I più giovani marcatori in Champions League: Ansu Fati, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Cesc Fàbregas, Patrick Kluivert

Il marcatore più giovane di sempre in UEFA Champions League è Ansu Fati, che aveva appena 17 anni e 40 giorni quando ha segnato nel successo del Barcellona a San Siro contro l'Inter all'ultima giornata della fase a gironi 2019/20. Fati ha battuto di 154 giorni il record precedente stabilito da Peter Ofori-Quaye nel 1997, cinque anni prima della sua nascita.

Alla prima giornata del 2024/25, Lamine Yamal è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare nella competizione, grazie alla rete nella sconfitta del Barcelona contro il Monaco. Nel resto della top ten ci sono giocatori molto famosi come Mateo Kovačić e Cesc Fàbregas.

Con il gol in Champions League con la maglia del Dortmund contro il Manchester City ai quarti di finale, Bellingham è diventato il secondo marcatore più giovane nella fase a eliminazione diretta della competizione. Poche settimane prima, un altro diciassettenne, Jamal Musiala, aveva segnato per il Bayern contro la Lazio agli ottavi. Bellingham era più giovane, ma è un altro giocatore del Barcellona a detenere il record di più giovane marcatore nella fase a eliminazione diretta: Bojan Krkić contro lo Schalke nel 2008.

Per quanto riguarda la finale, il marcatore più giovane di sempre è Patrick Kluivert (Ajax, 18 anni e 327 giorni).

UEFA.com elenca i giocatori più giovani ad aver segnato nella competizione e in finale.

I più giovani marcatori della UEFA Champions League

17 anni 40 giorni: Ansu Fati (Inter - Barcellona 1-2, 10/12/19)

17 anni 68 giorni: Lamine Yamal (Monaco - Barcelona 2-1, 19/09/2024)

17 anni e 106 giorni: Dastan Satpayev (Copenaghen - Kairat Almaty 3-2, 26/11/25)

17 anni e 113 giorni: Viktor Dadason (Copenaghen - Dortmund 2-4, 21/10/25)

17 anni 119 giorni: George Ilenikhena (Antwerp - Barcelona 3-2, 13/12/23)

17 anni 149 giorni: Antonio Nusa (Porto 0-4 Club Brugge, 13/09/22)

17 anni 194 giorni: Peter Ofori-Quaye (Rosenborg -Olympiacos 5-1, 01/10/97)

17 anni 215 giorni: Mateo Kovačić (Dinamo Zagreb - Lyon 1-7, 07/12/11)

17 anni 217 giorni: Cesc Fàbregas (Arsenal - Rosenborg 5-1, 07/12/04)

17 anni 217 giorni: Bojan Krkić (Schalke - Barcellona 0-1, 01/04/08)

Solo fase a eliminazione diretta

17 anni e 217 giorni: Bojan Krkić (Schalke - Barcellona 0-1, 01/04/08)

17 anni 241 giorni: Lamine Yamal (Barcelona - Benfica 3-1, 11/03/25)

17 anni 289 giorni: Jude Bellingham (Borussia Dortmund - Manchester City 1-2, 14/04/21)

17 anni e 348 giorni: Ethan Nwaneri (PSV - Arsenal 1-7, 04/03/2025)

17 anni e 363 giorni: Jamal Musiala (Lazio - Bayern 1-4, 23/02/21)

Marcatore più giovane in finale di Champions League

18 anni e 327 giorni: Patrick Kluivert (Ajax - AC Milan 1-0, 24/05/95)

Più giovani a segnare un gol e servire un assist in una partita di UEFA Champions League*

17 anni 241 giorni: Lamine Yamal (Barcelona - Benfica 3-1, 11/03/25)

17 anni 263 giorni: Breel Embolo (Basel - Ludogorets 4-0, 04/11/14)

17 anni 355 giorni: Ansu Fati (Barcelona - Ferencváros 5-1, 20/10/20)

*Solo dalla fase a gironi/fase campionato alla finale