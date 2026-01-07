Clarence Seedorf, Arjen Robben, Luuk de Jong, Ruud van Nistelrooy: chi sono i migliori giocatori dei Paesi Bassi in UEFA Champions League?
mercoledì 7 gennaio 2026
Intro articolo
Quali giocatori dei Paesi Bassi hanno più presenze e gol nella più importante competizione europea per club?
Contenuti top media
Corpo articolo
Le tre big dei Paesi Bassi hanno vinto la coppa più prestigiosa del calcio europeo per club. Il successo del Feyenoord nel 1970 ha dato inizio a un monopolio di quattro stagioni, con l'Ajax del leggendario Johan Cruyff trionfatore nel 1971, 1972 e 1973. Da allora, PSV Eindhoven (1988) e Ajax (1995) hanno vinto la 'coppa dalle grandi orecchie', ma molti altri giocatori del paese l'hanno alzata con club stranieri.
Ultimo aggiornamento: 20/12/2025
Calciatori dei Paesi Bassi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
125: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)
110: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
98: Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Manchester United)
81: Frank de Boer (Ajax, Barcelona, Galatasaray)
79: Phillip Cocu (PSV Eindhoven, Barcelona)
76: Wesley Sneijder (Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray)
76: Mark van Bommel (PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern München, AC Milan)
74: Edgar Davids (Ajax, AC Milan, Juventus, Inter)
74: Michael Reiziger (Ajax, AC Milan, Barcelona, PSV Eindhoven)
73: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)
Classifica marcatori giocatori dei Paesi Bassi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)
56: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)
31: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
29: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, PSV Eindhoven)
29: Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern München)
25: Robin van Persie (Feyenoord, Arsenal, Manchester United)
14: Luuk de Jong (Twente, PSV Eindhoven, Sevilla, Barcelona)
14: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, AC Milan, Schalke)
12: Wesley Sneijder (Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray)
Classifica presenze giocatori dei Paesi Bassi in competizioni UEFA per club*
163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Inter, AC Milan)
143: Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United)
130: Frank de Boer (Ajax, Barcelona, Galatasaray)
123: Luuk de Jong (Twente, Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Sevilla, Barcelona, Porto)
121: Phillip Cocu (Vitesse, PSV Eindhoven, Barcelona)
115: Mark van Bommel (Fortuna Sittard, PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern München, AC Milan)
114: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
111: Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)
107: Daley Blind (Ajax, Manchester United, Girona)
105: Ryan Babel (Ajax, Liverpool, Beşiktaş, Galatasaray)
Classifica marcatori giocatori dei Paesi Bassi in competizioni UEFA per club*
62: Ruud van Nistelrooy (Heerenveen, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg)
55: Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)
42: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven)
41: Luuk de Jong (Twente, Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Sevilla, Barcelona, Porto)
35: Rob Rensenbrink (DWS Amsterdam, Club Brugge, Anderlecht)
33: Johan Cruyff (Ajax, Barcelona, Feyenoord)
32: Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern München, Feyenoord)
32: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
31: Marco van Basten (Ajax, AC Milan)
30: Dennis Bergkamp (Ajax, Inter, Arsenal)
Statistiche chiave
Club più vincente in Europa: Ajax (4 Coppe dei Campioni)
Prima squadra a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: PSV Eindhoven (primo turno, 1955/56)
Prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Feyenoord (1969/70)
Altri articoli simili
Le stelle argentine in Europa
I migliori calciatori belgi in Europa
I migliori brasiliani in Europa
Oršić, Modrić, Perišić: le grandi stelle croate
I migliori calciatori danesi in Europa
I migliori calciatori inglesi in Europa
Chi sono i migliori francesi della Champions League?
I migliori calciatori della Germania
I migliori calciatori italiani in Europa
I migliori giocatori dei Paesi Bassi
Le stelle polacche in Europa
I migliori giocatori del Portogallo in Europa
I migliori serbi in Europa
I migliori calciatori spagnoli in Europa
I migliori svizzeri in Europa
Le più grandi stelle turche
I migliori statunitensi in Europa
I migliori giocatori gallesi della UEFA Champions League
Le più grandi stelle africane in Europa
I migliori giocatori asiatici in Europa
Dall'Oceania all'Europa con furore
Stelle del Nord e del Centro America in Europa
Le stelle sudamericane nelle competizioni europee per club
*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA