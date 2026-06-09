Luka Modrić, Ivan Perišić, Ivan Rakitić, Mislav Oršić: chi sono le stelle croate della UEFA Champions League?

La Croatia è diventata una nazione affiliata alla UEFA nel 1993, due anni dopo lo scioglimento dell'ex Jugoslavia, ma i giocatori e le squadre croate erano già da tempo presenti nelle competizioni UEFA per club. I migliori giocatori della nazione sono stati protagonisti delle big europee, come Luka Modrić, sei volte vincitore della UEFA Champions League con il Real Madrid.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2026

Calciatori croati con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

142: Luka Modrić (Tottenham, Real Madrid)

97: Ivan Rakitić (Schalke, Barcelona, Sevilla)

78: Mateo Kovačić (GNK Dinamo, Real Madrid, Chelsea, Manchester City)

63: Darijo Srna (Shakhtar)

60: Mario Mandžukić (Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus)

60: Ivan Perišić (Dortmund, Inter, Bayern München, Tottenham, PSV Eindhoven)

50: Robert Kovač (Leverkusen, Bayern München, Juventus)

44: Mario Pašalić (Spartak Moskva, Atalanta)

43: Dejan Lovren (Lyon, Liverpool, Zenit)

40: Marcelo Brozović (GNK Dinamo, Inter)﻿

40: Boris Živković (Leverkusen, Stuttgart)

Classifica marcatori croati in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Mario Mandžukić ©Getty Images

21: Mario Mandžukić (Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus) ﻿

11: Alen Bokšić (Marseille, Juventus, Lazio)

10: Mario Pašalić (Spartak Moskva, Atalanta)

10: Ivan Rakitić (Schalke, Barcelona, Sevilla)﻿

10: Ivica Olić (CSKA Moskva, Bayern München)

9: Luka Modrić (Tottenham, Real Madrid)

9: Ivan Perišić (Dortmund, Inter, Bayern München, Tottenham, PSV Eindhoven)

9: Dado Pršo (Monaco, Rangers)

8: Eduardo (Arsenal, Shakhtar)

8: Mislav Oršić (GNK Dinamo, Pafos)

Classifica marcatori croati in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Darijo Srna dello Shakhtar ©AFP/Getty Images

173: Luka Modrić (GNK Dinamo, Tottenham, Real Madrid)

152: Ivan Rakitić (Basel, Schalke, Sevilla, Barcelona, Hajduk Split)

146: Darijo Srna (Hajduk Split, Shakhtar)

114: Mateo Kovačić (GNK Dinamo, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester City)

102: Domagoj Vida (Leverkusen, GNK Dinamo, Dynamo Kyiv, Beşiktaş, AEK Athens)

97: Ivan Perišić (Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern München, Tottenham, Hadjuk Split, PSV Eindhoven)

95: Mario Mandžukić (NK Zagreb, GNK Dinamo, Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan)

95: Ognjen Vukojević (Slaven Koprivnica, GNK Dinamo, Dynamo Kyiv, Austria Wien)

93: Dominik Livaković (GNK Dinamo, Fenerbahçe)

91: Mislav Oršić (GNK Dinamo, Trabzonspor, Pafos)

Classifica marcatori croati in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*

Mladen Petrić col Panathinaikos ©Getty Images

32: Mario Mandžukić (NK Zagreb, GNK Dinamo, Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan)

32: Mislav Oršić (GNK Dinamo, Trabzonspor, Pafos)﻿

28: Bruno Petković (GNK Dinamo)﻿

27: Mladen Petrić (Grasshoppers, Basel, Hamburg, Panathinaikos)

26: Ivica Olić (GNK Dinamo, CSKA Moskva, Hamburg, Bayern München, Wolfsburg)

25: Zlatko Vujović (Hajduk Split, Bordeaux, Paris)﻿

23: Marin Tomasov (Hajduk Split, Rijeka, Astana)

21: Eduardo (GNK Dinamo, Arsenal, Shakhtar, Legia Warszawa)

17: Boško Balaban (Rijeka, GNK Dinamo, Aston Villa, Club Brugge)

17: Miljenko Mumlek (Varaždin, GNK Dinamo, Standard Liège)

Le prime volte

Robert Prosinečki with the trophy in 1991 ©Bob Thomas/Getty Images

Primo calciatore croato a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Robert Prosinečki (Crvena zvezda - Marseille 0-0, dts, vittoria Crvena zvezda 5-3 ai rigori, 1990/91﻿)



Primo calciatore croato a vincere una Coppa UEFA/UEFA Europa League

Mladen Ramljak (Tottenham Hotspur - Feyenoord 2-4 tot., 1973/74)



Unico club croato a vincere la Coppa delle Fiere (competizione non affiliata alla UEFA e predecessore della Coppa UEFA/UEFA Europa League)

Dinamo Zagreb (1966/67)



Primo calciatore croato a segnare in una finale di UEFA Champions League

Mario Mandžukić (Borussia Dortmund - Bayern München 1-2, 2012/13)

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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA