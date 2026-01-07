Manuel Neuer, İlkay Gündoğan, Thomas Müller, Mario Götze: chi sono i migliori calciatori tedeschi in UEFA Champions League?
mercoledì 7 gennaio 2026
Quali calciatori della Germania hanno più presenze e gol nella competizione?
Le squadre della Bundesliga sono una presenza fissa nelle principali competizioni europee per club. Quella di maggior successo è il Bayern, che ha vinto la coppa per club più ambita sei volte (l'ultima nel 2019/20). L'Eintracht ha perso in finale nel 1960, ma è stato solo negli anni '70 che i club tedeschi sono saliti alla ribalta in Coppa dei Campioni, con tre successi consecutivi del Bayern dal 1974 al 1976. Da allora, anche Amburgo (1983) e Dortmund (1997) hanno vinto il torneo.
Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2025
Calciatori tedeschi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
163: Thomas Müller (Bayern München)
156: Manuel Neuer (Schalke, Bayern München)
151: Toni Kroos (Bayern München, Real Madrid)
112: Philipp Lahm (Bayern München, Stuttgart)
111: İlkay Gündoğan (Dortmund, Manchester City, Barcelona, Galatasaray)
103: Oliver Kahn (Bayern München)
102: Joshua Kimmich (Bayern München)
95: Bastian Schweinsteiger (Bayern München, Manchester United)
93: Michael Ballack (Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern München, Chelsea)
90: Mats Hummels (Dortmund, Bayern München)
Calciatori tedeschi con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
57: Thomas Müller (Bayern München)
26: Mario Gomez (Stuttgart, Bayern München)
24: Marco Reus (Dortmund)
23: Leroy Sané (Schalke, Man City, Bayern München)
17: Serge Gnabry (Arsenal, Bayern München)
17: Timo Werner (Leipzig, Chelsea)
16: Michael Ballack (Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern München, Chelsea)
15: Karim Adeyemi (Salzburg, Dortmund)
14: Miroslav Klose (Bremen, Bayern München)
13: İlkay Gündoğan (Dortmund, Manchester City, Barcelona, Galatasaray)
13: Carsten Jancker (Bayern München)
13: Lukas Podolski (Bayern München, Arsenal, Galatasaray)
Più presenze di un giocatore tedesco in competizioni UEFA per club*
167: Thomas Müller (Bayern München)
165: Manuel Neuer (Schalke, Bayern München)
164: Toni Kroos (Bayern München, Real Madrid)
142: Oliver Kahn (Karlsruhe, Bayern München)
131: Philipp Lahm (Bayern München, Stuttgart)
130: Jérôme Boateng (Hamburg, Manchester City, Bayern München, Lyon, LASK)
126: Mario Götze (Dortmund, Bayern München, PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt)
125: Frank Rost (Bremen, Schalke, Hamburg)
121: İlkay Gündoğan (Dortmund, Manchester City, Barcelona, Galatasaray)
120: Mats Hummels (Dortmund, Bayern München, Roma)
Migliori marcatori tedeschi in competizioni UEFA per club*
62: Gerd Müller (Bayern München)
57: Thomas Müller (Bayern München)
45: Jupp Heynckes (Mönchengladbach)
43: Ulf Kirsten (Dynamo Dresden, Leverkusen)
42: Mario Gomez (Stuttgart, Bayern München, Fiorentina, Beşiktaş)
39: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München, Inter, Servette)
38: Dieter Müller (Köln, Stuttgart, Bordeaux)
33: Marco Reus (Dortmund)
31: Miroslav Klose (Kaiserslautern, Bremen, Bayern München, Lazio)
29: Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf, Köln, Marseille, Bremen)
Numeri e statistiche
Club con più titoli europei: Bayern (6 vittorie)
Prima squadra a partecipare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Rot-Weiss Essen (primo turno,1955/56)
Prima squadra a vincere Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Bayern (1973/74)
*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA