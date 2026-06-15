Roberto Carlos, Lionel Messi, Neymar, Edinson Cavani: chi sono le migliori stelle sudamericane in UEFA Champions League?
lunedì 15 giugno 2026
Intro articolo
Quali calciatori sudamericani hanno più presenze e gol nelle competizioni europee per club?
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Marquinhos si è laureato campione d'Europa con il Paris Saint-Germain nel 2025 e nel 2026, diventando l'ultimo giocatore sudamericano a entrare nella storia della UEFA Champions League. I connazionali Casemiro e Marcelo comandano la classifica dei trionfi dei sudamericani con quattro vittorie ciascuno in Champions League, mentre Lionel Messi ha trionfato in tre occasioni.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Giocatori sudamericani** con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
163: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)
122: Marquinhos (BRA – Paris)
120: Roberto Carlos (BRA – Real Madrid, Fenerbahçe)
116: Angel Di María (ARG – Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)
111: Dani Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)
105: Thiago Silva (BRA – AC Milan, Paris, Chelsea)
103: Fernandinho (BRA – Shakhtar, Manchester City)
102: Marcelo (BRA – Real Madrid)
102: Nicolas Otamendi (ARG – Porto, Manchester City, Benfica)
97: Javier Zanetti (ARG – Inter)
Migliori marcatori sudamericani** in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
129: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)
43: Neymar (BRA – Barcelona, Paris)
41: Sergio Agüero (ARG – Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)
35: Edinson Cavani (URU – Napoli, Paris, Manchester United)
34: Vinícius Júnior (BRA – Real Madrid)
30: Kaká (BRA – AC Milan, Real Madrid)
27: Rivaldo (BRA – Barcelona, AC Milan, Olympiacos)
27: Luis Suárez (URU – Ajax, Barcelona, Atlético de Madrid)
26: Gabriel Jesus (BRA – Manchester City, Arsenal)
26: Rodrygo (BRA – Real Madrid)
Giocatori sudamericani** con più presenze nelle competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
168: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)
160: Javier Zanetti (ARG – Inter)
155: Dani Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)
154: Angel Di María (ARG – Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)
147: Fernandinho (BRA – Shakhtar, Manchester City)
145: Taison (BRA – Metalist, Shakhtar, PAOK)
144: Roberto Carlos (BRA – Inter, Real Madrid, Fenerbahçe)
143: Nicolás Otamendi (ARG – Porto, Manchester City, Benfica)
127: Luisão (BRA – Benfica)
126: Willian (BRA – Shakhtar, Anji, Chelsea, Arsenal, Olympiacos)
Migliori cannonieri sudamericani** nelle competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
132: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)
63: Sergio Agüero (ARG – Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)
55: Edinson Cavani (URU – Palermo, Napoli, Paris, Manchester United)
50: Alfredo Di Stéfano (ARG – Real Madrid)
48: Radamel Falcao (COL – Porto, Atlético de Madrid, Monaco, Galatasaray)
48: Claudio Pizarro (PER – Bremen, Bayern München, Chelsea)
48: Luis Suárez (URU – Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid)
43: Neymar (BRA – Barcelona, Paris)
43: Vágner Love (BRA – CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)
40: Sonny Anderson (BRA – Servette, Monaco, Barcelona, Lyon, Villarreal)
Nazione per nazione: i sudamericani che detengono dei record nelle competizioni UEFA per club
Argentina
Presenze UCL: 163 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)
Gol UCL: 129 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)
Presenze competizioni UEFA per club: 168 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)
Gol competizioni UEFA per club: 132 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)
Bolivia
Presenze UCL: 12 – Erwin Sánchez (Boavista)
Gol UCL: 3 – Erwin Sánchez (Boavista)
Presenze competizioni UEFA per club: 36 – Erwin Sánchez (Benfica, Boavista)
Gol competizioni UEFA per club: 6 – Erwin Sánchez (Benfica, Boavista)
Brasile
Presenze UCL: Marquinhos (Paris)
Gol UCL: 43 – Neymar (Barcellona, Paris)
Presenze competizioni UEFA per club: 155 – Dani Alves (Siviglia, Barcellona, Juventus, Paris)
Gol competizioni UEFA per club: 43 = Neymar (Barcelona, Paris), Vágner Love (CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)
CilePresenze UCL: 83 – Arturo Vidal (Juventus, Bayern, Barcellona, Inter)
Gol UCL: 17 – Alexis Sánchez (Udinese, Barcellona, Arsenal, Inter, Marseille)
Presenze competizioni UEFA per club: 107 – Arturo Vidal (Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcellona, Inter)
Gol competizioni UEFA per club: 21 – Iván Zamorano (Real Madrid, Inter)
Colombia
Presenze UCL: 67 – Juan Cuadrado (Chelsea, Juventus, Inter, Atalanta)
Gol UCL: 17 Luis Díaz (Porto, Liverpool, Bayern)
Presenze competizioni UEFA per club: 92 – Iván Córdoba (Inter)
Gol competizioni UEFA per club: 48 – Radamel Falcao (Porto, Atlético Madrid, Monaco, Galatasaray)
Ecuador
Presenze UCL: 45 – Antonio Valencia (Villarreal, Manchester United)
Gol UCL: 6 = Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit), Antonio Valencia (Villarreal, Manchester United)
Presenze competizioni UEFA per club: 65 – Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit, Sochi)
Gol competizioni UEFA per club: 13= Felipe Caicedo (Basel, Manchester City, Sporting CP, Lokomotiv Moskva, Lazio), Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit, Sochi)
Paraguay
Presenze UCL: 61 – Roque Santa Cruz (Bayern München, Málaga)
Gol UCL: 11 – Óscar Cardozo (Benfica)
Presenze competizioni UEFA per club: 93 – Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)
Gol competizioni UEFA per club: 35 – Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)
Perù
Presenze UCL: 73 – Claudio Pizarro (Bayern München, Chelsea)
Gol UCL: 21 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)
Presenze competizioni UEFA per club: 112 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)
Gol competizioni UEFA per club: 48 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)
Uruguay
Presenze UCL: 79 Federico Valverde (Real Madrid)
Gol UCL: 35 – Edinson Cavani (Napoli, Paris, Man. United)
Presenze competizioni UEFA per club: 111= Diego Godín (Villarreal, Atlético, Inter), Luis Suárez (Ajax, Liverpool, Barcellona, Atlético Madrid)
Gol competizioni UEFA per club: 55 – Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Manchester United)
Venezuela
Presenze UCL: 8 – Salomón Rondón (Zenit)
Gol UCL: 2 – Salomón Rondón (Zenit)
Presenze competizioni UEFA per club: 48 – Roberto Rosales (Gent, Twente, AEK Larnaca)
Gol competizioni UEFA per club: 18 – José Rondón (Rubin, Zenit)
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*Per competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA
**Per sudamericani si intendono i giocatori appartenenti alle dieci federazioni nazionali affiliate al CONMEBOL; i giocatori del Suriname e della Guyana non sono conteggiati