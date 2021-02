I migliori calciatori spagnoli in UEFA Champions League

Più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni comprese)

157: Xavi Hernández (Barcellona)

144: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

132: Andrés Iniesta (Barcellona)

127: Sergio Ramos (Real Madrid)

127: Xabi Alonso (Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern)

120: Gerard Piqué (Manchester United, Barcellona)

120: Carles Puyol (Barcellona)

117: Sergio Busquets (Barcellona)

110: Cesc Fàbregas (Arsenal, Barcellona, Chelsea)

110: Victor Valdés (Barcellona)

Più gol in Coppa dei Campioni /UEFA Champions League (qualificazioni comprese)

71: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

49: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

39: Fernando Morientes (Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia, Marseille)

32: Francisco Gento (Real Madrid)

24: Cesc Fàbregas (Arsenal, Barcellona, Chelsea)

22: Carlos Santillana (Real Madrid)

21: Álvaro Morata (Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid)

21: Amancio Amaro (Real Madrid)

20: Fernando Torres (Liverpool, Chelsea, Atlético)

20: Luis Enrique (Real Madrid, Barcellona)

Più presenze in competizioni UEFA per club*

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

176: Pepe Reina (Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern, AC Milan, Lazio)

173: Xavi Hernández (Barcellona)

161: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

138: Andrés Iniesta (Barcellona)

137: Sergio Ramos (Siviglia, Real Madrid)

131: Carles Puyol (Barcellona)

128: Xabi Alonso (Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern)

122: Fernando Morientes (Zaragoza, Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia, Marseille)

122: Gerard Piqué (Manchester United, Barcellona)

Più gol in competizioni UEFA per club*

77: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

50: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

48: Carlos Santillana (Real Madrid)

44: Fernando Morientes (Zaragoza, Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia, Marseille)

37: Aritz Aduriz (Valencia, Athletic Club)

35: Fernando Torres (Liverpool, Chelsea, Atlético)

33: Francisco Gento (Real Madrid)

28: Luis Enrique (Real Madrid, Barcellona)

28: David Villa (Zaragoza, Valencia, Barcellona, Atlético Madrid)

28: Roberto Soldado (Real Madrid, Osasuna, Valencia, Tottenham, Villarreal, Fenerbahçe, Granada)

Numeri e statistiche

Club con più titoli europei: Real Madrid (13 Coppe dei Campioni)

Più partite in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Real Madrid (445)

Più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Real Madrid (984)

Prima squadra a partecipare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League:Real Madrid (winners,1955/56)

Prima squadra a vincere Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Real Madrid (1955/56)

• Il Real Madrid è l'unica squadra ad aver vinto per tre volte consecutive sia la Coppa dei Campioni che la UEFA Champions League.

• Real Madrid e Barcellona sono gli unici due club ad aver partecipato a 25 edizioni di UEFA Champions League. Il Real ha superato la fase a gironi in ogni stagione dell'attuale formato: per un totale di 25 volte dal 1996, non riuscendoci solo nel 1997 poiché aveva fallito la qualificazione.

• Coppa dei Campioni e UEFA Champions League sono state vinte dieci volte da allenatori spagnoli. Nove di queste con squadre spagnole (Real Madrid sei, Barcellona tre). Rafael Benítez (Liverpool, 2005) è l'unico allenatore spagnoload aver vinto il trofeo con un club non spagnolo.

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA