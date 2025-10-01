Erling Haaland festeggia le 50 presenze in Champions League a 52 gol: record, statistiche, avversari e confronto con Mbappé, Ronaldo e Messi

Quanti gol ha segnato Haaland in Champions League?

Erling Haaland ha segnato 52 gol in 50 presenze in UEFA Champions League, riscrivendo il libro dei record. A soli 25 anni, l'attaccante norvegese è nella top ten della classifica marcatori assoluta di Champions League.

Haaland in Champions League Statistiche generali

Partite: 50

Gol: 52 Per club

Salzburg: 6 partite, 8 gol

Dortmund: 13 partite, 15 gol

Man City: 31 partite, 29 gol

Haaland, nato a Leeds, ha fatto irruzione sulla scena con il Salisburgo nel 2019, diventando il primo e finora unico giocatore a segnare una tripletta nel primo tempo all'esordio in Champions League, nel 6-2 contro il Genk. Ha segnato nelle prime cinque presenze in Champions League (con un record di otto reti in totale), diventando solo il quarto giocatore a compiere l'impresa dopo Alessandro Del Piero, Diego Costa e Sébastien Haller.

Haaland è approdato al Dortmund dopo la fase a gironi 2019/20. I due gol nella prima apparizione in Champions League con la squadra tedesca lo hanno portato in doppia cifra nella competizione dopo sette partite (ai tempi un record).

Da allora, Haaland ha stabilito primati simili per arrivare a 15 gol (12 partite), 20 gol (14) e, dopo il trasferimento al Manchester City nell'estate 2022, 25 gol (20), 30 gol (25) e 35 gol (27); a 22 anni e 272 giorni, è stato anche il calciatore più giovane a raggiungere quest'ultimo traguardo.

Il gol di Haaland alla quinta giornata del 2023/24 contro il Lipsia lo ha reso anche il più veloce (35 partite) e il più giovane (23 anni e 131 giorni) con 40 gol nella competizione. Quello segnato alla prima giornata 2025/26 contro il Napoli, invece, gli ha permesso di tagliare il traguardo dei 50 gol segnati in sole 49 partite, un altro record.

Come ha segnato Erling Haaland in Champions League? Sinistro: 35

Destro: 11

Colpo di testa: 6 Haaland ha battuto dieci rigori (di sinistro) e ne ha trasformati otto, sbagliando contro il Bayern al ritorno dei quarti di finale 2022/23 e contro lo Sporting CP alla quarta giornata dell'edizione 2024/25.

Le partite di Erling Haaland in Champions League

2019/20 (Salzburg/Dortmund)

17/09/2019 Salzburg - Genk 6-2 ⚽⚽⚽

02/10/2019 Liverpool - Salzburg 4-3 ⚽

23/10/2019 Salzburg - Napoli 2-3 ⚽⚽

05/11/2019 Napoli - Salzburg 1-1 ⚽

27/11/2019 Genk - Salzburg 1-4 ⚽

10/12/2019 Salzburg - Liverpool 0-2

18/02/2020 Dortmund - Paris 2-1 ⚽⚽

11/03/2020 Paris - Dortmund 2-0

2020/21 (Dortmund)

20/10/2020 Lazio - Dortmund 3-1 ⚽

28/10/2020 Dortmund - Zenit 2-0 ⚽

04/11/2020 Club Brugge - Dortmund 0-3 ⚽⚽

24/11/2020 Dortmund - Club Brugge 3-0 ⚽⚽

17/02/2021 Sevilla - Dortmund 2-3 ⚽⚽

09/03/2021 Dortmund - Sevilla 2-2 ⚽⚽

06/04/2021 Man City - Dortmund 2-1

14/04/2021 Dortmund - Man City 1-2

Tutti i gol di Haaland con il Dortmund in Champions League

2021/22 (Dortmund)

15/09/2021 Beşiktaş - Dortmund 1-2 ⚽

19/10/2021 Ajax - Dortmund 4-0

07/12/2021 Dortmund - Beşiktaş 5-0 ⚽⚽

2022/23 (Man City)

06/09/2022 Sevilla - Man City 0-4 ⚽⚽

14/09/2022 Man City - Dortmund 2-1 ⚽

05/10/2022 Man City - Copenhagen 5-0 ⚽⚽

25/10/2022 Dortmund - Man City 0-0

22/02/2023 Leipzig - Man City 1-1

14/03/2023 Man City - Leipzig 7-0 ⚽⚽⚽⚽⚽

11/04/2023 Man City - Bayern 3-0 ⚽

19/04/2023 Bayern - Man City 1-1 ⚽

09/05/2023 Real Madrid - Man City 1-1

2023/24 (Man City)

19/09/2023 Man City - Crvena zvezda 3-1

04/10/2023 Leipzig - Man City 1-3

25/10/2023 Young Boys - Man City 1-3 ⚽⚽

07/11/2023 Man City - Young Boys 3-0 ⚽⚽

28/11/2023 Man City - Leipzig 3-2 ⚽

13/02/2024 Copenhagen - Man City 1- 3

06/03/2024 Man City - Copenhagen 3-1 ⚽

09/04/2024 Real Madrid 3-3 Man City 3-3

17/04/2024 Man City - Real Madrid 1-1 (rig. 3-4)

2024/25 (Man City)

18/09/2024 Man City - Inter 0-0

01/10/2024 Slovan Bratislava - Man City 0-4⚽

23/10/2024 Man City - Sparta Praha 5-0 ⚽⚽

05/11/2024 Sporting CP - Man City 4-1

26/11/2024 Man City - Feyenoord 3-3 ⚽⚽

22/01/2024 Paris - Man City 4-2 ⚽

29/01/2025 Man City - Club Brugge 3-1

11/02/2025 Man City - Real Madrid 2-3⚽⚽

2025/26 (Man City)

18/09/2025 Man City - Napoli 2-0⚽01/10/2025 Monaco - Man City 2-2⚽⚽

Lo splendido gol della vittoria di Haaland con il Man City

Contro quali squadre ha segnato Erling Haaland?

