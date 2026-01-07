Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Karim Benzema: chi sono i migliori giocatori francesi della UEFA Champions League?
mercoledì 7 gennaio 2026
Intro articolo
Quali giocatori francesi hanno collezionato più presenze e gol nella competizione?
Contenuti top media
Corpo articolo
La Francia è un paese importante nel calcio internazionale, ma i suoi club hanno vinto la massima competizione europea solo due volte: il Marsiglia ha trionfato nella prima edizione della UEFA Champions League nel 1992/93, mentre il Paris ci è riuscito nel 2024/25. I giocatori francesi sono sempre stati ambiti: in particolare, Raymond Kopa ha perso la finale di Coppa dei Campioni 1955/56 con il Reims e poi si è trasferito al Real Madrid, con cui ha vinto le tre edizioni successive.
Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2025
Più presenze di un calciatore francese in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
152: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)
112: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)
111: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)
108: Patrice Evra (Monaco, Manchester United, Juventus)
96: Claude Makelele (Nantes, Real Madrid, Chelsea)
92: Kylian Mbappé (Monaco, Paris, Real Madrid)
92: Raphaël Varane (Real Madrid, Manchester United)
87: Franck Ribéry (Bayern München)
83: Florent Malouda (Lyon, Chelsea)
82: Robert Pirès (Marseille, Arsenal, Villarreal)
82: Mikaël Silvestre (Inter, Manchester United, Arsenal, Bremen)
Migliori marcatori francesi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
90: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)
64: Kylian Mbappé (Monaco, Paris, Real Madrid)
50: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)
43: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)
29: David Trezeguet (Monaco, Juventus)
24: Olivier Giroud (Arsenal, Chelsea, AC Milan)
21: Ousmane Dembélé (Dortmund, Barcelona, Paris)
20: Nicolas Anelka (Arsenal, Real Madrid, Paris, Fenerbahçe, Chelsea, Juventus)
18: Franck Ribéry (Bayern München)
17: Kingsley Coman (Juventus, Bayern)
Calciatori francesi con più presenze in competizioni UEFA per club*
157: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)
140: Thierry Henry (Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona)
134: Claude Makelele (Nantes, Celta, Real Madrid, Chelsea, Paris)
132: Mathieu Valbuena (Marseille, Dinamo Moskva, Lyon, Fenerbahçe, Olympiacos)
124: Patrice Evra (Monaco, Man United, Juventus, Marseille)
122: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)
122: Zinédine Zidane (Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid)
117: Franck Ribéry (Marseille, Bayern München)
117: Robert Pirès (Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal)
115: Steve Mandanda (Marseille, Rennes)
Migliori marcatori francesi in competizioni UEFA per club*
92: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)
65: Kylian Mbappé (Monaco, Paris, Real Madrid)
59: Thierry Henry (Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona)
50: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona)
43: Olivier Giroud (Montpellier, Arsenal, Chelsea, AC Milan, Lille)
40: Jean-Pierre Papin (Club Brugge, Marseille, AC Milan, Bayern München, Bordeaux)
37: David Trezeguet (Monaco, Juventus)
33: Kevin Gameiro (Strasbourg, Paris, Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia)
32: Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)
30: Michel Platini (St-Étienne, Juventus)
Statistiche
Club più vincente: Marseille (1 Coppa dei Campioni)
Prima squadra a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Stade de Reims (vice campione,1955/56)
Prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Marseille (1992/93)
Contenuti simili
Le stelle argentine in Europa
I migliori calciatori belgi in Europa
I migliori brasiliani in Europa
Oršić, Modrić, Perišić: le grandi stelle croate
I migliori calciatori danesi in Europa
I migliori calciatori inglesi in Europa
Chi sono i migliori francesi della Champions League?
I migliori calciatori della Germania
I migliori calciatori italiani in Europa
I migliori giocatori dei Paesi Bassi
Le stelle polacche in Europa
I migliori giocatori del Portogallo in Europa
I migliori serbi in Europa
I migliori calciatori spagnoli in Europa
I migliori svizzeri in Europa
Le più grandi stelle turche
I migliori statunitensi in Europa
I migliori giocatori gallesi della UEFA Champions League
Le più grandi stelle africane in Europa
I migliori giocatori asiatici in Europa
Dall'Oceania all'Europa con furore
Stelle del Nord e del Centro America in Europa
Le stelle sudamericane nelle competizioni europee per club
*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA