Manuel Neuer, İlkay Gündoğan, Thomas Müller, Mario Götze: chi sono i migliori calciatori tedeschi in UEFA Champions League?

Le squadre della Bundesliga sono una presenza fissa nelle principali competizioni europee per club. Quella di maggior successo è il Bayern, che ha vinto la coppa per club più ambita sei volte (l'ultima nel 2019/20). L'Eintracht ha perso in finale nel 1960, ma è stato solo negli anni '70 che i club tedeschi sono saliti alla ribalta in Coppa dei Campioni, con tre successi consecutivi del Bayern dal 1974 al 1976. Da allora, anche Amburgo (1983) e Dortmund (1997) hanno vinto il torneo.

Calciatori tedeschi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

163: Thomas Müller (Bayern München)

156: Manuel Neuer (Schalke, Bayern München)

151: Toni Kroos (Bayern München, Real Madrid)

112: Philipp Lahm (Bayern München, Stuttgart)

111: İlkay Gündoğan (Dortmund, Manchester City, Barcelona, Galatasaray)

103: Oliver Kahn (Bayern München)

102: Joshua Kimmich (Bayern München)

95: Bastian Schweinsteiger (Bayern München, Manchester United)

93: Michael Ballack (Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern München, Chelsea)

90: Mats Hummels (Dortmund, Bayern München)

Calciatori tedeschi con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Guarda cinque grandi gol di Thomas Müller

57: Thomas Müller (Bayern München)

26: Mario Gomez (Stuttgart, Bayern München)

24: Marco Reus (Dortmund)

23: Leroy Sané (Schalke, Man City, Bayern München)

17: Serge Gnabry (Arsenal, Bayern München)

17: Timo Werner (Leipzig, Chelsea)

16: Michael Ballack (Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern München, Chelsea)

15: Karim Adeyemi (Salzburg, Dortmund)

14: Miroslav Klose (Bremen, Bayern München)

13: İlkay Gündoğan (Dortmund, Manchester City, Barcelona, Galatasaray)

13: Carsten Jancker (Bayern München)

13: Lukas Podolski (Bayern München, Arsenal, Galatasaray)



Più presenze di un giocatore tedesco in competizioni UEFA per club*

Grandi parate di Manuel Neuer in Champions League

167: Thomas Müller (Bayern München)

165: Manuel Neuer (Schalke, Bayern München)

164: Toni Kroos (Bayern München, Real Madrid)

142: Oliver Kahn (Karlsruhe, Bayern München)

131: Philipp Lahm (Bayern München, Stuttgart)

130: Jérôme Boateng (Hamburg, Manchester City, Bayern München, Lyon, LASK)

126: Mario Götze (Dortmund, Bayern München, PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt)

125: Frank Rost (Bremen, Schalke, Hamburg)

121: İlkay Gündoğan (Dortmund, Manchester City, Barcelona, Galatasaray)

120: Mats Hummels (Dortmund, Bayern München, Roma)

Migliori marcatori tedeschi in competizioni UEFA per club*

I gol di Gerd Müller in finale di Coppa dei Campioni

62: Gerd Müller (Bayern München)

57: Thomas Müller (Bayern München)

45: Jupp Heynckes (Mönchengladbach)

43: Ulf Kirsten (Dynamo Dresden, Leverkusen)

42: Mario Gomez (Stuttgart, Bayern München, Fiorentina, Beşiktaş)

39: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München, Inter, Servette)

38: Dieter Müller (Köln, Stuttgart, Bordeaux)

33: Marco Reus (Dortmund)

31: Miroslav Klose (Kaiserslautern, Bremen, Bayern München, Lazio)

29: Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf, Köln, Marseille, Bremen)

Numeri e statistiche

La tripletta del Bayern in Coppa dei Campioni 1974-76

Club con più titoli europei: Bayern (6 vittorie)

Prima squadra a partecipare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Rot-Weiss Essen (primo turno,1955/56)

Prima squadra a vincere Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Bayern (1973/74)

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA