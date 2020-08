Quarti di finale e semifinali di Champions League: le squadre qualificate

I quarti di finale, le semifinali e la finale di questa stagione si disputeranno in gara unica a Lisbona, Portogallo. Tutte le partite inizieranno alle 21:00CET.

Quarti di finale

Mercoledì 12 agosto, 21:00 CET

Atalanta - Paris 1-2, Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Giovedì 13 agosto, 21:00 CET

Leipzig - Atlético, Estádio José Alvalade

Venerdì 14 agosto, 21:00 CET

Barcellona - Bayern, Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Sabato 15 agosto, 21:00 CET

Manchester City - Lyon, Estádio José Alvalade

Semifinali

Martedì 18 agosto, 21:00 CET

1: Leipzig/Atlético - Paris Saint-Germain, Estádio do Sport Lisboa e Benfica



Mercoledì 19 agosto, 21:00 CET

2: Manchester City/Lyon - Barcelona/Bayern München, Estádio José Alvalade

Finale

Domenica 23 agosto, 21:00 CET

Vincente 1 - Vincente 2, Estádio do Sport Lisboa e Benfica

LIPSIA

Ranking UEFA : 32

In stagione: G8 V5 P2 S1 F15 S8

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo G, 4-0 contro il Tottenham (ottavi)

Ultime cinque partite: VSPVP

Migliori marcatori: Timo Werner, Marcel Sabitzer (4)

Scorsa stagione: fase a gironi di Europa League

Miglior risultato Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/20)

James Thorogood, reporter Leipzig: la tranquillità del Leipzig nel doppio confronto contro i finalisti della scorsa stagione dimostra tutta la loro qualità, nonostante siano al debutto nella fase a eliminazione diretta. Julian Nagelsmann diventa il tecnico più giovane a raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League.

ATLÉTICO (ESP)

Ranking UEFA: 2

In questa stagione: P8 V5 P1 S2 GF12 GS7

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo D, 4-2 contro il Liverpool (ottavi)

Ultime cinque partite: PVVPV

Miglior marcatore: Álvaro Morata (3)

Scorsa stagione: ottavi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vicecampione (l'ultima volta nel 2015/16)

Joseph Walker, reporter Atlético: la vittoria contro il Liverpool agli ottavi simboleggia la stagione dell'Atlético, squadra che non sempre è al meglio ma sa sempre come portare a casa il risultato. Nessuno vorrà essere sorteggiato contro i colchoneros al prossimo turno.

BARCELLONA (ESP)



Ranking UEFA: 3

In stagione: G8 V5 P3 S0 GF13 GS6

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo F, 4-2 contro il Napoli (ottavi)

Ultime cinque partite: VVSVV

Migliori marcatori: Luis Suárez (4)

Scorsa stagione: semifinali

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vincitrice in cinque occasioni (la più recente nel 2015 2015)

Graham Hunter, reporter Barcellona: solo un inguaribile ottimista potrebbe considerare il Barcellona favorito ai quarti. La squadra è stata convincente in casa, ma talvolta balbettante in trasferta e a metà stagione Ernesto Valverde è stato esonerato. Ciononostante, Dortmund, Inter e Napoli si sono dovute inchinare: l’arte di vincere anche senza entusiasmare!

BAYERN (GER)



Ranking UEFA: 4

In stagione: G8 V8 P0 S0 GF31 GS6

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo B, 7-1 contro il Chelsea (ottavi)

Ultime cinque partite: VVVVV

Migliori marcatori: Robert Lewandowski (13)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vincitrice in cinque occasioni (la più recente nel 2013)

Jordan Maciel, reporter Bayern: il Bayern è in forma scintillante nel 2020 ed è ancora imbattuto in Champions League in questa stagione, perciò va inserito tra i favoriti per il successo. A Lisbona i bavaresi dovranno però vedersela con un altro gigante d’Europa, il Barcellona.

Manchester City (ENG)

Ranking UEFA: 6

In stagione: G8 V6 P2 S0 GF20 GS6

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo C, 4-2 contro il Real Madrid (ottavi)

Ultime cinque partite: VVVSV

Migliori marcatori: Gabriel Jesus, Raheem Sterling (6)

Scorsa stagione: quarti

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinali (2015/16)

Simon Hart, reporter Man. City: il City si è preso il suo tempo per dimostrare tutta la sua potenza nelle competizione, ma viaggerà a Lisbona imbattuto e dopo un brillante successo contro il Real Madrid. Lo stile dei Citizens sotto Pep Guardiola non è mai stato messo in discussione ma ora più che mai il club appare in una posizione privilegiata per dimostrare la sua sostanza nell'elite europea.

LIONE (FRA)

Ranking UEFA : 17

In stagione: G8 V3 P2 S3 GF11 GS10

Cammino qualificazione: secondo classificato Gruppo G, 2-2 contro la Juventus, OL vince per i gol in trasferta (ottavi)

Ultime cinque partite: SPSSV

Migliori marcatori: Memphis Depay (6)

Scorsa stagione: ottavi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinali (2009/10)

David Crossan, reporter Lyon : Il Lione ha cavalcato un po' la fortuna nella fase a gironi ma è stato eccezionale contro i campioni d'Italia della Juventus raggiungendo i quarti di finale. Con Depay in forma e in autore del vantaggio (ha segnato in tutte le sue presenze in Champions League in questa stagione), e un 3-5-2 'europeo', i francesi potrebbero fare un'altra sorpresa.



Neymar è stato votato Man of the Match contro l'Atalanta

PARIS (FRA)

UEFA ranking: 7

In stagione: P9 V7 P1 S1 GF22 GS5

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo A, 3-2 contro il Dortmund (ottavi), 2-1 contro l'Atalanta (quarti)

Migliori marcatori: Mauro Icardi, Kylian Mbappé (5)

La scorsa stagione: ottavi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinali (1994/95)

Chris Burke, reporter Paris: battuto fuori casa dal Dortmund e in svantaggio fino al 90' contro l'Atalanta, il PSG ha avuto grande carattere ed è riuscito a strappare un posto in semifinale. Dopo la consueta passeggiata nella fase a gironi, la squadra parigina ha spazzato le incertezze viste nelle scorse edizioni nella fase a eliminazione diretta, dimostrandosi più maturo mentalmente. E mentre Neymar e Kylian Mbappé rimangono i giocatori più pericolosi in attacco, altrettanto efficace è stata la difesa, con appena cinque gol subiti in nove partite.