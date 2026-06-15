Roberto Carlos, Lionel Messi, Neymar, Edinson Cavani: chi sono le migliori stelle sudamericane in UEFA Champions League?

Marquinhos si è laureato campione d'Europa con il Paris Saint-Germain nel 2025 e nel 2026, diventando l'ultimo giocatore sudamericano a entrare nella storia della UEFA Champions League. I connazionali Casemiro e Marcelo comandano la classifica dei trionfi dei sudamericani con quattro vittorie ciascuno in Champions League, mentre Lionel Messi ha trionfato in tre occasioni.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Giocatori sudamericani** con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Le stelle sudamericane in Champions League

163: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

122: Marquinhos (BRA – Paris)

120: Roberto Carlos (BRA – Real Madrid, Fenerbahçe)﻿

116: Angel Di María (ARG – Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)﻿

111: Dani Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)

105: Thiago Silva (BRA – AC Milan, Paris, Chelsea)

103: Fernandinho (BRA – Shakhtar, Manchester City)

102: Marcelo (BRA – Real Madrid)

102: Nicolas Otamendi (ARG – Porto, Manchester City, Benfica)

97: Javier Zanetti (ARG – Inter)

Migliori marcatori sudamericani** in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Guarda i 129 gol di Lionel Messi in Champions League.

129: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

43: Neymar (BRA – Barcelona, Paris)

41: Sergio Agüero (ARG – Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)

35: Edinson Cavani (URU – Napoli, Paris, Manchester United)

34: Vinícius Júnior (BRA – Real Madrid)

30: Kaká (BRA – AC Milan, Real Madrid)

27: Rivaldo (BRA – Barcelona, AC Milan, Olympiacos)

27: Luis Suárez (URU – Ajax, Barcelona, Atlético de Madrid)

26: Gabriel Jesus (BRA – Manchester City, Arsenal)﻿

26: Rodrygo (BRA – Real Madrid) ﻿

Giocatori sudamericani** con più presenze nelle competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Javier Zanetti con la coppa nel 2010 @Getty Images

168: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

160: Javier Zanetti (ARG – Inter)

155: Dani Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)

154: Angel Di María (ARG – Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

147: Fernandinho (BRA – Shakhtar, Manchester City)

145: Taison (BRA – Metalist, Shakhtar, PAOK)

144: Roberto Carlos (BRA – Inter, Real Madrid, Fenerbahçe)

143: Nicolás Otamendi (ARG – Porto, Manchester City, Benfica)

127: Luisão (BRA – Benfica)

126: Willian (BRA – Shakhtar, Anji, Chelsea, Arsenal, Olympiacos)

Migliori cannonieri sudamericani** nelle competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

132: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

63: Sergio Agüero (ARG – Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)

55: Edinson Cavani (URU – Palermo, Napoli, Paris, Manchester United)

50: Alfredo Di Stéfano (ARG – Real Madrid)

48: Radamel Falcao (COL – Porto, Atlético de Madrid, Monaco, Galatasaray)

48: Claudio Pizarro (PER – Bremen, Bayern München, Chelsea)

48: Luis Suárez (URU – Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid)

43: Neymar (BRA – Barcelona, Paris)

43: Vágner Love (BRA – CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)

40: Sonny Anderson (BRA – Servette, Monaco, Barcelona, Lyon, Villarreal)

Nazione per nazione: i sudamericani che detengono dei record nelle competizioni UEFA per club

Argentina

Presenze UCL: 163 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)

Gol UCL: 129 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)

Presenze competizioni UEFA per club: 168 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)

Gol competizioni UEFA per club: 132 – Lionel Messi (Barcellona, Paris)

Erwin Sànchez col Boavista ©Getty Images

Bolivia

Presenze UCL: 12 – Erwin Sánchez (Boavista)

Gol UCL: 3 – Erwin Sánchez (Boavista)

Presenze competizioni UEFA per club: 36 – Erwin Sánchez (Benfica, Boavista)

Gol competizioni UEFA per club: 6 – Erwin Sánchez (Benfica, Boavista)

Brasile

Presenze UCL: Marquinhos (Paris)

Gol UCL: 43 – Neymar (Barcellona, Paris)

Presenze competizioni UEFA per club: 155 – Dani Alves (Siviglia, Barcellona, Juventus, Paris)

Gol competizioni UEFA per club: 43 = Neymar (Barcelona, Paris), Vágner Love (CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)

Sei grandi gol di Neymar

CilePresenze UCL: 83 – Arturo Vidal (Juventus, Bayern, Barcellona, Inter)

Gol UCL: 17 – Alexis Sánchez (Udinese, Barcellona, Arsenal, Inter, Marseille)

Presenze competizioni UEFA per club: 107 – Arturo Vidal (Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcellona, Inter)

Gol competizioni UEFA per club: 21 – Iván Zamorano (Real Madrid, Inter)

Colombia

Radamel Falcao festeggiala vittoria della UEFA Europa League 2012

Presenze UCL: 67 – Juan Cuadrado (Chelsea, Juventus, Inter, Atalanta)

Gol UCL: 17 Luis Díaz (Porto, Liverpool, Bayern)

Presenze competizioni UEFA per club: 92 – Iván Córdoba (Inter)

Gol competizioni UEFA per club: 48 – Radamel Falcao (Porto, Atlético Madrid, Monaco, Galatasaray)﻿

Ecuador

Presenze UCL: 45 – Antonio Valencia (Villarreal, Manchester United)

Gol UCL: 6 = Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit), Antonio Valencia (Villarreal, Manchester United)

Presenze competizioni UEFA per club: 65 – Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit, Sochi)

Gol competizioni UEFA per club: 13= Felipe Caicedo (Basel, Manchester City, Sporting CP, Lokomotiv Moskva, Lazio), Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit, Sochi)

Paraguay

Presenze UCL: 61 – Roque Santa Cruz (Bayern München, Málaga)

Gol UCL: 11 – Óscar Cardozo (Benfica)

Presenze competizioni UEFA per club: 93 – Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)

Gol competizioni UEFA per club: 35 – Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)

Il peruviano Claudio Pizarro Getty Images

Perù

Presenze UCL: 73 – Claudio Pizarro (Bayern München, Chelsea)

Gol UCL: 21 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

Presenze competizioni UEFA per club: 112 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

Gol competizioni UEFA per club: 48 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

Uruguay

Presenze UCL: 79 Federico Valverde (Real Madrid)

Gol UCL: 35 – Edinson Cavani (Napoli, Paris, Man. United)

Presenze competizioni UEFA per club: 111= Diego Godín (Villarreal, Atlético, Inter), Luis Suárez (Ajax, Liverpool, Barcellona, Atlético Madrid)

Gol competizioni UEFA per club: 55 – Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Manchester United)

Guarda cinque grandi gol di Luis Suárez

Venezuela

Presenze UCL: 8 – Salomón Rondón (Zenit)

Gol UCL: 2 – Salomón Rondón (Zenit)

Presenze competizioni UEFA per club: 48 – Roberto Rosales (Gent, Twente, AEK Larnaca)﻿

Gol competizioni UEFA per club: 18 – José Rondón (Rubin, Zenit)

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*Per competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

**Per sudamericani si intendono i giocatori appartenenti alle dieci federazioni nazionali affiliate al CONMEBOL; i giocatori del Suriname e della Guyana non sono conteggiati