Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Karim Benzema: chi sono i migliori giocatori francesi della UEFA Champions League?

﻿La Francia è un paese importante nel calcio internazionale, ma i suoi club hanno vinto la massima competizione europea solo due volte: il Marsiglia ha trionfato nella prima edizione della UEFA Champions League nel 1992/93, mentre il Paris ci è riuscito nel 2024/25. I giocatori francesi sono sempre stati ambiti: in particolare, Raymond Kopa ha perso la finale di Coppa dei Campioni 1955/56 con il Reims e poi si è trasferito al Real Madrid, con cui ha vinto le tre edizioni successive.

Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2025

Più presenze di un calciatore francese in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

152: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

112: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

111: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)

108: Patrice Evra (Monaco, Manchester United, Juventus)

96: Claude Makelele (Nantes, Real Madrid, Chelsea)

92: Kylian Mbappé (Monaco, Paris, Real Madrid)﻿

92: Raphaël Varane (Real Madrid, Manchester United)

87: Franck Ribéry (Bayern München)

83: Florent Malouda (Lyon, Chelsea)

82: Robert Pirès (Marseille, Arsenal, Villarreal)

82: Mikaël Silvestre (Inter, Manchester United, Arsenal, Bremen)



Migliori marcatori francesi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Guarda i 60 gol di Karim Benzema in Champions League

90: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

64: Kylian Mbappé (Monaco, Paris, Real Madrid)

50: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

43: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)

29: David Trezeguet (Monaco, Juventus)

24: Olivier Giroud (Arsenal, Chelsea, AC Milan)

21: Ousmane Dembélé (Dortmund, Barcelona, Paris)

20: Nicolas Anelka (Arsenal, Real Madrid, Paris, Fenerbahçe, Chelsea, Juventus)

18: Franck Ribéry (Bayern München)

17: Kingsley Coman (Juventus, Bayern)

Calciatori francesi con più presenze in competizioni UEFA per club*

Icona della Champions League: Zinédine Zidane

157: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

140: Thierry Henry (Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona)

134: Claude Makelele (Nantes, Celta, Real Madrid, Chelsea, Paris)

132: Mathieu Valbuena (Marseille, Dinamo Moskva, Lyon, Fenerbahçe, Olympiacos)

124: Patrice Evra (Monaco, Man United, Juventus, Marseille)

122: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)

122: Zinédine Zidane (Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid)

117: Franck Ribéry (Marseille, Bayern München)

117: Robert Pirès (Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal)

115: Steve Mandanda (Marseille, Rennes)

Migliori marcatori francesi in competizioni UEFA per club*

92: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

65: Kylian Mbappé (Monaco, Paris, Real Madrid)

59: Thierry Henry (Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona)

50: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)

43: Olivier Giroud (Montpellier, Arsenal, Chelsea, AC Milan, Lille)

40: Jean-Pierre Papin (Club Brugge, Marseille, AC Milan, Bayern München, Bordeaux)

37: David Trezeguet (Monaco, Juventus)

33: Kevin Gameiro (Strasbourg, Paris, Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia)

32: Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

30: Michel Platini (St-Étienne, Juventus)

Statistiche

Club più vincente: Marseille (1 Coppa dei Campioni)

Prima squadra a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Stade de Reims (vice campione,1955/56)

Prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Marseille (1992/93)

Il trionfo del Paris in Champions League 2024/25: tutti i gol

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA