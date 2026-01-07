Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Clarence Seedorf, Arjen Robben, Luuk de Jong, Ruud van Nistelrooy: chi sono i migliori giocatori dei Paesi Bassi in UEFA Champions League?

mercoledì 7 gennaio 2026

Quali giocatori dei Paesi Bassi hanno più presenze e gol nella più importante competizione europea per club?

Luuk de Jong, Clarence Seedorf, Arjen Robben e Ruud van Nistelrooy
Luuk de Jong, Clarence Seedorf, Arjen Robben e Ruud van Nistelrooy ©Getty Images

Le tre big dei Paesi Bassi hanno vinto la coppa più prestigiosa del calcio europeo per club. Il successo del Feyenoord nel 1970 ha dato inizio a un monopolio di quattro stagioni, con l'Ajax del leggendario Johan Cruyff trionfatore nel 1971, 1972 e 1973. Da allora, PSV Eindhoven (1988) e Ajax (1995) hanno vinto la 'coppa dalle grandi orecchie', ma molti altri giocatori del paese l'hanno alzata con club stranieri.

Ultimo aggiornamento: 20/12/2025

Calciatori dei Paesi Bassi con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

125: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)
110: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
98: Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Manchester United)
81: Frank de Boer (Ajax, Barcelona, Galatasaray)
79: Phillip Cocu (PSV Eindhoven, Barcelona)
76: Wesley Sneijder (Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray)
76: Mark van Bommel (PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern München, AC Milan)
74: Edgar Davids (Ajax, AC Milan, Juventus, Inter)
74: Michael Reiziger (Ajax, AC Milan, Barcelona, PSV Eindhoven)
73: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

Van Nistelrooy: i miei tre gol più belli

Classifica marcatori giocatori dei Paesi Bassi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

56: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)
31: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
29: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, PSV Eindhoven)
29: Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern München)
25: Robin van Persie (Feyenoord, Arsenal, Manchester United)
14: Luuk de Jong (Twente, PSV Eindhoven, Sevilla, Barcelona)
14: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, AC Milan, Schalke)
12: Wesley Sneijder (Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray)

Classifica presenze giocatori dei Paesi Bassi in competizioni UEFA per club*

Frank de Boer solleva il trofeo della UEFA Champions League con l'Ajax nel 1995
Frank de Boer solleva il trofeo della UEFA Champions League con l'Ajax nel 1995©Getty Images

163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Inter, AC Milan)
143: Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United)
130: Frank de Boer (Ajax, Barcelona, Galatasaray)
123: Luuk de Jong (Twente, Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Sevilla, Barcelona, Porto)
121: Phillip Cocu (Vitesse, PSV Eindhoven, Barcelona)
115: Mark van Bommel (Fortuna Sittard, PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern München, AC Milan)
114: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
111: Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)
107: Daley Blind (Ajax, Manchester United, Girona)
105: Ryan Babel (Ajax, Liverpool, Beşiktaş, Galatasaray)      

Classifica marcatori giocatori dei Paesi Bassi in competizioni UEFA per club*

Cinque gol tipici di Arjen Robben

62: Ruud van Nistelrooy (Heerenveen, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg)
55: Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)
42: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven)
41: Luuk de Jong (Twente, Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Sevilla, Barcelona, Porto)
35: Rob Rensenbrink (DWS Amsterdam, Club Brugge, Anderlecht)
33: Johan Cruyff (Ajax, Barcelona, Feyenoord)
32: Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern München, Feyenoord)
32: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)
31: Marco van Basten (Ajax, AC Milan)
30: Dennis Bergkamp (Ajax, Inter, Arsenal)

Statistiche chiave

Clarence Seedorf after winning the UEFA Champions League with Milan
Clarence Seedorf after winning the UEFA Champions League with Milan©Getty Images

Club più vincente in Europa: Ajax (4 Coppe dei Campioni)
Prima squadra a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: PSV Eindhoven (primo turno, 1955/56)
Prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Feyenoord (1969/70)

Altri articoli simili

Le stelle argentine in Europa
I migliori calciatori belgi in Europa
I migliori brasiliani in Europa
Oršić, Modrić, Perišić: le grandi stelle croate
I migliori calciatori danesi in Europa
﻿I migliori calciatori inglesi in Europa
Chi sono i migliori francesi della Champions League?
I migliori calciatori della Germania
﻿I migliori calciatori italiani in Europa
I migliori giocatori dei Paesi Bassi
Le stelle polacche in Europa
I migliori giocatori del Portogallo in Europa
I migliori serbi in Europa
I migliori calciatori spagnoli in Europa
I migliori svizzeri in Europa
Le più grandi stelle turche
I migliori statunitensi in Europa
I migliori giocatori gallesi della UEFA Champions League

Le più grandi stelle africane in Europa
I migliori giocatori asiatici in Europa
Dall'Oceania all'Europa con furore
Stelle del Nord e del Centro America in Europa
Le stelle sudamericane nelle competizioni europee per club

*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 7 gennaio 2026