Haaland ha affrontato 24 squadre in Champions League e ha segnato contro 18 di loro: solo Ajax, Manchester City (quando giocava nel Dortmund), Inter, Crvena Zvezda, Sporting CP e Juventus lo hanno tenuto a bada. Otto gol sono arrivati contro squadre belghe, mentre il Siviglia da solo ne ha subiti sei in tre partite.

Avversari Partite Gol Ajax 1 0 Bayern 2 2 Beşiktaş 2 3 Club Brugge

3 4 Copenhagen 3 3 Crvena Zvezda 1 0 Dortmund 2 1 Feyenoord 1 2 Genk 2 4 Inter 2 0 Juventus 1 0 Lazio 1 1 Leipzig 4 6 Liverpool 2 1 Man City 2 0 Monaco 1 2 Napoli 3 4 Paris 3 3 Real Madrid 5 2 Sevilla 3 6 Slovan Bratislava 1 1 Sparta Praha 1 2 Sporting CP 1 0 Young Boys 2 4 Zenit 1 1 TOTALE 50 52

Quando ha segnato Erling Haaland in Champions League?

I gol realizzati da Haaland sono ripartiti quasi uniformemente fra entrambi i tempi, ma gli allenatori avversari dovrebbero temerlo di più nella prima frazione di gioco. La maggior parte dei suoi gol, infatti, è arrivata nel primo tempo.

Minuto Gol 0–10 2 11–20 5 21–30 5 31–40 4 41-fine primo tempo 8 Primo tempo 24 46–55 6 56–65 7 66–75 7 76–85 5 85-fine secondo tempo

3 Secondo tempo 28 TOTALE 52

Quante triplette ha segnato Erling Haaland in Champions League?

Haaland ha segnato due triplette in Champions League, la prima delle quali nel primo tempo al debutto contro il Genk nel 2019. Successivamente ha segnato una doppietta in nove occasioni ed è diventato il primo giocatore a segnare più volte in quattro presenze consecutive in Champions League (mentre era al Dortmund). La tripletta successiva gli è sfuggita fino al ritorno degli ottavi 2022/23 contro il Lipsia, quando è diventato il terzo giocatore a segnare cinque gol in una partita di Champions League﻿.

Highlights 2019/20: Salzburg - Genk 6-2

Gol in Champions League: confronto tra Haaland, Mbappé, Messi e Ronaldo

Haaland ha preso d'assalto la Champions League, impiegando appena sette partite per arrivare a 10 gol e altre sette per arrivare a 20. Entrambi sono stati record, ma da allora Sébastien Haller lo ha superato impiegando appena sei partite.

Nessuno si avvicina al suo record di 20 gol in sole 14 presenze. Harry Kane, l'inseguitore più vicino, ha impiegato 10 partite in più; Lionel Messi, Robert Lewandowski (36) e Kylian Mbappé (40) ancora di più, mentre Ronaldo, che non ha segnato fino alla 27ª presenza in Champions League, ne ha impiegate 56.

Con i cinque gol ﻿contro il Lipsia, Haaland è arrivato a quota 30 reti in sole 25 partite, stabilendo un altro record in Champions League; Ruud van Nistelrooy deteneva il primato precedente con 34 partite. Quindi, ha superato il record dell'olandese di 42 partite per arrivare a 35 gol, raggiungendo questa cifra anche prima di Kylian Mbappé (detentore del primato precedente con 23 anni e 260 giorni), e ha ripetuto l'impresa in occasione dei 40 gol (35 partite, 23 anni e 130 giorni).

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol 40 gol 50 gol Haaland 7 partite 14* 25* 35* 49* Kane 12 24 45 57 - Van Nistelrooy 15 27 34 45 62 Lewandowski

16

36 46 61 77 Messi 23 36 48 61 66 Neymar

19 38 49 65 - Benzema 14 34 50 67 88 Mbappé 15 37 51 59 79 Ronaldo

37

56 74 82 91 Haller 6* - - -

*record

Quali record detiene Haaland in Champions League?

Giocatore più giovane a segnare 15 gol – 20 anni e 126 giorni

Giocatore più veloce a segnare 15 gol – 12 partite

Giocatore più giovane a segnare 20 gol – 20 anni e 231 giorni

Giocatore più veloce a segnare 20 gol – 14 partite

Giocatore più giovane a segnare 25 gol – 22 anni e 47 giorni

Giocatore più veloce a segnare 25 gol – 20 partite

Giocatore più giovane a segnare 30 gol – 22 anni e 236 giorni

Giocatore più veloce a segnare 30 gol – 25 partite

Giocatore più giovane a segnare 35 gol – 22 anni e 272 giorni

Giocatore più veloce a segnare 35 gol – 27 partite

Giocatore più giovane a segnare 40 gol - 23 anni e 130 giorni

Giocatore più veloce a segnare 40 gol - 35 partite

Giocatore più giovane a segnare 45 gol - 24 anni e 128 giorni

Giocatore più veloce a segnare 45 gol - 44 partite

Giocatore più veloce a segnare 50 gol - 49 partite

Unico giocatore ad aver segnato una tripletta all'esordio nella competizione

Unico giocatore ad aver segnato più volte in quattro partite consecutive

Unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre club

