⚽⚽
28/11/2023 Man City - Leipzig 3-2
13/02/2024 Copenhagen - Man City 1- 3 
06/03/2024 Man City - Copenhagen 3-1
09/04/2024 Real Madrid 3-3 Man City 3-3
17/04/2024 Man City - Real Madrid 1-1 (rig. 3-4)

2024/25 (Man City)
18/09/2024 Man City - Inter 0-0
01/10/2024 Slovan Bratislava - Man City 0-4
23/10/2024 Man City - Sparta Praha 5-0 ⚽⚽
05/11/2024 Sporting CP - Man City 4-1
26/11/2024 Man City - Feyenoord 3-3 ⚽⚽
22/01/2024 Paris - Man City 4-2
29/01/2025 Man City - Club Brugge 3-1
11/02/2025 Man City - Real Madrid 2-3⚽⚽

2025/26 (Man City)
18/09/2025 Man City - Napoli 2-0⚽01/10/2025 Monaco - Man City 2-2⚽⚽
21/10/2025 Villarreal - Man City 0-2

Lo splendido gol della vittoria di Haaland con il Man City

Contro quali squadre ha segnato Erling Haaland?

Haaland ha affrontato 25 squadre in Champions League e ha segnato contro 19 di loro: solo Ajax, Manchester City (quando giocava nel Dortmund), Inter, Crvena Zvezda, Sporting CP e Juventus lo hanno tenuto a bada. Otto gol sono arrivati contro squadre belghe, mentre il Siviglia da solo ne ha subiti sei in tre partite.

AvversariaPartiteGol
Ajax10
Bayern22
Beşiktaş23
Club Brugge
34
Copenhagen33
Crvena Zvezda10
Dortmund21
Feyenoord12
Genk24
Inter20
Juventus10
Lazio11
Leipzig46
Liverpool21
Man City20
Monaco12
Napoli34
Paris33
Real Madrid52
Sevilla36
Slovan Bratislava11
Sparta Praha12
Sporting CP10
Villarreal11
Young Boys24
Zenit11
TOTALE5153

Quando ha segnato Erling Haaland in Champions League?

I gol realizzati da Haaland sono ripartiti quasi uniformemente fra entrambi i tempi, ma gli allenatori avversari dovrebbero temerlo di più nella prima frazione di gioco. La maggior parte dei suoi gol, infatti, è arrivata nel primo tempo.

MinutoGol
0–102
11–206
21–305
31–404
41-fine primo tempo8
Primo tempo25
46–556
56–657
66–757
76–855
85-fine secondo tempo
3
Secondo tempo28
TOTALE53

Quante triplette ha segnato Erling Haaland in Champions League?

Haaland ha segnato due triplette in Champions League, la prima delle quali nel primo tempo al debutto contro il Genk nel 2019. Successivamente ha segnato una doppietta in nove occasioni ed è diventato il primo giocatore a segnare più volte in quattro presenze consecutive in Champions League (mentre era al Dortmund). La tripletta successiva gli è sfuggita fino al ritorno degli ottavi 2022/23 contro il Lipsia, quando è diventato il terzo giocatore a segnare cinque gol in una partita di Champions League﻿.

Highlights 2019/20: Salzburg - Genk 6-2

Gol in Champions League: confronto tra Haaland, Mbappé, Messi e Ronaldo

Haaland ha preso d'assalto la Champions League, impiegando appena sette partite per arrivare a 10 gol e altre sette per arrivare a 20. Entrambi sono stati record, ma da allora Sébastien Haller lo ha superato impiegando appena sei partite.

Nessuno si avvicina al suo record di 20 gol in sole 14 presenze. Harry Kane, l'inseguitore più vicino, ha impiegato 10 partite in più; Lionel Messi, Robert Lewandowski (36) e Kylian Mbappé (40) ancora di più, mentre Ronaldo, che non ha segnato fino alla 27ª presenza in Champions League, ne ha impiegate 56.

Con i cinque gol ﻿contro il Lipsia, Haaland è arrivato a quota 30 reti in sole 25 partite, stabilendo un altro record in Champions League; Ruud van Nistelrooy deteneva il primato precedente con 34 partite. Quindi, ha superato il record dell'olandese di 42 partite per arrivare a 35 gol, raggiungendo questa cifra anche prima di Kylian Mbappé (detentore del primato precedente con 23 anni e 260 giorni), e ha ripetuto l'impresa in occasione dei 40 gol (35 partite, 23 anni e 130 giorni).

Giocatore10 gol20 gol30 gol40 gol50 gol
Haaland7 partite14*25*35*49*
Kane12244557-
Van Nistelrooy1527344562
Lewandowski
16
36466177
Messi2336486166
Neymar
19384965-
Benzema1434506788
Mbappé1537515979
Ronaldo
37
56748291
Haller6*---

*record

Quali record detiene Haaland in Champions League?

  • Giocatore più giovane a segnare 15 gol – 20 anni e 126 giorni
  • Giocatore più veloce a segnare 15 gol – 12 partite
  • Giocatore più giovane a segnare 20 gol – 20 anni e 231 giorni
  • Giocatore più veloce a segnare 20 gol – 14 partite
  • Giocatore più giovane a segnare 25 gol – 22 anni e 47 giorni
  • Giocatore più veloce a segnare 25 gol – 20 partite
  • Giocatore più giovane a segnare 30 gol – 22 anni e 236 giorni
  • Giocatore più veloce a segnare 30 gol – 25 partite
  • Giocatore più giovane a segnare 35 gol – 22 anni e 272 giorni
  • Giocatore più veloce a segnare 35 gol – 27 partite
  • Giocatore più giovane a segnare 40 gol - 23 anni e 130 giorni
  • Giocatore più veloce a segnare 40 gol - 35 partite
  • Giocatore più giovane a segnare 45 gol - 24 anni e 128 giorni
  • Giocatore più veloce a segnare 45 gol - 44 partite
  • Giocatore più veloce a segnare 50 gol - 49 partite
  • Unico giocatore ad aver segnato una tripletta all'esordio nella competizione
  • Unico giocatore ad aver segnato più volte in quattro partite consecutive
  • Unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre club

Quali record sono alla portata di Haaland in Champions League?

  • Giocatore più veloce a segnare 60 gol – Lionel Messi (80 partite)
  • Giocatore più giovane a segnare 60 gol – Lionel Messi (26 anni 86 giorni)
© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 21 ottobre 2025

Scelti per te

Capocannoniere: Haaland
Live 30/05/2021

Capocannoniere: Haaland

Erling Haaland ha chiuso come capocannoniere della UEFA Champions League 2020/21 con dieci gol.
Erling Haaland è il più veloce a segnare 20 gol in Champions League
Live 09/03/2021

Erling Haaland è il più veloce a segnare 20 gol in Champions League

Erling Haaland ha raggiunto quota 20 gol in UEFA Champions League in tempo record.
Haaland: 'Il mio lavoro è fare gol'
Live 16/02/2021

Haaland: 'Il mio lavoro è fare gol'

UEFA.com parla con l'attaccante dei record del Dortmund.
Classifica marcatori: Haaland finisce in vetta
Live 10/06/2023

Classifica marcatori: Haaland finisce in vetta

Erling Haaland del Manchester City ha chiuso in vetta alla classifica marcatori di UEFA Champions League 2022/23 con 12 gol.