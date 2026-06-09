Luka Modrić, Ivan Perišić, Ivan Rakitić, Mislav Oršić: chi sono le stelle croate della UEFA Champions League?
martedì 9 giugno 2026
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Quali calciatori croati hanno più presenze e gol nella massima competizione europea per club?
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La Croatia è diventata una nazione affiliata alla UEFA nel 1993, due anni dopo lo scioglimento dell'ex Jugoslavia, ma i giocatori e le squadre croate erano già da tempo presenti nelle competizioni UEFA per club. I migliori giocatori della nazione sono stati protagonisti delle big europee, come Luka Modrić, sei volte vincitore della UEFA Champions League con il Real Madrid.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Calciatori croati con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
142: Luka Modrić (Tottenham, Real Madrid)
97: Ivan Rakitić (Schalke, Barcelona, Sevilla)
78: Mateo Kovačić (GNK Dinamo, Real Madrid, Chelsea, Manchester City)
63: Darijo Srna (Shakhtar)
60: Mario Mandžukić (Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus)
60: Ivan Perišić (Dortmund, Inter, Bayern München, Tottenham, PSV Eindhoven)
50: Robert Kovač (Leverkusen, Bayern München, Juventus)
44: Mario Pašalić (Spartak Moskva, Atalanta)
43: Dejan Lovren (Lyon, Liverpool, Zenit)
40: Marcelo Brozović (GNK Dinamo, Inter)
40: Boris Živković (Leverkusen, Stuttgart)
Classifica marcatori croati in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
21: Mario Mandžukić (Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus)
11: Alen Bokšić (Marseille, Juventus, Lazio)
10: Mario Pašalić (Spartak Moskva, Atalanta)
10: Ivan Rakitić (Schalke, Barcelona, Sevilla)
10: Ivica Olić (CSKA Moskva, Bayern München)
9: Luka Modrić (Tottenham, Real Madrid)
9: Ivan Perišić (Dortmund, Inter, Bayern München, Tottenham, PSV Eindhoven)
9: Dado Pršo (Monaco, Rangers)
8: Eduardo (Arsenal, Shakhtar)
8: Mislav Oršić (GNK Dinamo, Pafos)
Classifica marcatori croati in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
173: Luka Modrić (GNK Dinamo, Tottenham, Real Madrid)
152: Ivan Rakitić (Basel, Schalke, Sevilla, Barcelona, Hajduk Split)
146: Darijo Srna (Hajduk Split, Shakhtar)
114: Mateo Kovačić (GNK Dinamo, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester City)
102: Domagoj Vida (Leverkusen, GNK Dinamo, Dynamo Kyiv, Beşiktaş, AEK Athens)
97: Ivan Perišić (Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern München, Tottenham, Hadjuk Split, PSV Eindhoven)
95: Mario Mandžukić (NK Zagreb, GNK Dinamo, Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan)
95: Ognjen Vukojević (Slaven Koprivnica, GNK Dinamo, Dynamo Kyiv, Austria Wien)
93: Dominik Livaković (GNK Dinamo, Fenerbahçe)
91: Mislav Oršić (GNK Dinamo, Trabzonspor, Pafos)
Classifica marcatori croati in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
32: Mario Mandžukić (NK Zagreb, GNK Dinamo, Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan)
32: Mislav Oršić (GNK Dinamo, Trabzonspor, Pafos)
28: Bruno Petković (GNK Dinamo)
27: Mladen Petrić (Grasshoppers, Basel, Hamburg, Panathinaikos)
26: Ivica Olić (GNK Dinamo, CSKA Moskva, Hamburg, Bayern München, Wolfsburg)
25: Zlatko Vujović (Hajduk Split, Bordeaux, Paris)
23: Marin Tomasov (Hajduk Split, Rijeka, Astana)
21: Eduardo (GNK Dinamo, Arsenal, Shakhtar, Legia Warszawa)
17: Boško Balaban (Rijeka, GNK Dinamo, Aston Villa, Club Brugge)
17: Miljenko Mumlek (Varaždin, GNK Dinamo, Standard Liège)
Le prime volte
Primo calciatore croato a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Robert Prosinečki (Crvena zvezda - Marseille 0-0, dts, vittoria Crvena zvezda 5-3 ai rigori, 1990/91)
Primo calciatore croato a vincere una Coppa UEFA/UEFA Europa League
Mladen Ramljak (Tottenham Hotspur - Feyenoord 2-4 tot., 1973/74)
Unico club croato a vincere la Coppa delle Fiere (competizione non affiliata alla UEFA e predecessore della Coppa UEFA/UEFA Europa League)
Dinamo Zagreb (1966/67)
Primo calciatore croato a segnare in una finale di UEFA Champions League
Mario Mandžukić (Borussia Dortmund - Bayern München 1-2, 2012/13)
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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA